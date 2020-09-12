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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Oghenekaro Etebo şoku! Meğer fizik olarak...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Eylül 2020 - 08:29 | 

Son Dakika | Galatasaray'da Oghenekaro Etebo şoku! Meğer fizik olarak...

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

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1Spor Arena - Ali Naci KÜÇÜK
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Spor Arena - Ali Naci KÜÇÜK

Galatasaray'da Oghenekaro Etebo şoku yaşanıyor. İşte detaylar...

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Yeni sezonun ilk maçında bugün Gaziantep FK’yı konuk edecek Galatasaray’da transferlerin henüz tamamlanmamış olması ve bazı ‘kilit’ oyuncuların hazır olmaması teknik direktör Fatih Terim’i sıkıntıya soktu.

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Geçen sezon Jean-Michel Seri ve Mario Lemina’nın görev yaptığı orta sahanın göbeğine transfer edilen Peter Etebo’nun fizik olarak istenilen seviyede olmadığı ortaya çıktı.

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Stoke City’den kiralanan Nijeryalı futbolcunun, 15 Haziran’dan bu yana yüksek tempolu antrenman yapmadığı ve bundan dolayı kendisine 10 gün boyunca özel çalışma programı uygulanacağı belirtildi.

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Galatasaray'ın ABD’li kondisyonu Scott Piri tarafından özel olarak çalıştırılacak Etebo, bugünkü Gaziantep FK maçının yanı sıra 17 Eylül Perşembe günü Neftçi Bakü takımıyla oynanacak UEFA Avrupa Ligi eleme karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

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Nijeryalı futbolcunun en erken 20 Eylül’deki Medipol Başakşehir karşılaşmasında oynayabilecek.

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Teknik direktör Fatih Terim, antrenman eksiği olan Etebo ve daha önceden sakatlığı bulunan Emre Akbaba’nın yokluğunda orta sahada, Ömer Bayram-Taylan Antalyalı-Sofiane Feghouli ya da Younes Belhanda’dan oluşan bir üçlüye görev vermesi bekleniyor.

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Gaziantep FK maçı öncesi Galatasaray teknik heyetini düşündüren bir başka isim Christian Luyindama.

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Sakatlığı nedeniyle 10 aydır resmi maç oynamayan Demokratik Kongolu defans oyuncusunun antrenmanlarda kendisinden beklenenleri tam olarak yapamadığı belirtildi.

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Formda olduğu zamanlarda defansın en önemli oyuncusu olan Luyindama’nın da bugün forma giyip giymeyeceği maç saatinde belli olacak.

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Fatih Terim, Luyindama’yı yeterli görmezse defansın göbeğinde Ryand Donk’a şans tanıyacak.

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Eğer Luyindama oynarsa, Donk orta sahaya geçecek.

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