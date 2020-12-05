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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da sevindiren gelişme! Fatih Terim'in 11'i...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Aralık 2020 - 10:28 | 

Son Dakika | Galatasaray'da sevindiren gelişme! Fatih Terim'in 11'i...

Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışı Hatayspor karşısında da sürdürmek isteyen Galatasaray'da maç öncesi Fatih Terim'in 11'i şekillenmeye başladı.

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Süper Lig'de son 5 maçından 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkaran Galatasaray, formunu Hatayspor karşısında da sürdürmek istiyor.

2SON İKİ MAÇTA REKOR İSTATİSTİKLER
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SON İKİ MAÇTA REKOR İSTATİSTİKLER

Galatasaray, son iki maçta rakip ceza sahasında toplam 85 defa topla buluşurken, 23’ü isabetli 48 şut çekti ve kalesine yalnızca bir tane isabetli şut izni verdi

3KADROYU BOZMAK İSTEMİYOR
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KADROYU BOZMAK İSTEMİYOR

Fatih Terim'in kaleci Fatih dahil son iki maçta sezonun en iyi oyunlarını oynayarak istatistikleri alt üst eden kadroyu bozmamaması bekleniyor.

4TAYLANDAN İYİ HABER GELDİ
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TAYLAN'DAN İYİ HABER GELDİ

Hafta içinde yapılan antrenmanda ayak bileği burkulan Taylan’dan gelen iyi haber de Terim'in yüzünü güldürdü. Son antrenmanı yarıda bırakan Taylan'ın durumunun iyi olduğu ve maça çıkabileceği belirtildi.

5İYİLEŞTİLER AMA...
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İYİLEŞTİLER AMA...

Galatasaray'da Arda Turan, Babel, Belhanda ve Okan iyileşti ancak bu maçta ilk 11'de çıkmaları beklenmiyor. Terim, bu futbolcuları hazır olmadan oynatmayı düşünmüyor. Ancak maçın durumuna bağlı yıldız futbolcular kenardan oyuna dahil olabilir.

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Konuk takım Hatayspor'da ise son yapılan Kovid testleri pozitif çıkan 3 oyuncu sahada olamayacak.

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Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;

8FATİH ÖZTÜRK
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FATİH ÖZTÜRK

9MARTIN LINNES
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MARTIN LINNES

10RYAN DONK
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RYAN DONK

11MARCAO
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MARCAO

12EMRE TAŞDEMİR
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EMRE TAŞDEMİR

13TAYLAN ANTALYALI
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TAYLAN ANTALYALI

14EMRE KILINÇ
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EMRE KILINÇ

15OĞULCAN ÇAĞLAYAN
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OĞULCAN ÇAĞLAYAN

16EMRE AKBABA
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EMRE AKBABA

17SOFIANE FEGHOULI
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SOFIANE FEGHOULI

18MBAYE DIAGNE
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MBAYE DIAGNE

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