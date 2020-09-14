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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 13:15 | 

Son dakika | Fransa, Burak Yılmaz'ı konuşuyor! Penaltı...

Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Fransız basınında manşetleri süslemeye başladı.

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Sezon başında Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Fransa'da manşetleri süslemeye başladı.

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Ligue 1'in 3. haftasında Lille sahasında Metz'i 1-0 mağlup ederek topladığı 7 puanla Rennes ve Monaco'nun ardından haftayı 3. sırada kapattı.

3ATACAĞI PENALTI VARDAN DÖNDÜ
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ATACAĞI PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

Maça Burak Yılmaz ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ise yedek kulübesinde yer aldı.

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70. dakikada kazanılan penaltı sonrası Burak Yılmaz vuruşu yapmak için topu almıştı.

5FRANSIZ BASININDAN ÖVGÜ
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FRANSIZ BASININDAN ÖVGÜ

Ancak VAR incelemesi sonrası penaltı kararı hakem tarafından iptal edildi.

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Gol atamasa da maçta etkili bir görüntü çizen Burak Yılmaz'ın bu performansı Fransız basınında da övgü aldı.

7UMUT VERİCİ BİR İLERLEME KAYDETTİ
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"UMUT VERİCİ BİR İLERLEME KAYDETTİ"

Ouest France sitesinde yer alan Lille-Metz maçı değerlendirmesinde şu ifadeler kullanıldı:

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"3 maçta 3 gol atan Lille hücumu hala kısır. 27 milyon euro'ya gelen Jonathan David hala çok ürkek.

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Ancak onun tersine Burak Yılmaz, umut verici bir ilerleme kaydetti.

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"Metz savunması, Burak Yılmaz önderliğinde Lille'in ataklarına uzun süre dayansa da sonunda kalesinde golü gördü."

11GALATASARAY MAÇINI İZLERKEN GÖRÜLMÜŞTÜ
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GALATASARAY MAÇINI İZLERKEN GÖRÜLMÜŞTÜ

Burak Yılmaz geçtiğimiz gün Mustafa Kapı'nın transfer videosunda Galatasaray maçını izlerken görülmüş ve bu kare gündeme oturmuştu.

12ŞENOL GÜNEŞTEN BURAK YILMAZA ÖVGÜ
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ŞENOL GÜNEŞ'TEN BURAK YILMAZ'A ÖVGÜ

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş de Burak Yılmaz'ın Lille'e transferini 'derslik' olarak yorumlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Burak, bu yaşta Fransa'ya gidiyorsa biz de onu parçalamaya çalışıyorsak yanlış var. Eleştiri üslubumuzu değiştirmeliyiz. 35 yaşında, benim beğendiğim Lille'e transfer olabiliyor. Biz ondan para kazanmış olduk. Avrupa'da yaşlı yabancı oyuncuların ülkemize gelmesinden başarı bekliyoruz.

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Övdüğüm ülkeye oyuncu verdik. Derslik olay. Burak'a inancım, inadım bu yüzden. Bunu nasıl yapacağız? Antrenörleri eğiteceğiz. Mental, karakter, hayata bakış olarak da güçlendirmemiz lazım. Oyuncuları çocukluktan başlayarak yukarı doğru tamamlamamız lazım.

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Ülkemizde futbolcu üretecek ülkeyiz. Buna ihtiyacımız var. Böyle bir iş sahası var. Almanya'da genç oyuncunun katılımı zor. Futbolu ikinci plana atabiliyor. Zor bir iş dalı olarak görüyor. Biz de ihtiyaç. Tıpkı NBA'deki siyahi oyuncular gibi..."

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