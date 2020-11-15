Son Dakika | Geceye damgasını vurdu! 'Ağlamayacağım demiştim ama ağlayacağım...'

UEFA Uluslar Ligi, dün gece oynanan maçlarla devam etti. Ancak uzun süre sahalarda görülmemiş bir olay meydana geldi.Uluslar Ligi'nde A, C ve D gruplarındaki maçlar oynandı. Uluslar Ligi'nin bitmesine kısa bir süre kala gruptan kimlerin çıkacağı da yavaş yavaş şekillenmeye başladı.Almanya, Ukrayna'yı 3-1 yenerken İsviçre ile İspanya 1-1 berabere kaldı. Maçta yıldızlaşan Chelsea'nin forveti Timo Werner, İsviçre'yi de boş geçmedi.Son 17 günde 5. maçına çıkan Alman forvet, 6 gol atarak yüksek formunu göstermiş oldu. Werner, İsviçre'ye attığı golle üst üste 5. maçını da boş geçmedi.Cristiano Ronaldolu Portekiz sahasında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu ve liderlik şansını zora soktu. İsveç ise Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.Ronaldo'yu üzen gol ise 53. dakikada Kante'den geldi. Bu sonuçla birlikte Fransa'nın puanı 13 olurken Portekiz 10 puanda kaldı.Ancak geceye damga vuran maçlar bunlar değildi... Gecenin en dikkat çekici karşılaşmalarından birisi de San Marino ve Cebelitarık arasında oynandı.Geçen ay Liechtenstein ile berabere kalan San Marino, Cebelitarık ile oynadığı maçı da 0-0 bitirdi. Bu durum ise ülkede 'Tarihi başarı' olarak adlandırıldı.San Marino, tarihinde ilk kez üst üste 2 maç yenilmeyince savunma oyuncusu Rossi, maç sonu verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı.Gözyaşlarına hakim olamayan Rossi, ''Ağlamayacağım demiştim ama ağlayacağım. Küçük ama kalbi büyük ülkeme armağan olsun.'' sözlerini kullandı.San Marino, ayrıca tarihinde ilk kez üst üste 2 maçta kalesini gole kapattı.Avrupa'nın en düşük puanlı takımı olan ülkede gelen iki beraberliğin ardından bayram havası hakim.