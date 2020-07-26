Son Dakika | Galatasaray'dan 10 transfer kararı! Muslera, Arda Turan...

Terim, ''Rakamlar çok yüksek. Bu rakamlarla işin içinden çıkamayız. Bazı gerçekleri kabul edip, bazı oyunculardan çıkmak zorundayız. Ekonomik sıkıntılar içerisindeki, kolay olmayan bu sürecin aynı zamanda Galatasaray'da bazı şeylerin değişimini de sağlaması gerek. Birtakım oyuncuları bünyemize katıp, eğer mümkünse Galatasaray'daki bazı oyunculara da teşekkür edip, net bir takımla 12 Ağustos'u görmeyi ümit ediyorum.'' demişti.