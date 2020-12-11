Son dakika haberi | Beşiktaş'ta Adem Ljajic'i bitiren güzel ortaya çıktı! "Sırp bombası" Stanija Dobrojevic
Beşiktaş'ta yokları oynayan ve eleştiri oklarının hedefi olan Adem Ljajic'in kötü performansının nedeni ortaya çıktı.
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Beşiktaş'ta Adem Ljajic performansıyla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.
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"ANTRENMAN TEMPONUSUN ÇOK GERİSİNDE"
İlk 11'deki yerini kaybeden ve yedek kulübesine mahkum olan Sırp yıldızın antrenmanlardaki mutsuz görüntüsü de dikkat çekiyor.
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Teknik direktör Sergen Yalçın, Ljajic ile ilgili gelen sorulara "Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Tempoyu yakalayıp güçlenmesi gerekiyor. Yetenekli ve kaliteli bir futbolcu ancak artık futbolda bunlar yeterli değil" ifadelerini kullanmıştı.
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KÖTÜ PERFORMANSININ NEDENİ AŞK ACISI
Sırp yıldızın bu kötü performansını devam ettirmesi durumunda devre arası ya da sezon sonunda Beşiktaş'la yollarının ayrılması bekleniyor.
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Eleştiri oklarının hedefinde olan Adem Ljajic'in neden kötü oynadığı ise ortaya çıktı.
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Tecrübeli oyuncunun performansının düşük olmasının sebebi aşk acısı...
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"SIRP BOMBASI", LJACIC'İ BİTİRDİ
Instagram'da kendini 'Sırp bombası' olarak tanıtan 35 yaşındaki fenomen Stanija Dobrojevic, ülkesinde bir hayli popüler...
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Big Brother benzeri bir programda yarışarak ilk kez adını duyuran ve bu programda verdiği müstehcen görüntülerle ülke gündemini meşgul eden isim, şimdilerde sosyal medyada ününe ün katıyor.
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Adem Ljajic'in bu paylaşımlardan rahatsız olduğunu ve bu sebeple Dobrojevic'ten ayrılık kararı aldığı öğrenildi.
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DEPRESYONA GİRDİ
Ancak Sırp yıldız ayrılığın ardından kendisini bir türlü toparlayamadı.
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Yakın çevresinden gelen haberlere göre Ljajic kendisini sosyal hayattan soyutladı ve depresyona girdi.
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1 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR
Instagram'da yaptığı cüretkar paylaşımlarla da adından söz ettiren isim son günlerde çok sayıda yeni takipçi toplayarak 1 milyon barajını aştı.
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Sırp basınında sık sık skandalları ile gündeme gelen Stanija Dobrojevic, paylaşımlarıyla on binlerce beğeni kazanıyor.