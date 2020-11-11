Son Dakika Haberi | Avrupa bu transferi konuşuyor! Yılın takası: Cristiano Ronaldo...
Avrupa futbolunda transfer piyasasını çılgına çevirecek takas planı ortaya çıktı.
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Avrupa futbolunda transfer piyasasını çılgına çevirecek takas planı ortaya çıktı.
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Yaz transfer dönemi kapanmasına karşın Avrupa'da hareketlilik devam ediyor. İtalya basını, birkaç ay içinde gerçekleşmesi beklenen yılın yakasını duyurdu.
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Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den 2018 yılında ayrılarak Juventus'un yolunu tutmuş ve Portekizli yıldızın yıllık 28 milyon pound kazanması sık sık gündeme gelmişti.
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TAKIM İÇİNDEKİ DENGESİZLİK
Geçtiğimiz günlerde Ronaldo'nun ikinci sıradaki Paolo Dybala'nın yaklaşık 5 katı fazla kazandığına haberlerde yer verilirken; bunun takım içinde büyük dengesizlik yaptığına vurgu yapılmıştı.
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Ayrıca Portekizli yıldız, Juventus'un Lazio ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Andrea Pirlo tarafından bencillikle eleştirilmişti.
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Bu gelişmelerin ardından Juventus, Avrupa futbolunu sarsacak bir transfer adına harekete geçiyor.
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PSG'YE ÖNERİLECEK
Tancredi Palmeri'nin haberine göre Juventus, Cristaino Ronaldo'yu Neymar'ı transfer etmek adına PSG'ye önermeye hazırlanıyor.
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Portekizli yıldızın sözleşmesi, 2022 yılında sona erecek. Şu an aldığı maaş nedeniyle Juventus'un büyük bir yük üstlendiği belirtilen haberde bu yükü azaltmanın tek yolu olarak da Ronaldo ile 2021 yazında yolların ayrılması olarak gösteriliyor
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Cristiano Ronaldo'nun mevcut maaşını üstlenebilecek çok az sayıda takım varken yıllardır isminin anıldığı ekip PSG'nin öne çıktığı belirtiliyor.
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PSG'de ise Brezilyalı yıldız Neymar'ın sözleşmesi, tıpkı Ronaldo'nunki gibi 2022'de sona erecek. Henüz bir sözleşme uzatma gerçekleşmemişken Juventus'un yaz aylarında Neymar'ı kadrosuna katacak bir teklifte Cristiano Ronaldo'yu da takas unsuru olarak kullanmak istediği aktarılıyor.
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LIONEL MESSI DE İSTİYOR
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin de uzun süredir Neymar'ın kulübe geri dönmek istediği ve bu sebeple de yönetimle ayrı düştüğü biliniyor.
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Katalan ekibinin de sezon sonunda hem Messi'yi takımda tutmak hem de kadroyu kuvvetlendirmek adına Neymar için bir hamle yapabileceği belirtiliyor.
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Koronavirüs sebebiyle bu sezon bir süre forma fiyen Neymar, 6 maçta sahaya çıktı ve 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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Takasta ismi geçen diğer isim Ronaldo da testi pozitif çıktığı için 1 ay sahalardan uzak kaldı. Portekizli yıldız ise bu sezon 5 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.