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HaberlerSpor HaberleriSon dakika haberi: FB TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti! Son paylaşımı ağlattı...
GeriSpor Son dakika haberi: FB TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti! Son paylaşımı ağlattı...
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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 13:00 | 

Son dakika haberi: FB TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti! Son paylaşımı ağlattı...

Son dakika... FB TV'nin sevilen yüzü Dilay Kemer hayatını kaybetti. 32 yaşında kansere yenik düşen Dilay Kemer, ilik nakli olup eski sağlığına kavuştuktan kısa bir süre sonra 2. kez kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Dilay Kemer'in ailesi kızlarının vefat haberini sosyal medyadan verdi. Kemer'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda 'Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik' denildi.

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Son dakika haberi.. FB TV sunucusu Dilay Kemer'den kötü haber geldi. Bir süredir kanserle mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan Dilay Kemer hayatını kaybetti.

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Dilay Kemer'in ailesi kızlarının vefat haberini sosyal medyadan verdi. Kemer'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda 'Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik' denildi.

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Yoğun bakımda olan Dilay Kemer için FB TV'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada "Kanalımızın sevilen yüzü Dilay Kemer’e acil şifalar diliyoruz. Dualarımız ve kalbimiz seninle!" denilmişti.

4İKİNCİ KEZ YAKALANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI
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İKİNCİ KEZ YAKALANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dilay Kemer kendisine ait sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak, "Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018’e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm...Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah’ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum." ifadelerine yer verdi.

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Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu. 2009 yılında kendime bir moda blogu açtı, o zamanlar bu kadar popüler değildi.İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı. Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda hayal ettiği sektörde yer buldu. Fenerbahçe TV’de hem ana haberi hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

6FENERBAHÇEDE RESMİ AÇIKLAMA
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FENERBAHÇE'DE RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, vefat haberi sonrası resmi siteden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Televizyonu'nun gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız Dilay Kemer’i zamansız kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. O her zaman kalbimizde olacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun Dilay. Fenerbahçe Spor Kulübü." ifadelerini kullandı.

7İŞTE DİLAY KEMERİN SON PAYLAŞIMI
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İŞTE DİLAY KEMER'İN SON PAYLAŞIMI

Aramızdan ayrılan Dilay Kemer, hastalığıyla ilgili son olarak 29 Mayıs tarihinde bu paylaşımı yapmıştı.

DİLAY KAMER İÇİN YAPILAN PAYLAŞIMLAR - TIKLAYIN
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Arşiv | Dilay Kemer hastalığa yakalanmadan önce Fenerbahçe taraftarının önünde...

FB TV sunucusu Dilay Kemer'den kötü haber geldi. Bir süredir kanserle mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan Dilay Kemer hayatını kaybetti. Başarılı sunucu hastalığa yakalanmadan önce başkanlığa yeni seçilen Ali Koç'ın ilk kez stat önünde taraftarın karşısına çıkacağı organizasyonu sunmuştu...

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