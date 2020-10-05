Son Dakika | Galatasaray - Kasımpaşa maçında Abdurrahim Albayrak: 'Biz bu adamı...'

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, maça 5 dakika uzatma süresi eklenmesine kızarak sahayı terk etmesiyle ilgili, "Ben, oyunu terk etmedim. Ben ne Galatasaray'ı bıraktım ne takımımı bıraktım. Ben sadece maçı bıraktım. Açıkçası bana ve Galatasaray'a değil kendine yazık eden bir takım, artı futbolun ruhuna aykırı bazı durumlar vardı. Neye tepki gösterdiğimi zaten seslendirdim. Daha önce de girdim ama ille de böyle şeylerden, 'Ona şunu yazalım, buna şunu diyelim.' diyenler olursa, bütün mağlubiyetleri de bana yazsınlar. Bütün kötü gidişin sebebi de beni göstersinler." dedi.