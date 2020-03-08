Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'in Sivasspor planı hazır! İlk transfer için tarih verildi...

Galatasaray cephesinde Sivasspor maçı öncesi kritik gelişmeler yaşanıyor.Süper Lig'de Galatasaray - Sivasspor maçı öncesinde sarı kırmızılılar hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini başlamaya geçti.Terim, zorlu Sivasspor maçında Younes Belhanda'yı 11'de kullanıp geçtiğimiz haftanın aksine Taylan Antalyalı'yı yedek kulübesinde oturtacak.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Younes Belhanda ile görüşme gerçekleştirip özel görev verdi. Terim, Belhanda'ya 'Uzaktan şut çek' talimatı verdi.Galatasaray'da Ryan Donk, Sofiane Feghouli ve Adem Büyük, Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Terim, 3 futbolcuyu gelecek hafta cezalı olmamaları için uyardı.Fatih Terim, Sivasspor maçı için yabancı sınırına takılacak oyuncuları da belirlemişti. Andone ve Sekidika, sınıra takılmaları nedeniyle kadroya alınmamıştı.Sarı kırmızılılar, Sivasspor'u yenmesi halinde Süper Lig'de üst üste 9. galibiyetine ulaşacak. Galatasaray galip gelmesi halinde üst üste kazanma rekorunu egale etmiş olacak.Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i ise şu şekilde;Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, FalcaoSivasspor'un muhtemel 11'i ise: Samassa, Goiano, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Emre, Mert Hakan, Fernando, YatabareÖte yandan Galatasaray, zorlu Sivasspor maçına hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.Nijerya basınında yer alan habere göre Fatih Terim'in gözdelerinden Henry Onyekuru için Galatasaray harekete geçti. Galatasaray, Onyekuru için yapacağı teklifte 2 yıllık kiralık ve sonrasında satın alma opsiyonu önerisini sunacak.Monaco, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a 'Zarar etmek istemiyoruz' cevabını vermişti. Galatasaray'ın yeni teklifinin ardından Fransız ekibinin ne cevap vereceği merak konusu...