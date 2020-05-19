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Futbol
Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 08:30,

Fatih Terim'in gizli planı ortaya çıktı

Galatasaray'da bir ayrılık daha...

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Galatasaray’da yardımcı antrenör profili yeni sezondan itibaren değişecek.

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Fatih Terim’in yıllardır beraber çalıştığı danışmanı Hande Sümertaş ve yardımcısı Hasan Şaş istifa etmişti.

3ÜMİT DAVALA DA GİDİYOR
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ÜMİT DAVALA DA GİDİYOR

Ümit Davalı’nın da önümüzdeki sene ekipte olması beklenmiyor.

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Bu isimlerin yerlerine gelecekler ise belli: Johan Elmander ve Albert Riera...

5TÜM KUPALARI KAZANMIŞLARDI
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TÜM KUPALARI KAZANMIŞLARDI

2011’de Galatasaray’daki 3. Fatih Terim döneminde kadroya katılan iki yıldız, 2’şer şampiyonluk yaşamış, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri de tatmıştı.

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Terim ile yakın bağları devam eden Riera ve Elmander’in önümüzdeki sezon Florya’da olması kesin gibi...

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Ancak Galatasaray’ın iki eski yıldızı sadece yardımcı hocalık yapmayacak, akıma yeni yeteneklerin kazandırılmasında da kilit rol oynayacak.

8İKİSİNİN DE BÖLGESİ BELLİ
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İKİSİNİN DE BÖLGESİ BELLİ

İsveçli Elmander, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerindeki futbolcuları mercek altına alacak.

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Yıllarca Liverpool forması giyen İspanyol Riera ise Avrupa genelindeki iyi ilişkilerini kullanıp Cim Bom’a transferde yardımcı olacak.

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Bu iki ismin şimdiden araştırmalara başladığı ve gelecek sezon için transfer listesi yaptığı konuşuluyor. (Fanatik)

11RIERA AÇIKLAMIŞTI
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RIERA AÇIKLAMIŞTI

Albert Riera da İspanyol basınına yaptığı açıklamada "Bütün bu krize ve olağanüstü önlemlere İstanbul'da yakalandı. Fatih Terim'in yardımcısı olmak için Galatasaray ile görüşmeye İstanbul'a gitmiştim...

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Bu sırada virüs krizi patladı ve görüşmeler yarıda kaldı. Yaz aylarında neler olacağını göreceğiz. Şu anda futbol ikinci planda" ifadelerini kullanmıştı.

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Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılılarda Hasan Şaş'ın ayrılığı ile ilgili bilinmeyen detayları ve sonrasında yaşanacak süreci Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya anlattı.

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