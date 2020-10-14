Son dakika haberi | Fernando Reges'ten olay Galatasaray sözleri
Galatasaray'da 2 sezon forma giydikten sonra İspanya'nın Sevilla kulübüne transfer olan ve Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Fernando Reges, verdiği röportajda sarı kırmızılı kulüpteki kariyeriyle ilgili olay ifadeler kullandı.
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Sevilla günleri, hedefleri ve Galatasaray kariyeriyle ilgili açıklamalar yapan Fernando'nun, öne çıkan sözleri şu şekilde:
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"ŞAMPİYONLUK İMKANSIZ DEĞİL"
"La Liga'da Barcelona, Real Madrid ve Atletico gibi çok iyi takımlar var. Hepsinin de üst düzey oyuncuları var. Şampiyonluk için mücadele etmek kolay değil, istiktar gerekiyor. Zor ancak imkansız değil."
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"ÖNCELİKLİ HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK"
"Şampiyonlar Ligi çok zorlu bir turnuva. Kazanmak için düzenli olarak orada bulunmak lazım. Her maçı iyi oynamak lazım, bir kötü maçında elenirsin. Öncelikle gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz ve sonrasına bakacağız."
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"KAZANMA HIRSI BİZE DE YANSIYOR"
"Lopetegui'nin dışarıdan güzel bir görüntüsü var. Kazanmak istiyor ve bunu bize de yansıtıyor. Teknik ekibin kazanmayı istediğini anlamak, oyuncular için de önemlidir. Zor olduğunun farkındayız ancak çok sıkı çalışmaya devam ediyoruz."
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"ÇOK FAZLA KUPA KAZANDIK"
"Sevilla geçen sezon kendini çok geliştirdi, çok fazla kupa kazandık. Nereye gidersek gidelim, herkes Sevilla'nın harika bir takım olduğunu bilir ve bizim de Sevilla'yı daha iyi yapma şansımız var."
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"GALATASARAY GERİ ADIMDI"
"Galatasaray'da birlikte çalıştığım bireysel performans antrenörümle çalışmaya devam ediyorum. Kariyerimin bir noktasında Türkiye'ye gitme şansını yakaladım ve benim için iyi bir seçenekti. Galatasaray'a giderek geri adım attığımı biliyorum ancak çalışmaya devam ettim ve Sevilla gibi bir takıma dönmeyi başardım."