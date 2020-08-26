Son Dakika | Güntekin Onay, Beşiktaş'ın PAOK mağlubiyeti sonrasında transferi açıkladı!
Hürriyet Gazetesi yazarları, Beşiktaş'ın PAOK'a 3-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
Sonraki bir saatte Beşiktaş maçı çevirebilecek pozisyonları fazlasıyla buldu ama bu kez de (bence kötü niyetli olmayan) kötü bir hakeme takıldı: Maalesef İtalyan hakem, 30’a yakın faul yapan, stratejik faulcü PAOK’a kartlar konusunda çok cimri davranarak kesti hızımızı...
Yunan sol kanatla hem Marsilya hem de Newcastle ilgileniyor ve bu maçtan sonra fiyatını 1 milyon Euro daha artırdığı kesin! Giannoulis, ilk yarım saatte Lens’in kanadını otobana çevirdi. Maçın da fişini sol açık Tzolis’le beraber çok kısa sürede çekti maalesef.
Sergen Yalçın, taktiksel arızayı devre arasında düzeltme yoluna gitti, sağ beke necip’i kaydırarak biraz daha dengeli bir takım yarattı aslında. ersin mükemmel bir maç oynadı, orta sahada Oğuzhan da, Dorukhan da aldıkları süreyi iyi değerlendirdiler ve Beşiktaş bolca pozisyon yarattı ikinci yarıda.
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