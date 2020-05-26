Son Dakika | Gökhan Gönül ve Caner Erkin yönetime iletti! Fenerbahçe...

Beşiktaş, sezon başında Arsenal’den kiraladığı orta saha futbolcusu Mohamed Elneny’le ekonomik açıdan problem yaşamaya devam ediyor. Parasal anlamda çok zor bir dönemden geçen siyah-beyazlılarda, daha önce Alman kaleci Loris Karius FIFA’ya giderek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.