Son Dakika Haberi | Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından kahreden detay!

Efsane isim Diego Armando Maradona'nın hayatının kaybetmesinin ardından önemli detaylar ortaya çıktı.Geçtiğimiz gün Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybettiği son dakika koduyla duyuruldu ve futbol dünyası yasa boğuldu.Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Maradona için Arjantin'de 3 günlük yas ilan edildi.Ayrıca Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle UEFA organizasyonlarında bu hafta oynanacak maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağını açıklamıştı.Maradona'nın vefat haberi sonrası başta Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo olmak üzere birçok yıldız, futbol efsaneleri veda mesajları yayınlamıştı.Futbol dünyasını derinden etkileyen bu gelişmenin ardından Arjantinli efsanenin hayatını kaybettiği anlarla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.Diego Armando Maradona, Kasım ayının başında beyin ameliyatı geçirmişti ve bu sebeple evde tedavisine devam ediliyordu.İngiliz basını, Buenos Aires'in kuzeyindeki San Andres'teki evinde kalan Maradona'nın vefat anı öncesinde yaşadıklarını duyurdu.Arjantinli efsanenin, bakıcısına kendisini iyi hissetmediğini ve öğle yemeğini erken yemek istediğini söylediği belirtildi.Yemeğin ardından uykuya geçen Maradona'nın durumundan bakıcısının şüphelendiği ambulans çağırdığı kaydedildi.Yerel saate göre 15.00'te tam 9 ambulansın Maradona'nın evine gittiği ancak efsane ismin hayatını daha öncesinde kaybettiği bilgisi verildi.Sağlık görevlilerin tüm çabalarına rağmen Maradona'nın hayata döndürülemediği vurgulandı.Arjantinli yıldızın eski menajeri Cesar Luis Menotti, ölüm haberinin ardından demeç veren ilk isimlerden biri oldu.Menotti, Yıkıldım. İnanamıyorum. Bu büyük bir sürpriz. Ona iyi bakıldığından emindik ve tüm önlemleri almıştık şeklinde konuştu.Maradona'nın ölümüyle ilgili henüz şüpheli bir şey olmasa da eyalet savcılarının rutin bir soruşturma başlattığı öğrenildi.İşte arşivden unutulmaz anlar...