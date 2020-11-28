Son Dakika | Galatasaray'ın Rize kabusu! Her şey böyle başladı...

'BİZİ ÇOK ACITTI...' Fatih Terim, Rize'deki oynanan son maçın ardından ''Aksilik mi dersiniz yoksa şanssızlık mı dersiniz. Ne dersek diyelim ama günün sonunda 3 puan kaybının daha önünde kayıplarımız var. Muslera bizi çok acıttı. Bizim ve ülke futbolu için sevilen kaleciydi. Oyuncularımıza geçmiş olsun. Üzgünüm.'' sözlerini kullanmıştı.