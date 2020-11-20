Son Dakika Haberi | Barcelona'da bir kriz daha! Taraftarlar arabanın önünü kesti, olay oldu: Lionel Messi...
Barcelona'da yaz transfer döneminde ayrılık kararı almasına karşın takımda kalan Lionel Messi konusunda kriz devam ediyor. Bu kez taraftarlar, tesisin önüne giderek olay çıkardı.
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Barcelona'da geçen sezon Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik mağlubiyetin ardından ipler kopma noktasına gelmişti.
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Lionel Messi, takımdan ayrılmak istediğini yönetimi bildirmiş ve transferi konusunda bazı kulüplerle görüşmeye başlamıştı.
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BASKIYLA TAKIMDA KALMIŞTI
Dönemin başkanı Josep Maria Bartomeu, tüm baskılara rağmen Messi'yi takımda tutma kararı vermişti.
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Messi ise "Bartomeu’nun kulüp yönetimi tam olarak felakettir! Mutlu değilim. Ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığın önüne geçmek adına kulüpte devam edeceğim!" ifadeleriyle takımda kaldığını açıklamıştı.
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BAŞKAN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI
Sonrasında ise Arjantinli yıldızın anlaşamadığı başkan Josep Maria Bartomeu, Real Madrid mağlubiyeti sonrasında istifa etmek zorunda kalmıştı.
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BARCELONA'DA SULAR DURULMADI
Ancak bu ayrılığa rağmen Barcelona'da sular durulmadı. Katalan ekibinde krizler sürerken yine Lionel Messi gündeme geldi.
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GRIEZMANN-MESSI GERİLİMİ
Geçtiğimiz günlerde Antoine Griezmann'ın eski menajeri Eric Olhats, Griezmann, Lionel Messi'nin her şeyi kontrol ettiği bir kulübe geldi. Hükümdar Messi, Antoine'nin gelişini iyi karşılamadı"
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Griezmann, Lionel Messi'nin her şeyi kontrol ettiği bir kulübe geldi. Hükümdar Messi, Antoine'nin gelişini iyi karşılamadı" şeklinde açıklama yapmıştı.
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Lionel Messi, bu sözlere yanıt olarak "Kulüpteki herkesin problemi olmaktan bıktım" diye yanıt vermişti.
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Lionel Messi-Griezmann gerilimi, taraftarların işin içine girmesiyle farklı bir boyuta taşındı.
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ARABASININ ÖNÜ KESİLDİ
Bazı Barcelona taraftarları, Katalan ekibinin antrenman tesisleri kapısının önünde Griezmann'ın arabasının önünü kesti.
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Taraftarlar, Fransız yıldıza 'Messi'ye saygı duymalısın' şeklinde uyarılarda bulunurken bu olay, İspanya basınında geniş yankı uyandırdı.
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Atletico Madrid'den 2019 yılında 120 milyon euroya Barcelona'ya transfer olan Griezmann, Katalan ekibinde 57 maçta 17 gol kaydetti.