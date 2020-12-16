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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da oyuna giremeyen Bartuğ Elmaz'a Fatih Terim'den teselli
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Haber Giriş: 16.12.2020 - 00:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da oyuna giremeyen Bartuğ Elmaz'a Fatih Terim'den teselli

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da oyuna giremeyen Bartuğ Elmaz'a Fatih Terim'den teselli
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Darıca Gençlerbirliği mücadelesinin son anlarında Bartuğ Elmaz'ı oyuna almak isteyen Terim, süre yetmeyince genç futbolcuyu teselli etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın tur atladığı Darıca Gençlerbirliği maçında Bartuğ Elmaz'ı son dakikalarda oyuna sokmak isteyen Terim, süre yetmeyince sahaya ayak basamayan oyuncusunu teselli etti.

Mücadelenin son anlarına 1-0 Galatasaray üstünlüğü ile girilirken 2003 doğumlu genç futbolcuyu oyuna sokmak isteyen Terim, maçın bitiş düdüğünün gelmesinin ardından üzülen oyuncusuna sarıldı.

Oyuna giremediği için üzülen Bartuğ'a, Terim ve yardımcıları moral verdi.

Son Dakika Haberi | Galatasarayda oyuna giremeyen Bartuğ Elmaza Fatih Terimden teselli

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