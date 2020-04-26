Son Dakika | Görülmemiş corona virüsü krizi! Günlerdir havaalanında mahsurlar

BURADA KİMSE YOK Oyunculardan Gil yaptığı açıklamada, "Yapabildiğimiz her şeyi yaptık, tüm kapıları çaldık ancak dönüş olmadı. Bounos Aires'a boş uçaklar gitti, Arjantinli olmayanları taşıdı, bu bir utanç. Arjantin hükümeti neden bizi geride bırakıyor, anlamıyoruz" dedi.