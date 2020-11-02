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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da transfer operasyonu! Ocak'ta iki transfer ve yeni sözleşme...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 08:46 | 

Son Dakika | Galatasaray'da transfer operasyonu! Ocak'ta iki transfer ve yeni sözleşme...

Galatasaray'da şampiyonluk parolasıyla yeni transfer operasyonu başladı. Gözden çıkarılan bir isimle yeni sözleşme imzalanacak ve Ocak'ta iki transfer bombası patlatılacak...

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1ASLAN ALEVLENDİ
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ASLAN ALEVLENDİ

Süper Lig'de Fenerbahçe beraberliği sonrası art arda alınan Kasımpaşa ve Ayremiz Alanyaspor mağlubiyetleri, Galatasaray'ı alevlendirdi.

2HEDEFİNİ AÇIKLADI
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HEDEFİNİ AÇIKLADI

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü galibiyetleriyle çıkışa geçen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim hedefini açıkça dile getirdi.

3AMAÇ SKOR ALMAK
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AMAÇ SKOR ALMAK

"İyi oyun değil, 3 puan önemliydi" diyen tecrübeli hoca, Ocak ayına yani devre arası transfer dönemine kadar, oyundan çok skoru almaya bakacak.

4HEDEF ŞAMPİYONLUK
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HEDEF ŞAMPİYONLUK

Devre arasında ise takıma katılacak yıldızlarla şampiyonluk daha yüksek sesle istenecek.

5OCAKTA ÇİFTE TRANSFER
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OCAK'TA ÇİFTE TRANSFER

Seri ve Kenan Karaman için nabız yoklayan Aslan listesini geniş tutuyor. Cim Bom'da şu an için öncelik Wolfsburg'da forma giyen milli yıldızımız Yunus Mallı ve Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi Onyekuru.

6CÜZZİ BİR RAKAMA GELEBİLİR
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CÜZZİ BİR RAKAMA GELEBİLİR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yunus için cüzzi bir rakama Alman ekibiyle anlaşılması bekleniyor

7ONYEKURU İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ
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ONYEKURU İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Onyekuru için de ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama, anlaşma sağlanamazsa da şartsız kiralama seçenekleri masada.

8MONACO İLE MASAYA OTURULACAK
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MONACO İLE MASAYA OTURULACAK

Nijeryalı oyuncunun da yeniden Aslan'a dönmeyi çok istediği ve bu nedenle kulübü Monaco ile bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında.

9RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK
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RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK

Yönetim, iki yıldız için de önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacak.

10GÖZDEN ÇIKARILMIŞTI
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GÖZDEN ÇIKARILMIŞTI

Sarı-Kırmızılı formayı giydiği ilk günden bu yana eleştirilen, 6 ayın sonunda Ajax'a kiralanan ve orada da istenmeyen adam haline gelen Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon planlarında yer almıyordu.

11GALİBİYETİ GETİRDİ
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GALİBİYETİ GETİRDİ

Ancak takımdan gönderilemeyen Hollandalı yıldızı, Fatih Terim kazandı. İdman performansıyla göze giren 33 yaşındaki oyuncu, cumartesi günü Ankaragücü karşısında attığı golle galibiyeti getiren isim oldu.

12SÖZLEŞMESİ UZAYACAK
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SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

Bu sezon 7 maça çıkan ve 1 gol, 2 asistle oynayan Babel'in, toplamda 20 karşılaşmada görev yapması halinde sözleşmesi bir yıl daha uzayacak. Yıldız oyuncunun bu performansıyla da formayı bırakması zor görünüyor.

13DIAGNE SINIFTA KALDI
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DIAGNE SINIFTA KALDI

2018-19 sezonunun ilk devresinde Kasımpaşa, ikinci yarısında Galatasaray forması giyen ve 36 maça çıkıp, 31 gol, 6 asistle oynayan Mbaye Diagne ligde krallık tacını takmıştı. Ancak yine de Sarı-Kırmızılılar'daki performansı tatmin etmemiş ve Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanmıştı.

14HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
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HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Bu sezon Aslan'da kalan Senegalli forvet yine hayal kırıklığı yarattı. 29 yaşındaki forvet, Ankaragücü karşısında Falcao'nun yokluğundaki fırsatı değerlendiremedi. Ligde 6 maçta da gol atamayan tecrübeli oyuncu, geçen sezon da forma giydiği ilk 3 mücadelede ağları sarsamamıştı. Son golünü 11 Mayıs 2019'da kaydeden Diagne, 541 gündür ligde fileleri havalandıramıyor. (Fanatik)

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