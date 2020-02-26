Son Dakika | Futbol dünyasının acı günü... Nursal Bilgin son yolculuğuna uğurlandı

DUYGULARIM ÇOK FARKLI Herkesin üzüntüsünü hele hele onunla çalışanların üzüntülerinin çok derin olduğunu biliyorum. Ama benim hissettiklerim çok farklı. Tabii herkes kendi hislerini düşünebilir. Ama ben bunu kamuoyu ile paylaşmayı bir zorunluluk olarak hissettim ve bu satırları insanlarımızla paylaşmak istedim. Gerçek manada mekanı cennet olsun dediğimiz insanlar vardır. Nursal herhalde bunun en fazla hak eden insanlardan biriydi. Gerçekten mekanı cennet olsun. ben hayatım boyu, yaşadığım müddetçe onu hep böyle anacağım, hep böyle hatırlayacağım hep böyle anlatacağım. Onu tanımak onunla çalışmak benim için hakikaten, gerçek manada bir şanstı. Bunu paylaşmak istedim."