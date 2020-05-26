MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Gökhan Gönül ve Caner Erkin yönetime iletti! Fenerbahçe...
GeriFutbol Son Dakika | Gökhan Gönül ve Caner Erkin yönetime iletti! Fenerbahçe...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 26 Mayıs 2020 - 11:01,

Son Dakika | Gökhan Gönül ve Caner Erkin yönetime iletti! Fenerbahçe...

Beşiktaş'ta kulübe ihtarname çeken Elneny kalan maçlarda oynamak istemediğini aktardı. Öte yandan asıl bomba Caner Erkin ve Gökhan Gönül cephesinde yaşandı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İşte son dakika gelişmesi...

2
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş, sezon başında Arsenal’den kiraladığı orta saha futbolcusu Mohamed Elneny’le ekonomik açıdan problem yaşamaya devam ediyor. Parasal anlamda çok zor bir dönemden geçen siyah-beyazlılarda, daha önce Alman kaleci Loris Karius FIFA’ya giderek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

31.3 MİLYON EURO ALACAĞI VAR
Abone Olgoogle-news

1.3 MİLYON EURO ALACAĞI VAR

Karius’la yaşadığı aynı sorunu Mısırlı futbolcuda da yaşayan Beşiktaş’ta, Elneny krizi yaşanıyor. 1.3 milyon Euro’luk alacağını alamadığı gerekçesiyle yönetime ihtarname çeken 27 yaşındaki futbolcu; ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş’ın elini bağladı.

4BEŞİKTAŞ, MART, NİSAN VE MAYIS AYLARINDAKİ MAAŞI VERMEK İSTEMİYOR
Abone Olgoogle-news

BEŞİKTAŞ, MART, NİSAN VE MAYIS AYLARINDAKİ MAAŞI VERMEK İSTEMİYOR

Beşiktaş’tan sezon başından bu yana 1.3 milyon Euro’luk alacağı bulunan Elneny, kulübe ihtarname çektikten sonra yöneticiler Mısırlı futbolcuya, ‘Oynamadığın aylardaki maaşını ödeyemeyiz!’ yanıtını verdi.

5
Abone Olgoogle-news

Bunun üzerine alacaklarını alamazsa yöneticilere kalan 8 maçta oynamayacağını söyleyen Elneny, Beşiktaş’a ültimatom çekti. Karius gibi takımdan ayrılabileceğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, parasını almadığı takdirde kalan maçlarda takımda olmayabilir. Siyah-beyazlı yönetim, Mısırlı futbolcuyla maaş konusunda görüşmelere devam ediyor.

6CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL YÖNETİME İLETTİ
Abone Olgoogle-news

CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL YÖNETİME İLETTİ

Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu dönemde uzun süre bekledikleri halde sözleşmeleri yenilenmeyen Gökhan Gönül, Beşiktaş'a imza atmış, Caner de bedelsiz transfer olduğu İtalyan kulübü İnter'de kampa katıldıktan sonra siyah-beyazlılara kiralanmıştı..

7
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe yönetimi bu iki ismin Beşiktaşlı idarecilerle yapacağı görüşmeyi beklerken son dakika gelişmesi yaşandı.

8
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş’ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin ve Gönül Gönül’ün akıbeti henüz belli olmazken; bu doğrultuda iki futbolcudan ilk adım atıldı.

9
Abone Olgoogle-news

Asist Analiz'in haberine göre; Eski Fenerbahçeli futbolcular, siyah-beyazlı yöneticilere hiçbir takımdan teklif almadıklarını söylerken; Beşiktaş’ta kalmak için de maaş konusunda fedakarlık yapabileceklerini açıkladı.

10
Abone Olgoogle-news

Bunun ardından siyah beyazlı yönetimin atacağı adım merak konusu oldu.

11
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kendisine yöneltilen Gökhan Gönül talebine çok kısa bir cevap vererek açık kapı bıraktı.

12
Abone Olgoogle-news

Bir kongre üyesinin, "Bizim Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine "Anlaşıldı" şeklinde cevap verdi.

13
Abone Olgoogle-news

'Futbol hayatlarını Fenerbahçe'de noktalamak istiyorlar!'

Muhabirimiz Süleyman Arat, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in futbol hayatlarını Fenerbahçe'de bitirmek istediklerini belirtmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi