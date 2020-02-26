Son Dakika | Futbol dünyasının acı günü... Nursal Bilgin son yolculuğuna uğurlandı
Kasımpaşa - Denizlispor maçı sırasında kalp krizi geçirerek vefat eden Kasımpaşa eski Sportif Direktörü Nursal Bilgin, son yolculuğuna uğurlandı.
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Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa - Denizlispor arasında oynanan müsabaka sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kasımpaşa eski Sportif Direktörü Nursal Bilgin için Etiler Camii’nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
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Merhumun cenazesine Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmiz Öksüz, Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa’nın yanı sıra Kasımpaşalı futbolcular, idareciler ve spor dünyasından birçok isim katılım gösterdi.
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Quaresma da diğer yabancı futbolcularla birlikte cenaze töreninde hazır bulundu.
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Nursal Bilgin’in cenazesi Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze namazı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, sevdikleri bir insanı kaybettiklerini ifade ederken şu ifadeleri kullandı:
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"Nursal bey bizim sevdiğimiz bir abimiz, arkadaşımız ve dostumuzdu. Kulübe uzun zamandır hizmet eden bir dostumuzdu. Aramızdan ani ayrılışı bizi gerçekten üzmüştür. Tribünde eşi ve iki çocuğuyla maç seyrederken krizi geçirmesi ayrıca bizi üzmüştür. Hayat böyle bir şey. İnsan doğuyor büyüyor ve ölüyor. Dolayısıyla önemli olan şey giden kişinin arkasından güzel şeyler söylenmesidir. Biz her alanda Nursal Bey için güzel şeyler söyleyeceğiz. Çünkü ona layık bir insandı. İnşallah Allah ona gani gani rahmet eder. Mekanı cennet olur. Bize başsağlığı dileyen tüm kulüp başkanları sağ olsun var olsun. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun" şeklinde konuştu.
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Aytaç Kara: "Kasımpaşa’yı ne kadar düşündüğünü tahmin edemezsiniz"
Kasımpaşa’nın başarılı futbolcusu Aytaç Kara ise, Nursal Bilgin ile çok güzel zamanlar geçirdiklerinin altını çizdi: “Nursal abi ile ben bu sene tanıştım. Çok kibar ve beyefendi bir insan. Kasımpaşa’yı ne kadar düşündüğünü tahmin bile edemezsiniz. Biz futbol oynarken o da dışarıda bizim oynadığımız şekilde yaşıyordu. Bunu da yaşadığımız üzücü durumda gördük. Her zaman futbol sohbetlerimiz olurdu.
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"Günün 3-4 saati takım arkadaşlarımla ve benimle konuşurdu. Güzel süreler geçirdik. Kendisini çok sevdim. Hepimizin kaderinde bu var. Nursal abinin de ömrü bu kadarmış. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ailesine sevdiklerine başsağlığı sabır diliyorum. Biz de takım olarak ailesinin yanında olmaya çalışacağız"
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Kara, Bilgin’in kalp krizi geçirdiği sırada yaşananları anlatarak, şu ifadelere yer verdi: "Ambulans içeri girdiğinde kim olduğu gözükmüyordu. Ambulansın yanına gittiğimde Nursal abiyi gördüm. Saha içinde o anki durumu anlatamam. Maç bitince üzücü haberi aldığımızda takım arkadaşlarım ve ben hemen yanına koştuk. Bunlar Rabbimin hepimize yaşatacağı şeyler."
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"O gün bana asistin var demişti"
Denizlispor maçı öncesi Nursal Bilgin’in kendisine asist yapacağını söylediğini aktaran Aytaç Kara, "Genelde maç günlerinde konuşurduk. Böyle olacak bunu yapacaksın gibi. O gün de bana asistin var ama golü de zorlayacaksın diyordu. İçine doğmuş sanırım. Böyle güzel muhabbetlerimiz oluyordu. Kendisi çünkü çok kibar çok beyefendi futbolcularla arası çok iyi olan ki görüyorsunuz bugün herkes burada. Bizim de böyle tatlı güzel bir anımız olmuştu" dedi.
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Kasımpaşa Kulübü idari yöneticisi Nursal Bilgin, Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçı sırasında kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştı.
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Ambulans hemen sahanın kenarına gelirken, Bilgin hastaneye kaldırılmıştı. Maç kısa bir süreliğine dururken, Kasımpaşalı futbolcular da şaşkınlığını ve üzgünlüğünü gizleyememişti. Ölüm haberi sonrası lacivert beyazlı camiada büyük üzüntü yaşandı.
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MUSTAFA DENİZLİ: KEŞKE HERKES TANISAYDI
Mustafa Denizli, Hürriyet'e Nursal Bilgin'i şu sözlerle anlattı: "Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa’da göreve başladığımda tesislerde bir centilmen ile karşılaştım. 50 yıllık futbol hayatımda sporcu ve teknik adam olarak birçok insan ile tanıştım. Nursal gibi centilmen, saygılı ve herkesin her derdini dert edinen, kulübün ona verdiği görevleri layıkıyla yerine getiren, böyle bir altın kalpli insanla çalışma arkadaşı olarak, yani aynı ekibin içinde biri olarak çok az insanla çalıştım. Bende inanılmaz olumlu izler bıraktı, ailesini tanıma fırsatı buldum, çocukları çocuklarım gibi oldu.
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BiR ANDA DÜNYAM DEĞiŞTi
Dolayısıyla televizyon başında maçı izlerken aklım yerimden çıktı. Bir vatandaşımız, bir futbolsever böyle bir olay yaşıyor diye. Ama sonradan onun Nursal Bilgin olduğunu öğrenince dizlerimin bağı çözüldü, bir anda bütün dünyam değişti. Spor dünyası belki kendisini mütevaziliğinden ötürü çok fazla tanıma ve hakkında bilgi sahibi olamadı. Ama ben yakinen tanıdığım için gerçek manada ailemden birini kaybetmiş gibi duygular içindeyim. Hem Kasımpaşa camiasının hem çalışma arkadaşlarının hem de hepimizin başı sağ olsun. Keşke daha fazla sayıda futbol çevresi onu tanıma fırsatı bulsaydı, nasıl bir değer olduğunu yakından anlayabilirdi.
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DUYGULARIM ÇOK FARKLI
Herkesin üzüntüsünü hele hele onunla çalışanların üzüntülerinin çok derin olduğunu biliyorum. Ama benim hissettiklerim çok farklı. Tabii herkes kendi hislerini düşünebilir. Ama ben bunu kamuoyu ile paylaşmayı bir zorunluluk olarak hissettim ve bu satırları insanlarımızla paylaşmak istedim. Gerçek manada mekanı cennet olsun dediğimiz insanlar vardır. Nursal herhalde bunun en fazla hak eden insanlardan biriydi. Gerçekten mekanı cennet olsun. ben hayatım boyu, yaşadığım müddetçe onu hep böyle anacağım, hep böyle hatırlayacağım hep böyle anlatacağım. Onu tanımak onunla çalışmak benim için hakikaten, gerçek manada bir şanstı. Bunu paylaşmak istedim."