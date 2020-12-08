Son dakika haberi | Eljif Elmas transferde ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe, Napoli ve Benfica...

Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın adı sürpriz bir transfer iddiasına konu oldu.Makedon futbolcu, 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'den 16 milyon euro + 1.5 milyon euro bonus karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.Napoli'deki ilk sezonunda performansıyla gelecek için umut veren Eljif, İtalyan basınından da övgü dolu yorumlar almıştı.Ancak bu sezon bekleneni veremeyen 21 yaşındaki futbolcu, ligde sadece Genoa maçına ilk 11'de başlayabildi.Düşük performansıyla eleştirilerin hedefi olan Eljif Elmas'la ilgili transfer iddiası Portekiz'den geldi. TVI24'ten Rui Pedro Braz'ın iddiasına göre; Benfica yönetimi, Eljif'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Benfica teknik direktörü Jorge Jesus'un orta sahaya genç ve dinamik bir futbolcu istediği ve Makedon futbolcunun da listedeki isimlerin başında olduğu kaydedildi. Haberde ayrıca Napoli'nin Eljif Elmas için 20 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu istediği Benfica'nın ise bu rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı vurgulandı.Portekiz ekibinin transferde Eljif Elmas'ın Napoli'den ayrılmak istemesini koz olarak kullanacağı da ifade edildi.Benfica'nın Eljif transferini gerçekleştirememesi durumunda ise Real Betis'ten William Carvalho ve Lille forması giyen Boubakary Soumare'ye yöneleceği belirtildi.Bu arada Rai Sport gazetecisi Ciro Venerato ise Napoli'nin Leeds United ve Borussia Dortmund'dan gelen 25 milyon euroluk teklifini reddettiğini iddia etti.Venerato, Napoli'nin Eljif'i bırakmaya niyeti yok. Leeds ve Dortmund'u reddettiler. Benfica ve Monchengladbach da onu istiyor.16 milyon euro bonservis bedeli verdikleri oyuncudan rekor bir bonservis kazancı bekliyorlar ifadelerini kullandı.Eljif Elmas, Napoli'de bu sezon hiçbir maçta 90 dakika süre alamazken forma giydiği 10 maçta ise yalnızca 1 gol atabildi. Makedon yıldızın Napoli ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.