Son Dakika | Galatasaray'ın Rize kabusu! Her şey böyle başladı...
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, korkutan tablo nedeniyle endişe duyuyor...
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Geçen hafta sahasında Kayserispor ile berabere kalarak zirve yarışında yara alan Galatasaray, Rize'de puan kaybını telafi etmek istiyor.
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SAKAT OYUNCULAR CAN SIKIYOR
Sakat oyuncuların fazlalığı Galatasaray'da can sıkarken Fatih Terim ve ekibini düşündüren bir başka konu daha var...
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GALATASARAY'I ENDİŞELENDİREN KONU...
Rize'de Sarı-Kırmızılılar'ı endişelendiren yakın zamanlı kötü hatıralar var. Galatasaray'ın son Rize deplasmanları pek iyi geçmemişti.
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AYAĞI 3 YERİNDEN KIRILMIŞTI
Önce 11 Mayıs 2019'da Rize'de oynanan maçta Emre Akbaba, Samudio'nun müdahalesiyle sakatlanmış ve ayağı üç yerinden kırılmıştı.
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Emre Akbaba, bu sakatlığın ardından aylarca formasından uzak kalmıştı.
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GEÇEN SENE ÇÖKÜŞ MAÇI
14 Haziran 2020'deki Rize deplasmanı ise geçen sezon Galatasaray'ın çöküş maçı olarak gösteriliyor.
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ZİRVEYE ADIM ADIM YAKLAŞMIŞTI..
Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmeden önce Galatasaray iyi bir form grafiği yakalamış, zirveye adım adım yaklaşılmıştı.
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HER ŞEYİ DEĞİŞTİREN MAÇ
Pandemi sonrası oynanan ilk maç olan Rize deplasmanında ise her şey değişmişti.
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SEZONUN İKİNCİ YARISINA YETİŞEBİLİR
Skoda ile çarpışan Fernando Muslera'nın kaval kemiği iki yerinden kırılmıştı. Tecrübeli kaleci, o maçtan sonra hala toparlanabilmiş değil. Muslera'nın ligin ikinci yarısında oynaması bekleniyor.
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KARİYERİNİ ETKİLEYEN SAKATLIK
Aynı maçta Muslera'dan sonra Andone de futbol hayatını etkileyen bir sakatlık yaşamıştı. Bağları kopan Romanyalı futbolcu da hala sahalara dönebilmiş değil.
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ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN UZAKLAŞMIŞTI
Pandemi sonrası Galatasaray, o maçta yaşadığı puan kaybı ve sakatlıklar sonrası yavaş yavaş şampiyonluk yarışından uzaklaştığı kötü bir sürece girmişti.
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Sarı-Kırmızılılar, bugünkü karşılaşmada benzer bir talihsizliğin yaşanmasından endişe ediyor.
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'BİZİ ÇOK ACITTI...'
Fatih Terim, Rize'deki oynanan son maçın ardından ''Aksilik mi dersiniz yoksa şanssızlık mı dersiniz. Ne dersek diyelim ama günün sonunda 3 puan kaybının daha önünde kayıplarımız var. Muslera bizi çok acıttı. Bizim ve ülke futbolu için sevilen kaleciydi. Oyuncularımıza geçmiş olsun. Üzgünüm.'' sözlerini kullanmıştı.
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'KEŞKE 3 PUANI KAYBETSEK AMA...'
Tecrübeli teknik direktör, ''Keşke 3 puanı kaybetsek ama oyuncularımızın sağlığına bir şey olmasaydı.'' demişti.