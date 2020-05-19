Fatih Terim'in gizli planı ortaya çıktı

Galatasaray’da yardımcı antrenör profili yeni sezondan itibaren değişecek.
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Fatih Terim’in yıllardır beraber çalıştığı danışmanı Hande Sümertaş ve yardımcısı Hasan Şaş istifa etmişti.
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ÜMİT DAVALA DA GİDİYOR
Ümit Davalı’nın da önümüzdeki sene ekipte olması beklenmiyor.
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Bu isimlerin yerlerine gelecekler ise belli: Johan Elmander ve Albert Riera...
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TÜM KUPALARI KAZANMIŞLARDI
2011’de Galatasaray’daki 3. Fatih Terim döneminde kadroya katılan iki yıldız, 2’şer şampiyonluk yaşamış, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri de tatmıştı.
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Terim ile yakın bağları devam eden Riera ve Elmander’in önümüzdeki sezon Florya’da olması kesin gibi...
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Ancak Galatasaray’ın iki eski yıldızı sadece yardımcı hocalık yapmayacak, akıma yeni yeteneklerin kazandırılmasında da kilit rol oynayacak.
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İKİSİNİN DE BÖLGESİ BELLİ
İsveçli Elmander, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerindeki futbolcuları mercek altına alacak.
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Yıllarca Liverpool forması giyen İspanyol Riera ise Avrupa genelindeki iyi ilişkilerini kullanıp Cim Bom’a transferde yardımcı olacak.
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Bu iki ismin şimdiden araştırmalara başladığı ve gelecek sezon için transfer listesi yaptığı konuşuluyor. (Fanatik)
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RIERA AÇIKLAMIŞTI
Albert Riera da İspanyol basınına yaptığı açıklamada "Bütün bu krize ve olağanüstü önlemlere İstanbul'da yakalandı. Fatih Terim'in yardımcısı olmak için Galatasaray ile görüşmeye İstanbul'a gitmiştim...
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Bu sırada virüs krizi patladı ve görüşmeler yarıda kaldı. Yaz aylarında neler olacağını göreceğiz. Şu anda futbol ikinci planda" ifadelerini kullanmıştı.
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Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılılarda Hasan Şaş'ın ayrılığı ile ilgili bilinmeyen detayları ve sonrasında yaşanacak süreci Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya anlattı.