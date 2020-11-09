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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 19:55 | 

Son Dakika Haberi | Formula 1 araçları İstanbul sokaklarında! Görenler şaşkına döndü...

13-14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan F1 Türkiye Grand Prix öncesi tanıtım filmi çekildi. Formula araçları Avrasya Tüneli'nden Anadolu Yakası'na geçti.

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19 YIL ARADAN SONRA TÜRKİYEDE
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9 YIL ARADAN SONRA TÜRKİYE'DE

Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-14-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek.

2İSTANBUL SOKAKLARINDA
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İSTANBUL SOKAKLARINDA

13-14-15 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Formula 1 yarışlarına katılacak araçları ve gerekli malzemeleri taşıyan kargo uçağı, dün Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken, bugün de o araçlar İstanbul sokaklarında boy gösterdi.

3TRAFİĞE KAPATILMIŞTI
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TRAFİĞE KAPATILMIŞTI

İstanbul Valiliği, Formula 1 tanıtım filmi çekimleri için İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacağını açıklamıştı.

4ÇEKİMLER BAŞLADI
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ÇEKİMLER BAŞLADI

Valilik, İstanbul’da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının, bugünden itibaren üç gün boyunca çekilecek tanıtım filmi çekimi için, bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurmuştu.

5GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI
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GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Bugün o çekimler başlarken, İstanbul yollarında F1 araçlarını görenler gözlerine inanamadı.

6AVRASYADAN ANADOLUYA
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AVRASYA'DAN ANADOLU'YA

Formula araçları Avrasya Tüneli'nden Anadolu Yakası'na geçti.

7İSTANBULDA MÜCADELE ETTİLER
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İSTANBUL'DA MÜCADELE ETTİLER

Bu sezonki sürücüler arasında daha önce Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Kimi Raikkonen ve Nico Hulkenberg, Formula 1'in İstanbul ayağında mücadele etti.

8İLK İSTANBUL DENEYİMİ
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 İLK İSTANBUL DENEYİMİ

Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell ve Nicholas Latifi ise Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul'da yaşayacak.

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Daniel Ricciardo ve Romain Grosjean, geçmiş yıllarda test pilotluğu yapsalar da İstanbul'daki Formula 1 yarışında yer almadı.

10EN TECRÜBELİSİ RAIKKONEN
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EN TECRÜBELİSİ RAIKKONEN

Alfa Romeo'nun 41 yaşındaki Fin pilotu Raikkonen, katıldığı 328 Grand Prix ile İstanbul'da yarışacak en tecrübeli isim olarak dikkati çekti.

11HAMILTON ZİRVEDE
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HAMILTON ZİRVEDE

Formula 1'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde, unvanı bu sezon eline geçiren Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton bulunuyor.

1293 BİRİNCİLİK
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93 BİRİNCİLİK

Geçen yıl kariyerinin 6. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, Türkiye Grand Prix'si öncesi 93 birincilikle ilk sırada yer alıyor.

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İşte İstanbul sokaklarında yapılan Formula 1 çekiminden objektiflere yansıyanlar...

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