Son Dakika Haberi | Avrupa bu transferi konuşuyor! Yılın takası: Cristiano Ronaldo...

Portekizli yıldızın sözleşmesi, 2022 yılında sona erecek. Şu an aldığı maaş nedeniyle Juventus'un büyük bir yük üstlendiği belirtilen haberde bu yükü azaltmanın tek yolu olarak da Ronaldo ile 2021 yazında yolların ayrılması olarak gösteriliyor