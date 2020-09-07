Son Dakika | Galatasaray'dan transferde bir bomba daha
Anlaşma tamam, 2-3 gün içinde...
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Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp iki ismi bitirmek üzere...
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Bu transfer döneminde kadrosunu Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile güçlendiren Sarı-kırmızılı ekipte gündem orta saha transferi.
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Geçen sezon Galatasaray forması giyen Mario Lemina ve Seri için yeniden kiralama teklifi kabul görmeyen Galatasaray, orta saha için bombaları art arda patlatacak.
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ETEBO İLE ANLAŞILDI
Galatasaray, aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu! Sarı kırmızılı ekip Stoke City'nin orta sahası Oghenekaro Etebo ile anlaştı
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BEDELSİZ KİRALANACAK
24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzalanacak. Sarı kırmızılı ekip, bu transfer için Stoke City'e kiralama ücreti ödemeyecek.
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İSTANBUL'A GELDİ
Nijeryalı orta saha İstanbul'a geldi. Havalimanında gazetecilerin Galatasaray'la ilgili transfer sorularına menajeri olmadan cevap vermek istemediğini belirten Etebo, pasaport kontrolünden geçti.
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Bagaj bölümünden bavullarını alan Nijeryalı futbolcuya İstanbul Havalimanı İşletmesi A.Ş (İGA) görevlileri ile polis ekipleri eşlik etti. Çıkış kapısında Galatasaray Kulübünün görevlileri ile menajeri tarafından karşılanan Etebo, görüşmeler için kulüp binasına gitmek üzere buradan ayrıldı.
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UÇAK BİLETİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Galatasaray'ın resmi uygulaması da yeni transferin yolda olduğuna dair bir paylaşımda bulunulmuş ve paylaşımda uçak bileti olması dikkat çekmişti.
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YAPILAN HABERİ BEĞENDİ
Nijeryalı gazeteci Kelechi Nkoro da 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha Oghenekaro Etebo'nun Galatasaray'a transfer olacağını yazmıştı. Etebo ise sosyal medya hesabından bu paylaşımı beğenmişti.
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KAP'A BİLDİRİLDİ
Galatasaray, Nijeryalı orta saha Oghenekaro Peter Etebo'nun transferi için Stoke City ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
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OKAY YOKUŞLU İLE DE ANLAŞILDI
Etebo transferini bitiren Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile de her konuda anlaştı.
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CELTA VIGO 1.5 MİLYON EURO İSTİYOR
Orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşmaya varan sarı kırmızılı ekip, oyuncunun kulübü Celta Vigo'yu da ikna etmeye çalışıyor.
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Okay Yokuşlu'nun yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğu öğrenilirken, İspanyol ekibinin yaklaşık 1.5 milyon Euro kiralama bedeli istemesi nedeniyle Galatasaray yönetimi fiyat düşürmek için yoğun çaba harcıyor.
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Galatasaray Kulübü, kiralama bedelini düşürmek ve satın alma opsiyonu eklemek için Celta Vigo'yu ikna etmeye çalışırken, transferin 2-3 gün içinde resmen tamamlanması ve Okay Yokuşlu'nun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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26 yaşındaki milli futbolcu, Trabzonspor’dan Celta Vigo'ya 6 milyon Euro'luk bonservisle transfer olmuştu.