Son Dakika Haberi | Avrupa Ligi gecesine Türkler damga vurdu! Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı...

AVUSTURYA'DA İLK GOLÜNÜ ATTI Rapid Wien'in Molde ile 2-2 berabere kaldığı maçta da ev sahibi takıma puanı getiren isim 90. dakikada Melih İbrahimoğlu oldu. 20 yaşındaki Türk futbolcu, son dakikalarda attığı golle bu sezon ilk golünü attı ve takımına puan getirdi.