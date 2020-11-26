MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından kahreden detay!
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından kahreden detay!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 07:00 | 

Son Dakika Haberi | Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından kahreden detay!

Futbol dünyasını yasa boğan Diego Armando Maradona'nın vefat anındaki detaylar ortaya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Efsane isim Diego Armando Maradona'nın hayatının kaybetmesinin ardından önemli detaylar ortaya çıktı.

2
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz gün Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybettiği son dakika koduyla duyuruldu ve futbol dünyası yasa boğuldu.

33 GÜNLÜK YAS
Abone Olgoogle-news

3 GÜNLÜK YAS

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Maradona için Arjantin'de 3 günlük yas ilan edildi.

41 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU
Abone Olgoogle-news

1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Ayrıca Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle UEFA organizasyonlarında bu hafta oynanacak maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağını açıklamıştı.

5
Abone Olgoogle-news

Maradona'nın vefat haberi sonrası başta Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo olmak üzere birçok yıldız, futbol efsaneleri veda mesajları yayınlamıştı.

6DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Abone Olgoogle-news

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Futbol dünyasını derinden etkileyen bu gelişmenin ardından Arjantinli efsanenin hayatını kaybettiği anlarla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.

7
Abone Olgoogle-news

Diego Armando Maradona, Kasım ayının başında beyin ameliyatı geçirmişti ve bu sebeple evde tedavisine devam ediliyordu.

8
Abone Olgoogle-news

İngiliz basını, Buenos Aires'in kuzeyindeki San Andres'teki evinde kalan Maradona'nın vefat anı öncesinde yaşadıklarını duyurdu.

9
Abone Olgoogle-news

Arjantinli efsanenin, bakıcısına kendisini iyi hissetmediğini ve öğle yemeğini erken yemek istediğini söylediği belirtildi.

10BAKICISI ŞÜPHELENDİ AMA...
Abone Olgoogle-news

BAKICISI ŞÜPHELENDİ AMA...

Yemeğin ardından uykuya geçen Maradona'nın durumundan bakıcısının şüphelendiği ambulans çağırdığı kaydedildi.

119 AMBULANS EVİNE GİTTİ
Abone Olgoogle-news

9 AMBULANS EVİNE GİTTİ

Yerel saate göre 15.00'te tam 9 ambulansın Maradona'nın evine gittiği ancak efsane ismin hayatını daha öncesinde kaybettiği bilgisi verildi.

12
Abone Olgoogle-news

Sağlık görevlilerin tüm çabalarına rağmen Maradona'nın hayata döndürülemediği vurgulandı.

13İNANAMIYORUM, TÜM ÖNLEMLERİ ALMIŞTIK
Abone Olgoogle-news

'İNANAMIYORUM, TÜM ÖNLEMLERİ ALMIŞTIK'

Arjantinli yıldızın eski menajeri Cesar Luis Menotti, ölüm haberinin ardından demeç veren ilk isimlerden biri oldu.

14BÜYÜK BİR SÜRPRİZ
Abone Olgoogle-news

'BÜYÜK BİR SÜRPRİZ'

Menotti, "Yıkıldım. İnanamıyorum. Bu büyük bir sürpriz. Ona iyi bakıldığından emindik ve tüm önlemleri almıştık" şeklinde konuştu.

15
Abone Olgoogle-news

Maradona'nın ölümüyle ilgili henüz şüpheli bir şey olmasa da eyalet savcılarının rutin bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

16
Abone Olgoogle-news

MARADONA'NIN 'İSTANBUL' GÖRÜNTÜLERİ

İşte arşivden unutulmaz anlar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi