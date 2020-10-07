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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 09:37 | 

Son Dakika | Galatasaray'da sular durulmuyor! Fatih Terim ve yönetim...

Transfer dönemini çok büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan Galatasaray’da ipler gerildi. İstediği isimlerin alınmaması üzerine isyan bayrağı açan teknik direktör Fatih Terim’in Florya' da Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilere büyük tepki gösterdiği öne sürüldü.

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Transfer dönemini çok büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan Galatasaray'da ipler gerildi.

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın seyircisiz oynanan Kasımpaşa maçı sırasında protokol tribününde söylediği sözler çok konuşulmuştu.

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki protokol tribünü, basın tribünü ile dip dibeydi…

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Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın maçı izlerken verdiği tepkilerin çok net şekilde herkes tarafından duyulduğu öne sürülmüştü.

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İlk yarıda bir pozisyonda iki kez geri pas yapan Feghouli'ye "Yeter artık" diyerek bağıran Albayrak, Yusuf Erdoğan'ın golü sonrası çevresindekilere "Biz bu adamı almıştık!" demişti.

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Albayrak ikinci yarıda da Falcao'nun kaçırdığı gollere çok sinirlendi ve oturduğu koltuktan kalkarak isyan etmişti.

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Fanatik'in haberine göre Abdurrahim Albayrak'ın bu sözleri, devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in kulağına gitmişti.

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Soyunma odasına 1-0 geride giren Galatasaray'da Fatih Terim, Albayrak'ın bu sözlerini duyunca; "Şimdi benim kafamı karıştırmayın. Maça konsantre olmalıyız” cevabını vermişti.

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Galatasaray'da yaşandığı konuşulan bu krizde yeni bir perde başladı. İşte detaylar...

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İstediği isimlerin alınmaması üzerine isyan bayrağı açan teknik direktör Fatih Terim'in Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilere büyük tepki gösterdiği belirtiliyor.

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Fatih Terim'in yönetime tepkisini Florya'da herkesin duyabileceği bir şekilde dile getirdiği iddia ediliyor.

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Tecrübeli hocanın bu isyanından yönetimin de haberdar olduğu öğrenildi.

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Gelen bilgilere göre Fatih Terim transfer hüsranın ardından yönetimle arasına mesafe de koydu.

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Başarılı teknik adam iddialara göre yönetimin 'görüşme' taleplerini geri çeviriyor.

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Basın toplantılarında da tepkisini isim vermeden üstü kapalı şekide dile getiren Fatih Terim'in yönetimle yaşadığı krizin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merakla bekleniyor. (Takvim)

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