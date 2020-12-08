MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika haberi | Eljif Elmas transferde ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe, Napoli ve Benfica...
GeriFutbol Son dakika haberi | Eljif Elmas transferde ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe, Napoli ve Benfica...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 18:58 | 

Son dakika haberi | Eljif Elmas transferde ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe, Napoli ve Benfica...

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'la ilgili gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın adı sürpriz bir transfer iddiasına konu oldu.

2
Abone Olgoogle-news

Makedon futbolcu, 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'den 16 milyon euro + 1.5 milyon euro bonus karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.

3YEDEK KULÜBESİNE MAHKUM OLDU
Abone Olgoogle-news

YEDEK KULÜBESİNE MAHKUM OLDU

Napoli'deki ilk sezonunda performansıyla gelecek için umut veren Eljif, İtalyan basınından da övgü dolu yorumlar almıştı.

4
Abone Olgoogle-news

Ancak bu sezon bekleneni veremeyen 21 yaşındaki futbolcu, ligde sadece Genoa maçına ilk 11'de başlayabildi.

5BENFICA, ELJIF ELMASI İSTİYOR
Abone Olgoogle-news

BENFICA, ELJIF ELMAS'I İSTİYOR

Düşük performansıyla eleştirilerin hedefi olan Eljif Elmas'la ilgili transfer iddiası Portekiz'den geldi.

6
Abone Olgoogle-news

TVI24'ten Rui Pedro Braz'ın iddiasına göre; Benfica yönetimi, Eljif'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

7
Abone Olgoogle-news

Benfica teknik direktörü Jorge Jesus'un orta sahaya genç ve dinamik bir futbolcu istediği ve Makedon futbolcunun da listedeki isimlerin başında olduğu kaydedildi.

8İSTENEN BONSERVİS 20 MİLYON EURO
Abone Olgoogle-news

İSTENEN BONSERVİS 20 MİLYON EURO

Haberde ayrıca Napoli'nin Eljif Elmas için 20 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu istediği Benfica'nın ise bu rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı vurgulandı.

9
Abone Olgoogle-news

Portekiz ekibinin transferde Eljif Elmas'ın Napoli'den ayrılmak istemesini koz olarak kullanacağı da ifade edildi.

10ALTERNATİFLERİ CARVALHO VE SOUMARE
Abone Olgoogle-news

ALTERNATİFLERİ CARVALHO VE SOUMARE

Benfica'nın Eljif transferini gerçekleştirememesi durumunda ise Real Betis'ten William Carvalho ve Lille forması giyen Boubakary Soumare'ye yöneleceği belirtildi.

11LEEDS VE DORTMUND 25 MİLYON EURO VERDİ
Abone Olgoogle-news

"LEEDS VE DORTMUND 25 MİLYON EURO VERDİ"

Bu arada Rai Sport gazetecisi Ciro Venerato ise Napoli'nin Leeds United ve Borussia Dortmund'dan gelen 25 milyon euroluk teklifini reddettiğini iddia etti.

12
Abone Olgoogle-news

Venerato, "Napoli'nin Eljif'i bırakmaya niyeti yok. Leeds ve Dortmund'u reddettiler. Benfica ve Monchengladbach da onu istiyor.

13
Abone Olgoogle-news

16 milyon euro bonservis bedeli verdikleri oyuncudan rekor bir bonservis kazancı bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

14
Abone Olgoogle-news

Eljif Elmas, Napoli'de bu sezon hiçbir maçta 90 dakika süre alamazken forma giydiği 10 maçta ise yalnızca 1 gol atabildi.

15
Abone Olgoogle-news

Makedon yıldızın Napoli ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi