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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın Rize kabusu! Her şey böyle başladı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Kasım 2020 - 10:27 | 

Son Dakika | Galatasaray'ın Rize kabusu! Her şey böyle başladı...

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, korkutan tablo nedeniyle endişe duyuyor...

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Geçen hafta sahasında Kayserispor ile berabere kalarak zirve yarışında yara alan Galatasaray, Rize'de puan kaybını telafi etmek istiyor.

2SAKAT OYUNCULAR CAN SIKIYOR
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SAKAT OYUNCULAR CAN SIKIYOR

Sakat oyuncuların fazlalığı Galatasaray'da can sıkarken Fatih Terim ve ekibini düşündüren bir başka konu daha var...

3GALATASARAYI ENDİŞELENDİREN KONU...
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GALATASARAY'I ENDİŞELENDİREN KONU...

Rize'de Sarı-Kırmızılılar'ı endişelendiren yakın zamanlı kötü hatıralar var. Galatasaray'ın son Rize deplasmanları pek iyi geçmemişti.

4AYAĞI 3 YERİNDEN KIRILMIŞTI
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AYAĞI 3 YERİNDEN KIRILMIŞTI

Önce 11 Mayıs 2019'da Rize'de oynanan maçta Emre Akbaba, Samudio'nun müdahalesiyle sakatlanmış ve ayağı üç yerinden kırılmıştı.

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Emre Akbaba, bu sakatlığın ardından aylarca formasından uzak kalmıştı.

6GEÇEN SENE ÇÖKÜŞ MAÇI
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GEÇEN SENE ÇÖKÜŞ MAÇI

14 Haziran 2020'deki Rize deplasmanı ise geçen sezon Galatasaray'ın çöküş maçı olarak gösteriliyor.

7ZİRVEYE ADIM ADIM YAKLAŞMIŞTI..
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ZİRVEYE ADIM ADIM YAKLAŞMIŞTI..

Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmeden önce Galatasaray iyi bir form grafiği yakalamış, zirveye adım adım yaklaşılmıştı.

8HER ŞEYİ DEĞİŞTİREN MAÇ
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HER ŞEYİ DEĞİŞTİREN MAÇ

Pandemi sonrası oynanan ilk maç olan Rize deplasmanında ise her şey değişmişti.

9SEZONUN İKİNCİ YARISINA YETİŞEBİLİR
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SEZONUN İKİNCİ YARISINA YETİŞEBİLİR

Skoda ile çarpışan Fernando Muslera'nın kaval kemiği iki yerinden kırılmıştı. Tecrübeli kaleci, o maçtan sonra hala toparlanabilmiş değil. Muslera'nın ligin ikinci yarısında oynaması bekleniyor.

10KARİYERİNİ ETKİLEYEN SAKATLIK
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KARİYERİNİ ETKİLEYEN SAKATLIK

Aynı maçta Muslera'dan sonra Andone de futbol hayatını etkileyen bir sakatlık yaşamıştı. Bağları kopan Romanyalı futbolcu da hala sahalara dönebilmiş değil.

11ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN UZAKLAŞMIŞTI
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ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN UZAKLAŞMIŞTI

Pandemi sonrası Galatasaray, o maçta yaşadığı puan kaybı ve sakatlıklar sonrası yavaş yavaş şampiyonluk yarışından uzaklaştığı kötü bir sürece girmişti.

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Sarı-Kırmızılılar, bugünkü karşılaşmada benzer bir talihsizliğin yaşanmasından endişe ediyor.

13BİZİ ÇOK ACITTI...
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'BİZİ ÇOK ACITTI...'

Fatih Terim, Rize'deki oynanan son maçın ardından ''Aksilik mi dersiniz yoksa şanssızlık mı dersiniz. Ne dersek diyelim ama günün sonunda 3 puan kaybının daha önünde kayıplarımız var. Muslera bizi çok acıttı. Bizim ve ülke futbolu için sevilen kaleciydi. Oyuncularımıza geçmiş olsun. Üzgünüm.'' sözlerini kullanmıştı.

14KEŞKE 3 PUANI KAYBETSEK AMA...
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'KEŞKE 3 PUANI KAYBETSEK AMA...'

Tecrübeli teknik direktör, ''Keşke 3 puanı kaybetsek ama oyuncularımızın sağlığına bir şey olmasaydı.'' demişti.

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