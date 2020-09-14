Son dakika | Fransa, Burak Yılmaz'ı konuşuyor! Penaltı...

Ülkemizde futbolcu üretecek ülkeyiz. Buna ihtiyacımız var. Böyle bir iş sahası var. Almanya'da genç oyuncunun katılımı zor. Futbolu ikinci plana atabiliyor. Zor bir iş dalı olarak görüyor. Biz de ihtiyaç. Tıpkı NBA'deki siyahi oyuncular gibi..."