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GeriFutbol Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in Sivasspor planı hazır! İlk transfer için tarih verildi...
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Futbol
Haber Giriş: 08 Mart 2020 - 13:19, /

Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in Sivasspor planı hazır! İlk transfer için tarih verildi...

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yolunda kritik Sivasspor maçına çıkacakken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray cephesinde Sivasspor maçı öncesi kritik gelişmeler yaşanıyor.

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Süper Lig'de Galatasaray - Sivasspor maçı öncesinde sarı kırmızılılar hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini başlamaya geçti.

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Terim, zorlu Sivasspor maçında Younes Belhanda'yı 11'de kullanıp geçtiğimiz haftanın aksine Taylan Antalyalı'yı yedek kulübesinde oturtacak.

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Younes Belhanda ile görüşme gerçekleştirip özel görev verdi. Terim, Belhanda'ya 'Uzaktan şut çek' talimatı verdi.

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Galatasaray'da Ryan Donk, Sofiane Feghouli ve Adem Büyük, Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Terim, 3 futbolcuyu gelecek hafta cezalı olmamaları için uyardı.

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Fatih Terim, Sivasspor maçı için yabancı sınırına takılacak oyuncuları da belirlemişti. Andone ve Sekidika, sınıra takılmaları nedeniyle kadroya alınmamıştı.

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Sarı kırmızılılar, Sivasspor'u yenmesi halinde Süper Lig'de üst üste 9. galibiyetine ulaşacak. Galatasaray galip gelmesi halinde üst üste kazanma rekorunu egale etmiş olacak.

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Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i ise şu şekilde;

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Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao

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Sivasspor'un muhtemel 11'i ise: Samassa, Goiano, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Emre, Mert Hakan, Fernando, Yatabare

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Öte yandan Galatasaray, zorlu Sivasspor maçına hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Nijerya basınında yer alan habere göre Fatih Terim'in gözdelerinden Henry Onyekuru için Galatasaray harekete geçti.

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Galatasaray, Onyekuru için yapacağı teklifte 2 yıllık kiralık ve sonrasında satın alma opsiyonu önerisini sunacak.

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Monaco, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a 'Zarar etmek istemiyoruz' cevabını vermişti.

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Galatasaray'ın yeni teklifinin ardından Fransız ekibinin ne cevap vereceği merak konusu...

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