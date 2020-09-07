Son Dakika | Galatasaray'dan transferde bir bomba daha

Bagaj bölümünden bavullarını alan Nijeryalı futbolcuya İstanbul Havalimanı İşletmesi A.Ş (İGA) görevlileri ile polis ekipleri eşlik etti. Çıkış kapısında Galatasaray Kulübünün görevlileri ile menajeri tarafından karşılanan Etebo, görüşmeler için kulüp binasına gitmek üzere buradan ayrıldı.