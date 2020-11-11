MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Avrupa bu transferi konuşuyor! Yılın takası: Cristiano Ronaldo...
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Avrupa bu transferi konuşuyor! Yılın takası: Cristiano Ronaldo...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 11 Kasım 2020 - 19:51 | 

Son Dakika Haberi | Avrupa bu transferi konuşuyor! Yılın takası: Cristiano Ronaldo...

Avrupa futbolunda transfer piyasasını çılgına çevirecek takas planı ortaya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Avrupa futbolunda transfer piyasasını çılgına çevirecek takas planı ortaya çıktı.

2
Abone Olgoogle-news

Yaz transfer dönemi kapanmasına karşın Avrupa'da hareketlilik devam ediyor. İtalya basını, birkaç ay içinde gerçekleşmesi beklenen yılın yakasını duyurdu.

3
Abone Olgoogle-news

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den 2018 yılında ayrılarak Juventus'un yolunu tutmuş ve Portekizli yıldızın yıllık 28 milyon pound kazanması sık sık gündeme gelmişti.

4TAKIM İÇİNDEKİ DENGESİZLİK
Abone Olgoogle-news

TAKIM İÇİNDEKİ DENGESİZLİK

Geçtiğimiz günlerde Ronaldo'nun ikinci sıradaki Paolo Dybala'nın yaklaşık 5 katı fazla kazandığına haberlerde yer verilirken; bunun takım içinde büyük dengesizlik yaptığına vurgu yapılmıştı.

5
Abone Olgoogle-news

Ayrıca Portekizli yıldız, Juventus'un Lazio ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Andrea Pirlo tarafından bencillikle eleştirilmişti.

6
Abone Olgoogle-news

Bu gelişmelerin ardından Juventus, Avrupa futbolunu sarsacak bir transfer adına harekete geçiyor.

7PSGYE ÖNERİLECEK
Abone Olgoogle-news

PSG'YE ÖNERİLECEK

Tancredi Palmeri'nin haberine göre Juventus, Cristaino Ronaldo'yu Neymar'ı transfer etmek adına PSG'ye önermeye hazırlanıyor.

8
Abone Olgoogle-news

Portekizli yıldızın sözleşmesi, 2022 yılında sona erecek. Şu an aldığı maaş nedeniyle Juventus'un büyük bir yük üstlendiği belirtilen haberde bu yükü azaltmanın tek yolu olarak da Ronaldo ile 2021 yazında yolların ayrılması olarak gösteriliyor

9
Abone Olgoogle-news

Cristiano Ronaldo'nun mevcut maaşını üstlenebilecek çok az sayıda takım varken yıllardır isminin anıldığı ekip PSG'nin öne çıktığı belirtiliyor.

10
Abone Olgoogle-news

PSG'de ise Brezilyalı yıldız Neymar'ın sözleşmesi, tıpkı Ronaldo'nunki gibi 2022'de sona erecek. Henüz bir sözleşme uzatma gerçekleşmemişken Juventus'un yaz aylarında Neymar'ı kadrosuna katacak bir teklifte Cristiano Ronaldo'yu da takas unsuru olarak kullanmak istediği aktarılıyor.

11LIONEL MESSI DE İSTİYOR
Abone Olgoogle-news

LIONEL MESSI DE İSTİYOR

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin de uzun süredir Neymar'ın kulübe geri dönmek istediği ve bu sebeple de yönetimle ayrı düştüğü biliniyor.

12
Abone Olgoogle-news

Katalan ekibinin de sezon sonunda hem Messi'yi takımda tutmak hem de kadroyu kuvvetlendirmek adına Neymar için bir hamle yapabileceği belirtiliyor.

13
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs sebebiyle bu sezon bir süre forma fiyen Neymar, 6 maçta sahaya çıktı ve 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

14
Abone Olgoogle-news

Takasta ismi geçen diğer isim Ronaldo da testi pozitif çıktığı için 1 ay sahalardan uzak kaldı. Portekizli yıldız ise bu sezon 5 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi