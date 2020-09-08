Son Dakika Haberi | Aycan Yanaç'tan Survivor sonrası itiraflar! Ve Sercan Yıldırım...
Survivor'dan sonra Gaziantep ALG Spor takımına transfer olan Aycan Yanaç, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Sercan Yıldırım ile yakın arkadaş olduğu iddia edilen Aycan Yanaç, Yıldırım'ın, 'Seni motive etmeyi özledim' notuyla paylaştığı fotoğrafa ilginç bir yanıt da verdi.
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Survivor'da yarıştıktan sonra Gaziantep ALG Spor'a transfer olan Aycan Yanaç, itiraflarda bulundu.
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Survivor'ın popüler yarışmacılarından Aycan Yanaç, yarışma bittikten sonra Gaziantep ALG Spor takımına transfer olmuştu. Gaziantep ALG Spor ile tekrar futbola dönen Aycan, futbola dönüş hikayesi ve Survivor hakkında açıklamalarda bulundu.
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Gaziantep Güneş gazetesine röportaj veren Aycan Yanaç, dikkat çeken sözler kullandı. İşte futbola dönen Aycan'ın açıklamaları...
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HER ŞEY SURVIVOR İLE BAŞLADI
Survivor’da futbolla başladı her şey. Orada futbol oyunu oynadıktan sonra daha da duyuldum. Yani öyle duydum elendikten sonra, orada patladım diye.
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ALİ BAŞKAN BENİ GÖRMÜŞ
Ondan sonra Ali başkan beni görmüş, ben çıktıktan sonra mesajı geldi davet edildim buraya. Konuşmaya geldim. Her şey apar topar oldu.
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BEN DE GERİ DÖNMEK İSTİYORDUM
Ben de tabii ki futbola geri dönmek istediğim için direkt onayladım. Geldim, görüştük ve imzaladım. Şu an buradayım.
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ÇOK HEYECANLIYIM
Gerçekten çok heyecanlıyım. İlk antrenmanıma çıktım. Hazırlıklar başladı. Yavaş yavaş koşularla başlıyorum. Umarım hem benim hem ALG Spor için hayırlısı olur. Umarım iyi yerlere geliriz kendi adıma.
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'HEMEN KIZARDIM, MUTLUYUM'
Çok heyecanlı ve çok mutluyum geri döndüğüm için. Yüz ifademden de belli herhalde kızardım hemen. Mutluyum.
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'GÖZLERİM BİLE YAŞARDI'
Taraftarlarımızın burada olmasından çok mutluyum. İsmimi duydukça gururlanıyorum. İlk koşuşumda ismimi duyduğumda gözlerim bile yaşardı. Gerçekten insanın yaşaması lazım bunu.
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'ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'
Onlara binlerce kez teşekkür ediyorum. Kendi fanlarıma da arkamda durduğunuz için teşekkür ediyorum. Umarım beni ve ALG’yi sonsuza kadar desteklersiniz.
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'BAKLAVAYA BAYILDIM!'
Baklava tattım ama benim hani katmer ve baklava ile aram yok. Tatlı çok sevmiyorum. Tatlılarla aram pek yok çikolata hariç. Baklavayı yedim ve çok sevdim, hatta bayıldım tadına. Olabildiğince uzak durmaya çalışacağım yoksa kilo sorunu yaşayabilirim.
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BARIŞ-NİSA SONRASI YENİ İDDİA
Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme'de bir mekan çıkışı görüntülenmiş, ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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Instagram'dan tatil paylaşımlarında bulunan Aycan Yanaç'ın bikinili fotoğraflarına ilk yorum yakın arkadaşı Sercan Yıldırım'dan gelmişti.
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Sercan Yıldırım yakın arkadaşı Aycan'ın bikinili fotoğrafına soru işareti koydu. Kafaların karıştıran bu soru işaretinin üzerine Aycan cevap olarak iki soru işareti koymayı tercih etti.
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HAYRANLARI HEYECANLANDI
Survivor yarışması boyunca Ünlüler takımında beraber mücadele eden Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım'ın aralarındaki özel bağ Survivor adasından İstanbul'a taşındı. Yarışmada adı Nisa Bölükbaşı'yla aşk iddialarına karışan Sercan Yıldırım elendikten sonra her şeyin Survivor adasında kaldığını ve unuttuğunu söylemişti. Sercan Yıldırım'ın kendisi gibi futbolcu olan Aycan Yanaç'ı etiketleyerek yaptığı paylaşım ise ikilinin hayranlarını hareketlendirdi.
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Survivor programının final yapmasından sonra Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezacan'ın düğününde eski yarışmacılar yeniden bir araya gelmişti. Düğünün ardından Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç'ın beraber Çeşme tatiline gitmesi aşk haberlerini alevlendirmişti. İkili aralarında aşk olmadığını net bir dille ifade ederken sosyal medya paylaşımları kafaları bir kez daha karıştırdı.
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BEN DE SENİ SİNİR ETMEYİ
Ünlü futbolcu Sercan Yıldırım sosyal medya hesabından Aycan Yanaç'ı alnından öptüğü bir kareyi paylaşarak, "Seni motive etmeyi özledim" notunu düştü. Sercan Yıldırım'ın paylaşımına Survivor Aycan ise, "Ben de seni sinir etmeyi" diyerek cevap verdi.