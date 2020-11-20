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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 20:09 | 

Son Dakika Haberi | Barcelona'da bir kriz daha! Taraftarlar arabanın önünü kesti, olay oldu: Lionel Messi...

Barcelona'da yaz transfer döneminde ayrılık kararı almasına karşın takımda kalan Lionel Messi konusunda kriz devam ediyor. Bu kez taraftarlar, tesisin önüne giderek olay çıkardı.

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Barcelona'da geçen sezon Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik mağlubiyetin ardından ipler kopma noktasına gelmişti.

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Lionel Messi, takımdan ayrılmak istediğini yönetimi bildirmiş ve transferi konusunda bazı kulüplerle görüşmeye başlamıştı.

3BASKIYLA TAKIMDA KALMIŞTI
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BASKIYLA TAKIMDA KALMIŞTI

Dönemin başkanı Josep Maria Bartomeu, tüm baskılara rağmen Messi'yi takımda tutma kararı vermişti.

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Messi ise "Bartomeu’nun kulüp yönetimi tam olarak felakettir! Mutlu değilim. Ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığın önüne geçmek adına kulüpte devam edeceğim!" ifadeleriyle takımda kaldığını açıklamıştı.

5BAŞKAN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI
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BAŞKAN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Sonrasında ise Arjantinli yıldızın anlaşamadığı başkan Josep Maria Bartomeu, Real Madrid mağlubiyeti sonrasında istifa etmek zorunda kalmıştı.

6BARCELONADA SULAR DURULMADI
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BARCELONA'DA SULAR DURULMADI

Ancak bu ayrılığa rağmen Barcelona'da sular durulmadı. Katalan ekibinde krizler sürerken yine Lionel Messi gündeme geldi.

7GRIEZMANN-MESSI GERİLİMİ
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GRIEZMANN-MESSI GERİLİMİ

Geçtiğimiz günlerde Antoine Griezmann'ın eski menajeri Eric Olhats, Griezmann, Lionel Messi'nin her şeyi kontrol ettiği bir kulübe geldi. Hükümdar Messi, Antoine'nin gelişini iyi karşılamadı"

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Griezmann, Lionel Messi'nin her şeyi kontrol ettiği bir kulübe geldi. Hükümdar Messi, Antoine'nin gelişini iyi karşılamadı" şeklinde açıklama yapmıştı.

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Lionel Messi, bu sözlere yanıt olarak "Kulüpteki herkesin problemi olmaktan bıktım" diye yanıt vermişti.

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Lionel Messi-Griezmann gerilimi, taraftarların işin içine girmesiyle farklı bir boyuta taşındı.

11ARABASININ ÖNÜ KESİLDİ
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ARABASININ ÖNÜ KESİLDİ

Bazı Barcelona taraftarları, Katalan ekibinin antrenman tesisleri kapısının önünde Griezmann'ın arabasının önünü kesti.

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Taraftarlar, Fransız yıldıza 'Messi'ye saygı duymalısın' şeklinde uyarılarda bulunurken bu olay, İspanya basınında geniş yankı uyandırdı.

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Atletico Madrid'den 2019 yılında 120 milyon euroya Barcelona'ya transfer olan Griezmann, Katalan ekibinde 57 maçta 17 gol kaydetti.

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