Son Dakika | Galatasaray'da sevindiren gelişme! Fatih Terim'in 11'i...

İYİLEŞTİLER AMA... Galatasaray'da Arda Turan, Babel, Belhanda ve Okan iyileşti ancak bu maçta ilk 11'de çıkmaları beklenmiyor. Terim, bu futbolcuları hazır olmadan oynatmayı düşünmüyor. Ancak maçın durumuna bağlı yıldız futbolcular kenardan oyuna dahil olabilir.