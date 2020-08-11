Son Dakika Haberi | Galatasaray'dan gece yarısı transfer bombası! Fenerbahçe'den...

ÖNCE SATIŞ Galatasaray yönetiminin bu hesabına karşılık Belhanda ve Feghouli’nin ayrılıkları hiçte kolay olmayacak gibi görünüyor. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve Arap kulüplerinin transfer listesinde yer alan Belhanda, “Burada mutluyum, buradan sadece bonservisimin bedava verilmesi şartıyla giderim” diyor. Sarı kırmızılılar ise, yılda 3 milyon 350 bin Euro garanti para alan Faslı futbolcuyu 3-4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlıyor.