Son dakika haberi | Beşiktaş'ta Adem Ljajic'i bitiren güzel ortaya çıktı! "Sırp bombası" Stanija Dobrojevic

Teknik direktör Sergen Yalçın, Ljajic ile ilgili gelen sorulara "Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Tempoyu yakalayıp güçlenmesi gerekiyor. Yetenekli ve kaliteli bir futbolcu ancak artık futbolda bunlar yeterli değil" ifadelerini kullanmıştı.