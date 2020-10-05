Son Dakika | Galatasaray - Kasımpaşa maçında Abdurrahim Albayrak: 'Biz bu adamı...'
Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşma sarı kırmızılı camiayı bir hayli üzdü.
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Abdurrahim Albayrak'ın seyircisiz maçta söyledikler ise çok konuşulacak cinsten oldu. İşte detaylar...
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Galatasaray'da Fatih Terim'in karşılaşmanın bitimini beklemeden uzatma dakikalarında oyunu terk etmesi maça damga vuran olaylardandı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Terim, maça 5 dakika uzatma süresi eklenmesine kızarak sahayı terk etmesiyle ilgili, "Ben, oyunu terk etmedim. Ben ne Galatasaray'ı bıraktım ne takımımı bıraktım. Ben sadece maçı bıraktım. Açıkçası bana ve Galatasaray'a değil kendine yazık eden bir takım, artı futbolun ruhuna aykırı bazı durumlar vardı. Neye tepki gösterdiğimi zaten seslendirdim. Daha önce de girdim ama ille de böyle şeylerden, 'Ona şunu yazalım, buna şunu diyelim.' diyenler olursa, bütün mağlubiyetleri de bana yazsınlar. Bütün kötü gidişin sebebi de beni göstersinler." dedi.
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DİP DİBE
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki protokol tribünü, basın tribünü ile dip dibeydi…
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HERKES TARAFINDAN DUYULDU
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın maçı izlerken verdiği tepkiler de çok net şekilde herkes tarafından duyuldu.
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İlk yarıda bir pozisyonda iki kez geri pas yapan Feghouli'ye "Yeter artık" diyerek bağıran Albayrak, Yusuf Erdoğan'ın golü sonrası çevresindekilere "Biz bu adamı almıştık!" dedi.
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ÇOK SİNİRLENDİ
Sabah'ın haberine göre; Albayrak ikinci yarıda da Falcao'nun kaçırdığı gollere çok sinirlendi ve oturduğu koltuktan kalkarak isyan etti.
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Yusuf Erdoğan ilk yarının son bölümüne kadar sol kanatta oynarken bir türlü etkili olamadı. Bu dakikadan sonra sağ kanada geçen 28 yaşındaki oyuncu, 45. dakikada ters kanattan sol ayağı ile müthiş bir gole imza attı.
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Geçtiğimiz sezon G.Saray ile anlaşan Yusuf Erdoğan, bu fotoğrafı çektirince transferi suya düşmüştü.
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Fatih Terim'in bu kareye sinirlendiği ve bu nedenle transferden vazgeçtiği iddia edilmişti.