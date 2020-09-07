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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 16:22 | 

Son Dakika | Galatasaray'dan transferde bir bomba daha

Anlaşma tamam, 2-3 gün içinde...

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Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp iki ismi bitirmek üzere...

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Bu transfer döneminde kadrosunu Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile güçlendiren Sarı-kırmızılı ekipte gündem orta saha transferi.

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Geçen sezon Galatasaray forması giyen Mario Lemina ve Seri için yeniden kiralama teklifi kabul görmeyen Galatasaray, orta saha için bombaları art arda patlatacak.

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ETEBO İLE ANLAŞILDI

Galatasaray, aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu! Sarı kırmızılı ekip Stoke City'nin orta sahası Oghenekaro Etebo ile anlaştı

5BEDELSİZ KİRALANACAK
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BEDELSİZ KİRALANACAK

24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzalanacak. Sarı kırmızılı ekip, bu transfer için Stoke City'e kiralama ücreti ödemeyecek.

6İSTANBULA GELDİ
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İSTANBUL'A GELDİ

Nijeryalı orta saha İstanbul'a geldi. Havalimanında gazetecilerin Galatasaray'la ilgili transfer sorularına menajeri olmadan cevap vermek istemediğini belirten Etebo, pasaport kontrolünden geçti.

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Bagaj bölümünden bavullarını alan Nijeryalı futbolcuya İstanbul Havalimanı İşletmesi A.Ş (İGA) görevlileri ile polis ekipleri eşlik etti. Çıkış kapısında Galatasaray Kulübünün görevlileri ile menajeri tarafından karşılanan Etebo, görüşmeler için kulüp binasına gitmek üzere buradan ayrıldı.

8UÇAK BİLETİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
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UÇAK BİLETİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Galatasaray'ın resmi uygulaması da yeni transferin yolda olduğuna dair bir paylaşımda bulunulmuş ve paylaşımda uçak bileti olması dikkat çekmişti.

9YAPILAN HABERİ BEĞENDİ
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YAPILAN HABERİ BEĞENDİ

Nijeryalı gazeteci Kelechi Nkoro da 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha Oghenekaro Etebo'nun Galatasaray'a transfer olacağını yazmıştı. Etebo ise sosyal medya hesabından bu paylaşımı beğenmişti.

10KAPA BİLDİRİLDİ
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KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, Nijeryalı orta saha Oghenekaro Peter Etebo'nun transferi için Stoke City ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

11OKAY YOKUŞLU İLE DE ANLAŞILDI
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OKAY YOKUŞLU İLE DE ANLAŞILDI

Etebo transferini bitiren Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile de her konuda anlaştı.

12CELTA VIGO 1.5 MİLYON EURO İSTİYOR
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CELTA VIGO 1.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşmaya varan sarı kırmızılı ekip, oyuncunun kulübü Celta Vigo'yu da ikna etmeye çalışıyor.

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Okay Yokuşlu'nun yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğu öğrenilirken, İspanyol ekibinin yaklaşık 1.5 milyon Euro kiralama bedeli istemesi nedeniyle Galatasaray yönetimi fiyat düşürmek için yoğun çaba harcıyor.

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Galatasaray Kulübü, kiralama bedelini düşürmek ve satın alma opsiyonu eklemek için Celta Vigo'yu ikna etmeye çalışırken, transferin 2-3 gün içinde resmen tamamlanması ve Okay Yokuşlu'nun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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26 yaşındaki milli futbolcu, Trabzonspor’dan Celta Vigo'ya 6 milyon Euro'luk bonservisle transfer olmuştu.

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