Son Dakika Haberi | Diego Armando Maradona'nın unutulmaz kariyeri, yaşamı ve kırılamayan rekorları!

1986 Dünya Kupası'da çeyrek final maçında İngiltere ile karşılaşan Arjantin'de Maradona, maça damga vuran ve yıllar sonra da hatırlanan harekete imza attı. Maradona Arjantin'in, İngiltere'yi 2-1 yendiği maçta 2 golü de atarken, ilk golü elle atması maç sonu geniş yankılara neden oldu