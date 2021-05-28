Son dakika haberi.. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isim şaşırttı... Emre Belözoğlu ve Erol Bulut karşı karşıya...
Süper Lig'de lig bitti, transfer sezonu erken açıldı. Gaziantep FK forması giyen transferin gözde ismi için Süper Lig devleri adeta yarışa girdi. İşte güne damga vuran transfer haberleri...
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GÜNÜN TRANSFER İDDİALARI
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle beraber gözler kulüplerin yapacağı yeni transfer hamlelerinde. Günün transfer haberlerini sizler için derledik.
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FENERBAHÇE'DE 3 AYRILIK
Spor Arena / Süleyman ARAT - Yeni sezona yeni yönetim ve şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan F.Bahçe’de stoperde isim bolluğu olsa da en dertli bölge de yine burası gözüküyor. Sadık, Zanka, Lemos, Tisserand, Serdar Aziz ve Szalai’li kadroda Sadık’ın ayrılmasına kesin gözle bakılırken hayal kırıklığı yaratan Lemos ve Tisserand ile vedalaşmanın yolları aranacak. Bu 3 oyuncudan Sadık’ın sözleşmesi 2022’de Lemos ve Tisserand’ın 2023 Haziran’da sona eriyor. EURO 2020 de Macaristan formasıyla sahne alacak. Szalai’nin formunun ve piyasasının artması beklenirken Danimarka milli takımına çağırılan Zanka’nın süre alıp başarılı olması takımın yeni teknik direktörünün eline rahatlatacak. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Aziz ise Emre Belözoğlu’nun en güvendiği isimlerin başında geliyor.
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BURAK YILMAZ - ROMA & FIORENTINA
İtalyan kulüpleri, attığı gollerle Fransa’da Lille’i şampiyonluğa taşıyan 35 yaşındaki milli golcü Burak Yılmaz’ı transfer edebilmek için yarışıyor. Sabah'ta yer alan habere göre; Mourinho'nun göreve başlayacağı Roma ve bir başka İtalyan kulübü Fiorentina milli golcünün menajeriyle temasa geçti ve Lille'i şampiyonluğa taşıyan 35 yaşındaki golcünün ayrılabileceği ifade edildi.
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UMUT MERAŞ - BEŞİKTAŞ
Transfer çalışmalarını sürdüren Kara Kartal'da savunma hattı için flaş bir isim gündeme geldi. Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ın, milli takımın sol beki olan ve aynı zamanda Fransa Ligue 2'de Le Havre forması giyen Umut Meraş için EURO 2020 sonrasında girişimlere başlayacağı iddia edildi. 25 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon 31 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de gol pası verdi.
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SERGEN YALÇIN'IN YENİ MAAŞI
Beşiktaş, sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın'a teklif yapmaya hazırlanıyor. İcra Kurulu Üyesi Cenk Sümer, Sergen Yalçın ile İzmir'in tatil ilçesinde görüşme yaptı. Sabah'ın haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ da bugün başarılı çalıştırıcıyla bir araya gelecek. Bu arada Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan talep ettiği ücret de belli oldu. Beşiktaş'a çifte kupa kazandıran Sergen Yalçın'ın biten sözleşmesi ile ilgili belirsizlik sona eriyor. Siyah-beyazlı kulübün icra kurulu üyesi Cenk Sümer, dün Yalçın'la Çeşme'de ön görüşme yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da deneyimli hoca ile bugün bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmenin olumlu sonuçlanması beklenirken, Sergen Yalçın'a önerilecek mukavelenin 3 yıllık olduğu bildirildi. Sergen Yalçın'ın sezon başına 2.3 milyon Euro istediği öğrenildi.
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JEROME BOATENG - FENERBAHÇE
Transfer çalışmalarına henüz başlamayan Fenerbahçe’de buna karşın birçok isim gündeme geliyor. Fanatik'te yer alan habere göre; Bayern Münih ile yollarını ayırarak boşa çıkan Jerome Boateng ismi Fenerbahçe ile anıldı. 33 yaşındaki stoperin sarı-lacivertli takımın gündeminde olduğu iddia edildi. Bayern’deki 10 yıllık kariyerine son veren Boateng’in şu an bonservisi elinde bulunuyor. Tecrübeli savunmacı geçen sezon Bayern Münih’te 39 resmi maça çıktı, 2 gol attı.
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MIRALLAS - FENERBAHÇE
Yeni sezonda eksiksiz bir kadro kurarak Süper Lig'de şampiyonluğu kazanmak isteyen Fenerbahçe'nin listesine son olarak, Gaziantep FK ile sözleşmesi sona eren Kevin Mirallas girdi. Antep adına 31 maçta 7 gol ve 2 asistle oynayan Mirallas'ı transfer etme hamlesi, bir anda geçen sezon Sarı-Lacivertliler'de birlikte görev yapan Emre Belözoğlu ile Erol Bulut'u karşı karşıya getirdi. Fener'le karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Bulut'in yerine hocalığa Sportif Direktörlük pozisyonundan Belözoğlu geçmişti. Sezon biter bitmez ise Gaziantep'te teknik adamlık koltuğuna Bulut oturmuştu. Bulut, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in de ilgisinin olduğu Belçikalı orta saha oyuncusunu takımda kalması için ikna etmeye çalışıyor. Geride bıraktığımız sezonda Antep'te yabancı çocukların da okuyabileceği bir okul olmadığı için kalmaya sıcak bakmayan Mirallas'ın bu sorununu yönetim çözmeye çalışıyor. Hatta yakın bir zamanda şehirde bu tarz bir okulun da açılacağı bilgisine ulaşıldı. Şu an tatilde olan Mirallas'ın ise tercihini hangi yönde kullanacağı şimdiden büyük bir merak konusu. (Fanatik)
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DIEGO COSTA - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra hala kulüp bulamayan dünyaca ünlü golcü Diego Costa, Kara Kartal ile temaslara başladı. İki taraf arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Yıllık 4 milyon Euro ve 2 milyon imza parası isteyen Costa, bu rakamın yarısını kabul ederse sözleşme imzalanacak. (Fanatik)
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ABOUBAKAR - FENERBAHÇE
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi...Vincent Aboubakar'la masaya oturan ve görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, tecrübeli futbolcuya bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro üzerinden 3 senelik bir kontrat teklif etti. (Fanatik)
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ERSİN'İN YERİNE PAVLENKA
Beşıktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na büyük ilgi var. Fransız ekibi Nice, Ersin için 7 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak siyah-beyazlıların kapıyı 12 milyon Euro'dan açtığı belirtildi. Kartal, transfer gerçekleşirse kalesine takviye yapacak. Bu kapsamda Werder Bremen forması giyen ve takımının küme düşmesi sonrası ayrılığı düşünen Jiri Pavlenka gündeme alındı.