Son Dakika | Galatasaray'da Younes Belhanda'nın son isteği herkesi şaşırttı! Transfer olamayınca...
Galatasaray'da Younes Belhanda konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı futbolcunun son isteği herkesi şaşırttı...
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Galatasaray'ın indirim beklediği Younes Belhanda’dan yönetimin sabrını taşıran bir talep geldi...
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün yaptığı açıklamada indirim talebini kabul etmeyen iki oyuncu olduğunu söylemişti. Bu oyuncuların Belhanda ve Feghouli olduğunu duyurmuştuk.
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MAAŞLARI %15 İNDİRİMLİ YATIRILDI
Galatasaray bu gelişme sonrası yaptığı resmi açıklamayla indirim talebini kabul etmeyen iki oyuncunun maaşlarının da %15 indirimli olarak yatırıldığını açıklamıştı.
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FIFA'YA ŞİKAYET EDİYOR
Faslı futbolcu Younes Belhanda’nın sarı-kırmızılı ekibi FIFA’ya şikayet ettiği, Feghouli'nin de Belhanda ile birlikte hareket ettiği ifade edilmişti...
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PERFORMANSI TEPKİ ÇEKTİ
Belhada ve Feghouli Kasımpaşa karşılaşmasında etkisiz bir futbol ortaya koymuş ve camianın tepkisini çekmişti.
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SON GÜN TRANSFERİ OLMADI
Belhanda transfer döneminin son günlerinde Nice ile temasa geçmişti ancak bu transfer gerçekleşmemişti.
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Yaşanan bu gelişmelerin ardından Belhanda, Galatasaray yönetimini şok eden bir talepte bulundu.
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'SÖZLEŞMEMİ UZATIN, MAAŞIMI DÜŞÜRÜRÜM'
Faslı oyuncunun transferin son saatlerinde sarı kırmızılı yöneticilere, "Sözleşmemi uzatırsanız maaşımı düşürürüm. Yoksa aynı şartlarla oynarım” dediği ortaya çıktı.
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G.Saray’da yüzde 15’lik indirimi kabul etmediği için başkan Mustafa Cengiz’in tepki gösterdiği isimlerden Belhanda’nın transfer döneminin son saatlerindeki talebiyle yönetimin sabrını taşırdığı ortaya çıktı.
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Nice'in talip olduğu ancak düşük bir teklifte bulunduğu Faslı futbolcu indirim için sözleşmesinin uzatılmasını şart koştu.
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HERKESİ ŞAŞIRTAN TEKLİF
Pandemi döneminde kulübe ihtarname çeken ve ücretinde kesinlikle indirime yanaşmayan Belhanda’nın “Bana hâlâ yeni sözleşme önermediniz” çıkışı, yönetimdeki herkesi şaşırttı.
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'BİZ SANA KULÜP BUL DİYORUZ...'
Sarı kırmızılıların yanıtı ise “Biz sana kulüp bul, diyoruz. Sen yeni sözleşme diyorsun!” oldu.
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'YA DA BONSERVİSİMİ VERİN GİDEYİM!'
Belhanda, kulübün net tavrı sonrası “Sözleşmemi uzatmazsanız ücretimi indirmem. Son yılımda da aynı şartlarla oynarım. Ya da bonservisimi verin gideyim!” derken, G.Saray indirime gitse dahi yeni sözleşme imzalamayacağını iletti.
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OCAK'TA YOLLAR AYRILABİLİR
G.Saray, Belhanda ile en kötü ocak ayında yollarını ayırmak istiyor. Aksi halde Faslı futbolcu, sözleşmesinin bitimi ile birlikte sarı kırmızılılara veda edecek.