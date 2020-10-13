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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da sürpriz Muslera gelişmesi! 2 yıllık imza...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Ekim 2020 - 16:10 | 

Son Dakika | Galatasaray'da sürpriz Muslera gelişmesi! 2 yıllık imza...

Galatasaray'da sakatlıği sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Fernando Muslera için sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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12 YILLIK İMZA
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2 YILLIK İMZA

Spor Arena Dış Haberler | Transfer döneminde beklentilerin uzağında bir profil çizen Galatasaray'da Fernando Muslera için sıcak saatler yaşanıyor. Lisans durumu oldukça konuşulan yıldız eldiven için son iddia İspanya'dan geldi. İşte detaylar...

2GERİ DÖNÜŞE HAZIRLANIYOR
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GERİ DÖNÜŞE HAZIRLANIYOR

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Fernando Muslera'ya yeni sezon için lisans çıkarılmış, bu gelişme sonrası Uruguaylı kalecinin Kasım ayında sahalara döneceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

3LUYINDAMA TAKTİĞİ
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LUYINDAMA TAKTİĞİ

Spor Arena'nın geçtiğimiz günlerde elde ettiği bilgiye göre; Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisine lisans çıkarılmasındaki asıl sebep, geçen sezon yaşanan Christian Luyindama tecrübesi...

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LİSANSI ASKIYA ALINMIŞTI

Geçen sezon Kasım ayında çapraz bağlarında yırtık oluşan stoper Christian Luyindama'nın lisansı devre arasında askıya alınmıştı ve oyuncu ikinci yarıda forma giyememişti. Pandemi arası sebebiyle ligin bitişinin uzamasıyla birlikte Luyindama sakatlığını atlatmasına rağmen kritik maçlarda Galatasaray ile sahaya çıkamamıştı.

5FATİH TERİM DERS ÇIKARDI
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FATİH TERİM DERS ÇIKARDI

Bu olaydan ders çıkaran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fernando Muslera'ya lisans çıkarılmasını istedi. Terim, verim alamayacağını düşündüğü Valentine Ozornwafor'un lisansının askıya alınması yönünde talimat verdi.

6AYAK BİLEĞİ KIRILMIŞTI
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AYAK BİLEĞİ KIRILMIŞTI

Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle ara verilen ligin yeniden başladığı ilk haftada deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçında ayak bileği kırılan 34 yaşındaki başarılı eldivenin, beklenen erken şekilde Kasım-Aralık aylarında sahalara dönmesi bekleniyor.

7İSPANYOL BASINI DUYURDU
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İSPANYOL BASINI DUYURDU

Özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren ve kaleyi devralmak için geri sayıma geçen Fernando Muslera hakkında İspanyol basını tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

8YENİ SÖZLEŞME KAPIDA
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YENİ SÖZLEŞME KAPIDA

Todofichajes isimli internet sitesinde yer alan habere göre; Galatasaray, 2021 yılında sözleşmesi sona erecek Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatmak için deneyimli eldiven ile anlaşmak üzere.

92 YILLIK TEKLİF
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2 YILLIK TEKLİF

Söz konusu habere göre; sarı kırmızılı kulüp, 2011'den bu yana kulüp bünyesinde forma giyen Fernando Muslera'ya 2 yıllık yeni sözleşme teklif etti ve taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

1010. YIL JESTİ
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10. YIL JESTİ

Galatasaray yönetiminin, önümüzdeki sezon sarı kırmızılı takımda 10. yılını kutlayacak olan Fernando Muslera'ya iki yıllık yeni sözleşmeyle jest yapma düşüncesinde olduğunun altı çizildi.

11SICAK BAKIYOR
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SICAK BAKIYOR

Uruguaylı eldivenin söz konusu teklife sıcak baktığını kaydedilirken, anlaşmanın resmiyet kazanması halinde resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılabileceği kaydedildi.

12ÜCRETİNDE İNDİRİME GİDECEK
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ÜCRETİNDE İNDİRİME GİDECEK

Fernando Muslera'nın kendisini 2023 yılına kadar Galatasaray'a bağlayacak mukaveleye imza atması durumunda yıllık ücretinde de indirime gitmesi bekleniyor. Son olarak Galatasaray, oyuncuların maaşlarında %15 indirim yapıldığını duyurmuştu.

13MUSLERANIN GALATASARAY KARİYERİ
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MUSLERA'NIN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray forması altında 361 resmi maça çıkan Fernando Muslera, kalesinde 394 gol gördü. Deneyimli eldiven, 121 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Muslera, Galatasaray'da 1 kez de gol sevinci yaşadı.

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