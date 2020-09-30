Son dakika Galatasaray haberleri | Marcao'da sıcak gelişme! Çılgın rakam

Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao transferin gözdesi olmaya devam ediyor. Brezilyalı savunmacıyı İtalyan ekibi Roma ve Fransız devi Lyon'un istediği biliniyor.Roma, Galatasaray'a önce 12 ardından ise 13 milyon euro'luk teklif sunmuştu.Galatasaray ise İtalyan ekibinden 15 milyon Euro'su peşin olmak üzere 18 milyon Euro istemişti.Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın Marcao ile ilgili yeni bir planı ortaya çıktı.Sabah'ın haberine göre; Marcao'nun Brezilya Milli Takımı'na seçilmesini bekleyen yönetimin, bunun gerçekleşmesi durumunda kapıyı en az 25 milyon Euro'dan açmayı düşündüğü öğrenildi.Sarı-kırmızılılar'ın eski kaleci antrenörü olan ve Brezilya Milli Takımı'nın teknik heyetinde görev yapan Taffarel'in, teknik direktörü Tite'ye Marcao hakkında olumlu referans verdiği biliniyor.Marcao bugüne kadar Brezilya Milli Takımı'nda hiç süre almadı. Sevilla'dan Diego Carlos, Real Madrid'den Eder Militao ve Atletico Madrid'den Felipe, bu forma için 24 yaşındaki oyuncunun rakipleri arasında...Bu arada Galatasaray yönetimi de takımdan ayrılması gündemde olan Marcao'nun alternatifini belirledi.İsviçre basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Basel'de forma giyen Omar Alderete için ön görüşme yaptığını iddia etti.23 yaşındaki genç oyuncu için herhangi bir teklif yapılmadığı ancak Galatasaray'ın Basel'in içinde bulunduğu kritik mali durumdan faydalanmak isteyen takımlardan birisi olduğuna dikkat çekildi.Huracan'dan geçen sezon 1 milyon euro'ya transfer edilen Paraguaylının 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.1.88 boyundaki 23 yaşındaki stoper Basel'de 52 maçta forma giydi. 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.Omar Alderete'nin transfermarkt'ta güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak gösteriliyor.