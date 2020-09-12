Son Dakika | Galatasaray'da Oghenekaro Etebo şoku! Meğer fizik olarak...

Teknik direktör Fatih Terim, antrenman eksiği olan Etebo ve daha önceden sakatlığı bulunan Emre Akbaba’nın yokluğunda orta sahada, Ömer Bayram-Taylan Antalyalı-Sofiane Feghouli ya da Younes Belhanda’dan oluşan bir üçlüye görev vermesi bekleniyor.