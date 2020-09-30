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GeriFutbol Son dakika Galatasaray haberleri | Marcao'da sıcak gelişme! Çılgın rakam
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 15:02 | 

Son dakika Galatasaray haberleri | Marcao'da sıcak gelişme! Çılgın rakam

Marcao'nun savunmadaki kusursuz futbolu, Galatasaray yönetiminin iştahını kabarttı. Sarı-Kırmızılı yönetimin transferdeki gizli planı da ortaya çıktı.

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Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao transferin gözdesi olmaya devam ediyor.

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Brezilyalı savunmacıyı İtalyan ekibi Roma ve Fransız devi Lyon'un istediği biliniyor.

3G.SARAY 18 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ
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G.SARAY 18 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Roma, Galatasaray'a önce 12 ardından ise 13 milyon euro'luk teklif sunmuştu.

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Galatasaray ise İtalyan ekibinden 15 milyon Euro'su peşin olmak üzere 18 milyon Euro istemişti.

5ASIL PLAN ORTAYA ÇIKTI
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ASIL PLAN ORTAYA ÇIKTI

Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın Marcao ile ilgili yeni bir planı ortaya çıktı.

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Sabah'ın haberine göre; Marcao'nun Brezilya Milli Takımı'na seçilmesini bekleyen yönetimin, bunun gerçekleşmesi durumunda kapıyı en az 25 milyon Euro'dan açmayı düşündüğü öğrenildi.

7TAFFAREL UĞRAŞIYOR
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TAFFAREL UĞRAŞIYOR

Sarı-kırmızılılar'ın eski kaleci antrenörü olan ve Brezilya Milli Takımı'nın teknik heyetinde görev yapan Taffarel'in, teknik direktörü Tite'ye Marcao hakkında olumlu referans verdiği biliniyor.

83 RAKİBİ VAR
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3 RAKİBİ VAR

Marcao bugüne kadar Brezilya Milli Takımı'nda hiç süre almadı.

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Sevilla'dan Diego Carlos, Real Madrid'den Eder Militao ve Atletico Madrid'den Felipe, bu forma için 24 yaşındaki oyuncunun rakipleri arasında...

10ALTERNATİFİ OMAR ALDERETE
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ALTERNATİFİ OMAR ALDERETE

Bu arada Galatasaray yönetimi de takımdan ayrılması gündemde olan Marcao'nun alternatifini belirledi.

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İsviçre basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Basel'de forma giyen Omar Alderete için ön görüşme yaptığını iddia etti.

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23 yaşındaki genç oyuncu için herhangi bir teklif yapılmadığı ancak Galatasaray'ın Basel'in içinde bulunduğu kritik mali durumdan faydalanmak isteyen takımlardan birisi olduğuna dikkat çekildi.

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Huracan'dan geçen sezon 1 milyon euro'ya transfer edilen Paraguaylının 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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1.88 boyundaki 23 yaşındaki stoper Basel'de 52 maçta forma giydi. 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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Omar Alderete'nin transfermarkt'ta güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

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