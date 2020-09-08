Son Dakika Haberi | Aycan Yanaç'tan Survivor sonrası itiraflar! Ve Sercan Yıldırım...

'BAKLAVAYA BAYILDIM!' Baklava tattım ama benim hani katmer ve baklava ile aram yok. Tatlı çok sevmiyorum. Tatlılarla aram pek yok çikolata hariç. Baklavayı yedim ve çok sevdim, hatta bayıldım tadına. Olabildiğince uzak durmaya çalışacağım yoksa kilo sorunu yaşayabilirim.