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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 07:49,

Son Dakika Haberi | Galatasaray'dan gece yarısı transfer bombası! Fenerbahçe'den...

Bu sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki transfer savaşı bitecek gibi gözükmüyor... Bu kez Fenerbahçe'de forma giyen yıldız ismin adresi Galatasaray! İşte detaylar...

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşine takan Mert Hakan Yandaş sarı-lacivertlileri seçmişti. Mert Hakan, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

2MERT HAKAN OLMAYINCA...
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MERT HAKAN OLMAYINCA...

Yılan hikayesine dönen transferde Mert Hakan önce Galatasaray ile ön protokol yapmış; sonrasında sarı kırmızılı takımın haziran'da ödemesi gereken tutar tahsil edilemeyince transfer bozulmuştu.

3CANER DE GÜNDEME GELDİ
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CANER DE GÜNDEME GELDİ

Fenerbahçe, ardından Beşiktaş ile yollarını ayıran Gökhan Gönül'ü de resmen duyururken Galatasaray'ın da gündemindeki Caner Erkin'i de aynı gün içinde açıklamıştı.

4ESKİ ASLAN SİNAN FENERDE
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ESKİ ASLAN SİNAN FENER'DE

Sarı lacivertliler, son olarak sezonun ikinci yarısını Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş ile 3 yıllık anlaşma sağladı. 

5VE GALATASARAYDAN MİSİLLEME GELDİ
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VE GALATASARAY'DAN MİSİLLEME GELDİ

Arda Turan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu’nu renklerine bağlayan Galatasaray, yıllık ücretleri 11 milyon Euro’yu aşan Belhanda ve Sofiane Feghouli’yi elden çıkarmak için çalışmalara başladı.

6ÖNCE SATIŞ
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ÖNCE SATIŞ

Galatasaray yönetiminin bu hesabına karşılık Belhanda ve Feghouli’nin ayrılıkları hiçte kolay olmayacak gibi görünüyor. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve Arap kulüplerinin transfer listesinde yer alan Belhanda, “Burada mutluyum, buradan sadece bonservisimin bedava verilmesi şartıyla giderim” diyor. Sarı kırmızılılar ise, yılda 3 milyon 350 bin Euro garanti para alan Faslı futbolcuyu 3-4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlıyor.

7KIRMIZI İPLERİ KOPARDI
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KIRMIZI İPLERİ KOPARDI

Feghouli'nin gözden çıkarılma nedeni ise ise pandemi dönemindeki alacakları için haziran ayında kulübe ihtarname çekmesi ve takımın şampiyonluk yarışından kopmasına neden olan Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart.

811 MİLYON EURO TASARRUF EDİLECEK VE
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11 MİLYON EURO TASARRUF EDİLECEK VE

Cezayirli yıldız eğer gönderilirse Galatasaray, 7.7 milyon Euro gibi yüksek bir maliyetten kurtulacak. Eğer hem Feghouli hem Belhanda’nın ikisi birden elden çıkarılırsa, vergiler hariç 11 milyon Euro tasarruf edilmiş olacak.

9VE FENERBAHÇEDEN TRANSFER
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VE FENERBAHÇE'DEN TRANSFER

Bununla birlikte bu bölge için alternatif arayışları da hızlandı.

10STRATEJİK HAMLE
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STRATEJİK HAMLE

Fatih Terim'den esnetilecek yabancı kuralı da düşünülerek stratejik bir hamle geldi.

11GÖRÜŞMELER BAŞLADI
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GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sarı kırmızılı ekip Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu ile görüşmelere başladı.

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A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayan Mehmet Ekici ile görüşmelere başladı.

13AYRILIK KAPIDA
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AYRILIK KAPIDA

2017/2018 sezonu başında Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ancak ciddi şekilde sakatlık sorunları yaşayan başarılı orta saha oyuncusu Sarı lacivertliler'le yeni sözleşme imzalamamıştı.

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30 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe forması altında sadece 13 maça çıktı.

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Oynadığı birçok mücadelede göz dolduran ve özellikle duran toplardaki başarı sağlayan Mehmet Ekici'den Fenerbahçe bir türlü yararlanamamıştı.

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Fatih Terim'in bir sonraki sezon yabancı kuralının esnetilecek olması nedeniyle planlamayı bu duruma göre yaptığı ifade ediliyor.

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