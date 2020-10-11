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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Younes Belhanda'nın son isteği herkesi şaşırttı! Transfer olamayınca...
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Futbol
Haber Giriş: 11 Ekim 2020 - 08:18 | 

Son Dakika | Galatasaray'da Younes Belhanda'nın son isteği herkesi şaşırttı! Transfer olamayınca...

Galatasaray'da Younes Belhanda konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı futbolcunun son isteği herkesi şaşırttı...

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Galatasaray'ın indirim beklediği Younes Belhanda’dan yönetimin sabrını taşıran bir talep geldi...

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün yaptığı açıklamada indirim talebini kabul etmeyen iki oyuncu olduğunu söylemişti. Bu oyuncuların Belhanda ve Feghouli olduğunu duyurmuştuk.

3MAAŞLARI %15 İNDİRİMLİ YATIRILDI
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MAAŞLARI %15 İNDİRİMLİ YATIRILDI

Galatasaray bu gelişme sonrası yaptığı resmi açıklamayla indirim talebini kabul etmeyen iki oyuncunun maaşlarının da %15 indirimli olarak yatırıldığını açıklamıştı.

4FIFAYA ŞİKAYET EDİYOR
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FIFA'YA ŞİKAYET EDİYOR

Faslı futbolcu Younes Belhanda’nın sarı-kırmızılı ekibi FIFA’ya şikayet ettiği, Feghouli'nin de Belhanda ile birlikte hareket ettiği ifade edilmişti...

5PERFORMANSI TEPKİ ÇEKTİ
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PERFORMANSI TEPKİ ÇEKTİ

Belhada ve Feghouli Kasımpaşa karşılaşmasında etkisiz bir futbol ortaya koymuş ve camianın tepkisini çekmişti.

6SON GÜN TRANSFERİ OLMADI
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SON GÜN TRANSFERİ OLMADI

Belhanda transfer döneminin son günlerinde Nice ile temasa geçmişti ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

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Yaşanan bu gelişmelerin ardından Belhanda, Galatasaray yönetimini şok eden bir talepte bulundu.

8SÖZLEŞMEMİ UZATIN, MAAŞIMI DÜŞÜRÜRÜM
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'SÖZLEŞMEMİ UZATIN, MAAŞIMI DÜŞÜRÜRÜM'

Faslı oyuncunun transferin son saatlerinde sarı kırmızılı yöneticilere, "Sözleşmemi uzatırsanız maaşımı düşürürüm. Yoksa aynı şartlarla oynarım” dediği ortaya çıktı.

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G.Saray’da yüzde 15’lik indirimi kabul etmediği için başkan Mustafa Cengiz’in tepki gösterdiği isimlerden Belhanda’nın transfer döneminin son saatlerindeki talebiyle yönetimin sabrını taşırdığı ortaya çıktı.

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Nice'in talip olduğu ancak düşük bir teklifte bulunduğu Faslı futbolcu indirim için sözleşmesinin uzatılmasını şart koştu.

11HERKESİ ŞAŞIRTAN TEKLİF
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HERKESİ ŞAŞIRTAN TEKLİF

Pandemi döneminde kulübe ihtarname çeken ve ücretinde kesinlikle indirime yanaşmayan Belhanda’nın “Bana hâlâ yeni sözleşme önermediniz” çıkışı, yönetimdeki herkesi şaşırttı.

12BİZ SANA KULÜP BUL DİYORUZ...
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'BİZ SANA KULÜP BUL DİYORUZ...'

Sarı kırmızılıların yanıtı ise “Biz sana kulüp bul, diyoruz. Sen yeni sözleşme diyorsun!” oldu.

13YA DA BONSERVİSİMİ VERİN GİDEYİM
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'YA DA BONSERVİSİMİ VERİN GİDEYİM!'

Belhanda, kulübün net tavrı sonrası “Sözleşmemi uzatmazsanız ücretimi indirmem. Son yılımda da aynı şartlarla oynarım. Ya da bonservisimi verin gideyim!” derken, G.Saray indirime gitse dahi yeni sözleşme imzalamayacağını iletti.

14OCAKTA YOLLAR AYRILABİLİR
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OCAK'TA YOLLAR AYRILABİLİR

G.Saray, Belhanda ile en kötü ocak ayında yollarını ayırmak istiyor. Aksi halde Faslı futbolcu, sözleşmesinin bitimi ile birlikte sarı kırmızılılara veda edecek.

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