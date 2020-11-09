Son Dakika Haberi | Formula 1 araçları İstanbul sokaklarında! Görenler şaşkına döndü...
13-14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan F1 Türkiye Grand Prix öncesi tanıtım filmi çekildi. Formula araçları Avrasya Tüneli'nden Anadolu Yakası'na geçti.
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9 YIL ARADAN SONRA TÜRKİYE'DE
Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-14-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek.
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İSTANBUL SOKAKLARINDA
13-14-15 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Formula 1 yarışlarına katılacak araçları ve gerekli malzemeleri taşıyan kargo uçağı, dün Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken, bugün de o araçlar İstanbul sokaklarında boy gösterdi.
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TRAFİĞE KAPATILMIŞTI
İstanbul Valiliği, Formula 1 tanıtım filmi çekimleri için İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacağını açıklamıştı.
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ÇEKİMLER BAŞLADI
Valilik, İstanbul’da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının, bugünden itibaren üç gün boyunca çekilecek tanıtım filmi çekimi için, bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurmuştu.
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GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI
Bugün o çekimler başlarken, İstanbul yollarında F1 araçlarını görenler gözlerine inanamadı.
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AVRASYA'DAN ANADOLU'YA
Formula araçları Avrasya Tüneli'nden Anadolu Yakası'na geçti.
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İSTANBUL'DA MÜCADELE ETTİLER
Bu sezonki sürücüler arasında daha önce Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Kimi Raikkonen ve Nico Hulkenberg, Formula 1'in İstanbul ayağında mücadele etti.
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İLK İSTANBUL DENEYİMİ
Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell ve Nicholas Latifi ise Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul'da yaşayacak.
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Daniel Ricciardo ve Romain Grosjean, geçmiş yıllarda test pilotluğu yapsalar da İstanbul'daki Formula 1 yarışında yer almadı.
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EN TECRÜBELİSİ RAIKKONEN
Alfa Romeo'nun 41 yaşındaki Fin pilotu Raikkonen, katıldığı 328 Grand Prix ile İstanbul'da yarışacak en tecrübeli isim olarak dikkati çekti.
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HAMILTON ZİRVEDE
Formula 1'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde, unvanı bu sezon eline geçiren Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton bulunuyor.
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93 BİRİNCİLİK
Geçen yıl kariyerinin 6. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, Türkiye Grand Prix'si öncesi 93 birincilikle ilk sırada yer alıyor.
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İşte İstanbul sokaklarında yapılan Formula 1 çekiminden objektiflere yansıyanlar...