Son Dakika | Galatasaray'dan 10 transfer kararı! Muslera, Arda Turan...
Yeni sezon öncesi kadroda geniş çaplı bir değişikliğe gitmek isteyen Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer şifreleri ortaya çıktı.
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Yeni sezon öncesi kadroda geniş çaplı bir değişikliğe gitmek isteyen Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer şifreleri ortaya çıktı.
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Galatasaray'da transfer operasyonu başlıyor! Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada geniş çaplı bir değişikliğin yapılacağının sinyallerini vermişti.
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Terim, ''Rakamlar çok yüksek. Bu rakamlarla işin içinden çıkamayız. Bazı gerçekleri kabul edip, bazı oyunculardan çıkmak zorundayız. Ekonomik sıkıntılar içerisindeki, kolay olmayan bu sürecin aynı zamanda Galatasaray'da bazı şeylerin değişimini de sağlaması gerek. Birtakım oyuncuları bünyemize katıp, eğer mümkünse Galatasaray'daki bazı oyunculara da teşekkür edip, net bir takımla 12 Ağustos'u görmeyi ümit ediyorum.'' demişti.
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'BİR BİLDİKLERİ VAR DESİNLER'
Tecrübeli teknik adam, ayrıca ''Galatasaraylılardan bir ricam var. Alacağımız futbolcular için bir bildikleri var da alıyorlar desinler'' ifadelerini kullanmıştı.
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Sabah gazetesinin haberine göre Fatih Terim, transfer operasyonu için 10 madde belirledi. İşte Galatasaray'da planlanan operasyon;
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'MUSLERA DIŞINDA HERKES SATILABİLİR'
Muslera dışında iyi teklif getiren her oyuncu satılacak. Uruguaylı kaleci de ücretini 3 milyon Euro'nun altına düşürecek.
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FALCAO, FEGHOULI SATIŞ LİSTESİNDE
5 milyon Euro alan Radamel Falcao, 4 milyon Euro kazanan Feghouli ve yıllık maliyetleri 3.5 milyon Euro'yu bulan Belhanda ile Babel satış listesine koyuldu.
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Sözleşmesinde garanti parası 1.75 milyon Euro yazan Emre Akbaba için Euro kuru 5.3 TL'ye sabitlendi.
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Takım bütçesini düşürmek isteyen Galatasaray, yabancı kontenjanını da Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafoor'u kiralayarak boşaltacak.
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SON TARİH 12 AĞUSTOS
Fatih Terim, çarşamba günü yönetimle yaptığı toplantıda transferlerin 12 Ağustos'taki sezon öncesi kampına yetiştirilmesini istedi.
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BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENMEYECEK
Kesin anlaşma sağlanan Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Semih Kaya, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui için bonservis ücreti ödenmeyecek.
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ARDA TURAN GERİ DÖNÜYOR
Başkan Mustafa Cengiz onay verirse, eski kaptan Arda Turan geri dönecek.
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Yerli kaleci için Volkan Babacan ilk sırada. Başakşehir bonservis isterse ibre Sinan Bolat'a dönecek.
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Kiralık oyunculardan sadece Jean Michael Seri yeni sezonda kadroda düşünülüyor.
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TREZEGUET İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK
Yeni sezonda kiralık sayısı az olacak. Seri ile birlikte Trezeguet için de şartlar zorlanacak.