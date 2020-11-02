Son Dakika | Galatasaray'da transfer operasyonu! Ocak'ta iki transfer ve yeni sözleşme...
Galatasaray'da şampiyonluk parolasıyla yeni transfer operasyonu başladı. Gözden çıkarılan bir isimle yeni sözleşme imzalanacak ve Ocak'ta iki transfer bombası patlatılacak...
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ASLAN ALEVLENDİ
Süper Lig'de Fenerbahçe beraberliği sonrası art arda alınan Kasımpaşa ve Ayremiz Alanyaspor mağlubiyetleri, Galatasaray'ı alevlendirdi.
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HEDEFİNİ AÇIKLADI
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü galibiyetleriyle çıkışa geçen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim hedefini açıkça dile getirdi.
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AMAÇ SKOR ALMAK
"İyi oyun değil, 3 puan önemliydi" diyen tecrübeli hoca, Ocak ayına yani devre arası transfer dönemine kadar, oyundan çok skoru almaya bakacak.
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HEDEF ŞAMPİYONLUK
Devre arasında ise takıma katılacak yıldızlarla şampiyonluk daha yüksek sesle istenecek.
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OCAK'TA ÇİFTE TRANSFER
Seri ve Kenan Karaman için nabız yoklayan Aslan listesini geniş tutuyor. Cim Bom'da şu an için öncelik Wolfsburg'da forma giyen milli yıldızımız Yunus Mallı ve Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi Onyekuru.
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CÜZZİ BİR RAKAMA GELEBİLİR
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yunus için cüzzi bir rakama Alman ekibiyle anlaşılması bekleniyor
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ONYEKURU İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ
Onyekuru için de ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama, anlaşma sağlanamazsa da şartsız kiralama seçenekleri masada.
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MONACO İLE MASAYA OTURULACAK
Nijeryalı oyuncunun da yeniden Aslan'a dönmeyi çok istediği ve bu nedenle kulübü Monaco ile bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında.
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RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK
Yönetim, iki yıldız için de önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacak.
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GÖZDEN ÇIKARILMIŞTI
Sarı-Kırmızılı formayı giydiği ilk günden bu yana eleştirilen, 6 ayın sonunda Ajax'a kiralanan ve orada da istenmeyen adam haline gelen Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon planlarında yer almıyordu.
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GALİBİYETİ GETİRDİ
Ancak takımdan gönderilemeyen Hollandalı yıldızı, Fatih Terim kazandı. İdman performansıyla göze giren 33 yaşındaki oyuncu, cumartesi günü Ankaragücü karşısında attığı golle galibiyeti getiren isim oldu.
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SÖZLEŞMESİ UZAYACAK
Bu sezon 7 maça çıkan ve 1 gol, 2 asistle oynayan Babel'in, toplamda 20 karşılaşmada görev yapması halinde sözleşmesi bir yıl daha uzayacak. Yıldız oyuncunun bu performansıyla da formayı bırakması zor görünüyor.
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DIAGNE SINIFTA KALDI
2018-19 sezonunun ilk devresinde Kasımpaşa, ikinci yarısında Galatasaray forması giyen ve 36 maça çıkıp, 31 gol, 6 asistle oynayan Mbaye Diagne ligde krallık tacını takmıştı. Ancak yine de Sarı-Kırmızılılar'daki performansı tatmin etmemiş ve Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanmıştı.
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HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Bu sezon Aslan'da kalan Senegalli forvet yine hayal kırıklığı yarattı. 29 yaşındaki forvet, Ankaragücü karşısında Falcao'nun yokluğundaki fırsatı değerlendiremedi. Ligde 6 maçta da gol atamayan tecrübeli oyuncu, geçen sezon da forma giydiği ilk 3 mücadelede ağları sarsamamıştı. Son golünü 11 Mayıs 2019'da kaydeden Diagne, 541 gündür ligde fileleri havalandıramıyor. (Fanatik)