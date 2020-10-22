Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Cengiz depremi! Falcao ve Terim sözleri sonrası...

KADİR GECESİ DOĞMUŞ Bu açıklamalar Fatih Terim’in zor olan işini 2 kat daha zorlaştırıyor. Fatih Hoca, Florya’ya kimseyi istemiyor. Yüzde 100 de haklı! Fatih Terim bu adamları kazanmaya çalışıyor. Neden? Çünkü sözleşmeli oyuncusu. Ama biz bir açıklamanız ile bunu yıkıyorsunuz. Olan bu Galatasaray’da! Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim dua etsin ki Fatih Terim var, takımın başında. Kendisi çok şanslı. Bir üye söylemişti “Kadir gecesi doğmuş” diye. Cidden öyle. Fatih Terim ile çalıştıkları, teknik adam o olduğu için şanslılar. Yoksa bu başarılar olmazdı esasında. Galatasaray’ı ve takımı Fatih Terim tutuyor ayakta!