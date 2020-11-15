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GeriFutbol Son Dakika | Geceye damgasını vurdu! 'Ağlamayacağım demiştim ama ağlayacağım...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Kasım 2020 - 09:28 | 

Son Dakika | Geceye damgasını vurdu! 'Ağlamayacağım demiştim ama ağlayacağım...'

Dün gece UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan maçlarla devam ederken eşine nadir rastlanan bir olay yaşandı...

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UEFA Uluslar Ligi, dün gece oynanan maçlarla devam etti. Ancak uzun süre sahalarda görülmemiş bir olay meydana geldi.

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Uluslar Ligi'nde A, C ve D gruplarındaki maçlar oynandı. Uluslar Ligi'nin bitmesine kısa bir süre kala gruptan kimlerin çıkacağı da yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

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Almanya, Ukrayna'yı 3-1 yenerken İsviçre ile İspanya 1-1 berabere kaldı. Maçta yıldızlaşan Chelsea'nin forveti Timo Werner, İsviçre'yi de boş geçmedi.

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Son 17 günde 5. maçına çıkan Alman forvet, 6 gol atarak yüksek formunu göstermiş oldu. Werner, İsviçre'ye attığı golle üst üste 5. maçını da boş geçmedi.

5RONALDOYA ŞOK
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RONALDO'YA ŞOK

Cristiano Ronaldolu Portekiz sahasında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu ve liderlik şansını zora soktu. İsveç ise Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

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Ronaldo'yu üzen gol ise 53. dakikada Kante'den geldi. Bu sonuçla birlikte Fransa'nın puanı 13 olurken Portekiz 10 puanda kaldı.

7GECEYE DAMGASINI VURAN MAÇ
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GECEYE DAMGASINI VURAN MAÇ!

Ancak geceye damga vuran maçlar bunlar değildi... Gecenin en dikkat çekici karşılaşmalarından birisi de San Marino ve Cebelitarık arasında oynandı.

80-0IN ARDINDAN TARİHİ SONUÇ
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0-0'IN ARDINDAN TARİHİ SONUÇ!

Geçen ay Liechtenstein ile berabere kalan San Marino, Cebelitarık ile oynadığı maçı da 0-0 bitirdi. Bu durum ise ülkede 'Tarihi başarı' olarak adlandırıldı.

9MAÇ SONU DUYGUSAL RÖPORTAJ
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MAÇ SONU DUYGUSAL RÖPORTAJ

San Marino, tarihinde ilk kez üst üste 2 maç yenilmeyince savunma oyuncusu Rossi, maç sonu verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı.

10KÜÇÜK ÜLKEME ARMAĞAN OLSUN
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'KÜÇÜK ÜLKEME ARMAĞAN OLSUN'

Gözyaşlarına hakim olamayan Rossi, ''Ağlamayacağım demiştim ama ağlayacağım. Küçük ama kalbi büyük ülkeme armağan olsun.'' sözlerini kullandı.

112 MAÇTIR GOL YEMİYORLAR
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2 MAÇTIR GOL YEMİYORLAR!

San Marino, ayrıca tarihinde ilk kez üst üste 2 maçta kalesini gole kapattı.

12ÜLKEDE BAYRAM HAVASI VAR
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ÜLKEDE BAYRAM HAVASI VAR

Avrupa'nın en düşük puanlı takımı olan ülkede gelen iki beraberliğin ardından bayram havası hakim.

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Şenol Güneş Rusya maçı öncesi konuştu: Oyuncuların zihinsel dağınıklıkları olabiliyor

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