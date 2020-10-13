Son Dakika | Galatasaray'da sürpriz Muslera gelişmesi! 2 yıllık imza...
Galatasaray'da sakatlıği sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Fernando Muslera için sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
2 YILLIK İMZA
Spor Arena Dış Haberler | Transfer döneminde beklentilerin uzağında bir profil çizen Galatasaray'da Fernando Muslera için sıcak saatler yaşanıyor. Lisans durumu oldukça konuşulan yıldız eldiven için son iddia İspanya'dan geldi. İşte detaylar...
LUYINDAMA TAKTİĞİ
Spor Arena'nın geçtiğimiz günlerde elde ettiği bilgiye göre; Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisine lisans çıkarılmasındaki asıl sebep, geçen sezon yaşanan Christian Luyindama tecrübesi...
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