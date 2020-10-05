MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray - Kasımpaşa maçında Abdurrahim Albayrak: 'Biz bu adamı...'
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray - Kasımpaşa maçında Abdurrahim Albayrak: 'Biz bu adamı...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 09:38 | 

Son Dakika | Galatasaray - Kasımpaşa maçında Abdurrahim Albayrak: 'Biz bu adamı...'

Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşma sarı kırmızılı camiayı bir hayli üzdü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Abdurrahim Albayrak'ın seyircisiz maçta söyledikler ise çok konuşulacak cinsten oldu. İşte detaylar...

2
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'da Fatih Terim'in karşılaşmanın bitimini beklemeden uzatma dakikalarında oyunu terk etmesi maça damga vuran olaylardandı.

3
Abone Olgoogle-news

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, maça 5 dakika uzatma süresi eklenmesine kızarak sahayı terk etmesiyle ilgili, "Ben, oyunu terk etmedim. Ben ne Galatasaray'ı bıraktım ne takımımı bıraktım. Ben sadece maçı bıraktım. Açıkçası bana ve Galatasaray'a değil kendine yazık eden bir takım, artı futbolun ruhuna aykırı bazı durumlar vardı. Neye tepki gösterdiğimi zaten seslendirdim. Daha önce de girdim ama ille de böyle şeylerden, 'Ona şunu yazalım, buna şunu diyelim.' diyenler olursa, bütün mağlubiyetleri de bana yazsınlar. Bütün kötü gidişin sebebi de beni göstersinler." dedi.

4DİP DİBE
Abone Olgoogle-news

DİP DİBE

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki protokol tribünü, basın tribünü ile dip dibeydi…

5HERKES TARAFINDAN DUYULDU
Abone Olgoogle-news

HERKES TARAFINDAN DUYULDU

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın maçı izlerken verdiği tepkiler de çok net şekilde herkes tarafından duyuldu.

6
Abone Olgoogle-news

İlk yarıda bir pozisyonda iki kez geri pas yapan Feghouli'ye "Yeter artık" diyerek bağıran Albayrak, Yusuf Erdoğan'ın golü sonrası çevresindekilere "Biz bu adamı almıştık!" dedi.

7ÇOK SİNİRLENDİ
Abone Olgoogle-news

ÇOK SİNİRLENDİ

Sabah'ın haberine göre; Albayrak ikinci yarıda da Falcao'nun kaçırdığı gollere çok sinirlendi ve oturduğu koltuktan kalkarak isyan etti.

8
Abone Olgoogle-news

Yusuf Erdoğan ilk yarının son bölümüne kadar sol kanatta oynarken bir türlü etkili olamadı. Bu dakikadan sonra sağ kanada geçen 28 yaşındaki oyuncu, 45. dakikada ters kanattan sol ayağı ile müthiş bir gole imza attı.

9
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz sezon G.Saray ile anlaşan Yusuf Erdoğan, bu fotoğrafı çektirince transferi suya düşmüştü.

10
Abone Olgoogle-news

Fatih Terim'in bu kareye sinirlendiği ve bu nedenle transferden vazgeçtiği iddia edilmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi