Son Dakika | Gökhan Gönül ve Caner Erkin yönetime iletti! Fenerbahçe...
Beşiktaş'ta kulübe ihtarname çeken Elneny kalan maçlarda oynamak istemediğini aktardı. Öte yandan asıl bomba Caner Erkin ve Gökhan Gönül cephesinde yaşandı...
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İşte son dakika gelişmesi...
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Beşiktaş, sezon başında Arsenal’den kiraladığı orta saha futbolcusu Mohamed Elneny’le ekonomik açıdan problem yaşamaya devam ediyor. Parasal anlamda çok zor bir dönemden geçen siyah-beyazlılarda, daha önce Alman kaleci Loris Karius FIFA’ya giderek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.
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1.3 MİLYON EURO ALACAĞI VAR
Karius’la yaşadığı aynı sorunu Mısırlı futbolcuda da yaşayan Beşiktaş’ta, Elneny krizi yaşanıyor. 1.3 milyon Euro’luk alacağını alamadığı gerekçesiyle yönetime ihtarname çeken 27 yaşındaki futbolcu; ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş’ın elini bağladı.
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BEŞİKTAŞ, MART, NİSAN VE MAYIS AYLARINDAKİ MAAŞI VERMEK İSTEMİYOR
Beşiktaş’tan sezon başından bu yana 1.3 milyon Euro’luk alacağı bulunan Elneny, kulübe ihtarname çektikten sonra yöneticiler Mısırlı futbolcuya, ‘Oynamadığın aylardaki maaşını ödeyemeyiz!’ yanıtını verdi.
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Bunun üzerine alacaklarını alamazsa yöneticilere kalan 8 maçta oynamayacağını söyleyen Elneny, Beşiktaş’a ültimatom çekti. Karius gibi takımdan ayrılabileceğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, parasını almadığı takdirde kalan maçlarda takımda olmayabilir. Siyah-beyazlı yönetim, Mısırlı futbolcuyla maaş konusunda görüşmelere devam ediyor.
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CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL YÖNETİME İLETTİ
Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu dönemde uzun süre bekledikleri halde sözleşmeleri yenilenmeyen Gökhan Gönül, Beşiktaş'a imza atmış, Caner de bedelsiz transfer olduğu İtalyan kulübü İnter'de kampa katıldıktan sonra siyah-beyazlılara kiralanmıştı..
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Fenerbahçe yönetimi bu iki ismin Beşiktaşlı idarecilerle yapacağı görüşmeyi beklerken son dakika gelişmesi yaşandı.
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Beşiktaş’ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin ve Gönül Gönül’ün akıbeti henüz belli olmazken; bu doğrultuda iki futbolcudan ilk adım atıldı.
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Asist Analiz'in haberine göre; Eski Fenerbahçeli futbolcular, siyah-beyazlı yöneticilere hiçbir takımdan teklif almadıklarını söylerken; Beşiktaş’ta kalmak için de maaş konusunda fedakarlık yapabileceklerini açıkladı.
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Bunun ardından siyah beyazlı yönetimin atacağı adım merak konusu oldu.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kendisine yöneltilen Gökhan Gönül talebine çok kısa bir cevap vererek açık kapı bıraktı.
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Bir kongre üyesinin, "Bizim Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine "Anlaşıldı" şeklinde cevap verdi.