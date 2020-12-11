Son Dakika Haberi | Avrupa Ligi gecesine Türkler damga vurdu! Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı...
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarında oynanan son hafta maçları nefes keserken geceye yine Türk futbolcular damgasını vurdu.
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UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları gece oynanan maçlarla sona ererken gruptan çıkan son takımlar belli oldu.
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Türk futbolcuların forma giydiği takımlar UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alırken Milli futbolcular geceye damgasını vurdu.
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Sivasspor, Maccabi Tel Aviv'e 1-0 yenilerek Avrupa Ligi'ne veda etti. Eksik bir kadroyla İsrail'e giden Sivasspor, iyi oynamasına rağmen sahadan istediğini alamadı.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ TEHLİKEYE GİRDİ
Bu sonucun ardından Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden bir takım kalmadı. Süper Lig'de gelecek sezonun şampiyonu 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamayacak.
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ALMANYA'DA TÜRKLERİN GECESİ
Diğer oynanan maçlarda ise Türk futbolcular alkış aldı. Leverkusen'in Slavia Prag'ı 4-0 yendiği maçta 3 Türk futbolcu sahne aldı. 17 yaşındaki Emrehan Gedikli, 18 yaşındaki Samed Onur ve yine 18 yaşındaki Cem Türkmen, ikinci yarıda oynama şansı buldu.
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Genç futbolcular, oynadıkları futbolla beğeni kazanırken gelecek adına da ümit verdi.
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AVUSTURYA'DA İLK GOLÜNÜ ATTI
Rapid Wien'in Molde ile 2-2 berabere kaldığı maçta da ev sahibi takıma puanı getiren isim 90. dakikada Melih İbrahimoğlu oldu. 20 yaşındaki Türk futbolcu, son dakikalarda attığı golle bu sezon ilk golünü attı ve takımına puan getirdi.
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CENGİZ ÜNDER'DEN SİFTAH!
Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ise sahasında AEK ile karşılaştı. Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
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İLK GOLÜNÜ ATTI
Leicester, Yunan rakibini 2-0 mağlup ederken maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 12. dakikada sol ayağıyla çok güzel bir gol atarak takımını öne geçiren isim oldu. Cengiz, attığı bu golle Leicester City formasıyla ilk golünü atmış oldu.
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AVRUPA'DA BİR BAŞKA
Öte yandan Cengiz Ünder, Avrupa kupalarında ilk 11'de çıktığı son 10 maçta altı gole doğrudan katkı sağlamayı başardı. Milli futbolcu, Roma ve Leicester formalarıyla çıktığı son 10 Avrupa maçında 4 gol ve 2 asist üretti.
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GRUBU LİDER BİTİRDİ
Leicester City, Cengiz Ünder'in yıldızlaştığı maçta bu skorla birlikte grubunu lider tamamladı.
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YUSUF DURMUYOR...
Milli yıldızların formasını giydiği bir başka takım Lille ise İskoçya'da Celtic'in konuğu oldu. Lille, Celtic'e 3-2 yenilse de Yusuf Yazıcı yine gol katkısında bulundu.
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Karşılaşmaya Yusuf Yazıcı ilk 11'de başlarken Burak Yılmaz ise yedek kulübesinde yer aldı. Sakatlığı bulunan Zeki Çelik ise kadroda yer almadı.
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GOL KATKISINA DEVAM ETTİ
Yusuf Yazıcı, 24. dakikada Jonathan Ikone'un attığı golün asistini yaparken takımına yaptığı gol katkılarına bu maçta da devam etti.
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YUSUF HALA ZİRVEDE
UEFA Avrupa Ligi'nde iki kez hat-trick yaparak tüm gözleri üzerine çeken Yusuf, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 6 golle gol krallığı yarışında hala zirvede bulunuyor.
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Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla 18. maçında 13. gol katkısında bulunmuş oldu. Yıldız futbolcu, giydiği 18 maçta 10 gol ve 3 asist yaptı.