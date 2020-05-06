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Futbol
Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 10:09,

Son dakika: Galatasaray'da 93 milyon TL'lik kriz!

Galatasaray yönetiminin önünde, bu yaz çözmesi gereken 93 milyon TL'lik bir konu var.

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Galatasaray’ı bu yaz Ryan Babel ve Mbaye Diagne çok uğraştıracak gibi görünüyor. (Fanatik)

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Fatih Terim tarafından kiralık gönderilen Babel ile Diagne, zorunlu olarak Galatasaray’a dönecek.

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Kimse onları istemeyince sarı-kırmızılılar; bonus, primler ve vergiler hariç 12 milyon 150 bin euroluk (Yaklaşık 93 milyon lira) bir fatura ile karşı karşıya kaldı.

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Her iki futbolcu da geri dönüyor ama tekrar onları kadroda görmek isteyen bulunmuyor. Her iki futbolcunun da kiralık gittikleri kulüplerdeki performansı hayal kırıklığı oldu.

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Diagne, Club Brugge’de kadro dışı kaldı ve neredeyse bir yıldır doğru dürüst top oynamadı. Hatta Senegalli forvet antrenmanlardan bile eksik kaldı.

6Tek bir kulüp bile istemiyor
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Tek bir kulüp bile istemiyor

Kasımpaşa’dan 13 milyon euroya alınan golcü futbolcuyu 5 milyon euroya elden çıkarmayı planlayan sarı-kırmızılıların planları altüst olacak gibi görünüyor. Galatasaray’ın geri dönmesini istemediği Diagne’yi isteyen tek bir kulüp bile bulunmadığı belirtildi.

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3 sene daha Galatasaray’la sözleşmesi bulunan Diagne bu süre zarfında net 7 milyon 150 bin euro alacak. Galatasaray oyuncuyu elden çıkarmaya çalışırken ödeyeceği bu rakamı da göz önünde bulunduruyor.

8Cim-Bom’un diğer büyük sorunu ise Ryan Babel...
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Cim-Bom’un diğer büyük sorunu ise Ryan Babel...

Galatasaray ile 2 sene daha sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcunun Ajax serüveni de kötü gidince piyasası iyice düştü. 33 yaşındaki futbolcu sözleşmesinin bitimine kadar toplamda 5 milyon euro alacak.

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Galatasaray hem Diagne hem de Babel’e sözleşmelerinin sonuna kadar bonuslar, primler ve vergiler hariç net 12 milyon 150 bin ödemek zorunda.

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Bu da yaklaşık 93 milyon liraya karşılık geliyor. Ağır faturayı dikkate alan sarı-kırmızılılar buna göre formül bulacak ve her iki futbolcuyu gözden çıkaracak.

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