Son Dakika | Fernando Muslera'nın ameliyat tarihi belli oldu! Acı tesadüf...
Çaykur Rizespor maçında acılar içinde yerde kalan Fernando Muslera için kritik tarih belli oldu.
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Spor Arena - Ali Naci Küçük
Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Süper Lig'in 27. haftasın deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşadı.
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TALİHSİZ SAKATLIK
Mücadelenin 15. dakikasında Çaykur Rizespor'dan Skoda ile çarpışan Uruguaylı eldiven, yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edemedi ve yerini genç kaleci Okan Koçuk'a bıraktı.
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APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Acılar içinde yerde kalan tecrübeli file bekçisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve ilk kontrolleri burada gerçekleştirildi.
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İKİ KIRIK TESPİT EDİLDİ
Yapılan ilk tetkiklerin ardından Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.
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6-8 AY YOK
Uruguaylı kalecinin 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, sakatlığının yine aynı stadyumda sakatlanan Emre Akbaba ile hemen hemen aynı olduğu kaydedildi.
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GALATASARAY AÇIKLADI
Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan futbolcuları Fernando Muslera ve Florin Andone’nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.
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TETKİKLER BUGÜN
"Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır."
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AMELİYAT TARİHİ BELLİ OLDU
Yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle bıçak altına yatması gereken Fernando Muslera'nın ameliyat tarihi belli oldu.
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ACI TESADÜF
Başarılı eldiven, aynı zamanda doğum günü olan 16 Haziran tarihinde sağ ayağından ameliyat olacak.
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DOĞUM GÜNÜNDE AMELİYAT OLACAK
Fernando Muslera'nın kariyerinin en büyük sakatlığı sebebiyle 34. yaş gününde bıçak altına yatacak olması acı bir tesadüf olarak dikkatleri çekti.
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FATİH TERİM ÖFKELENDİ
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında Fernando Muslera'nın sakatlığına ilişkin açıklamalarda buludu.
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YENİ KURALI ELEŞTİRDİ
Deneyimli teknik adam, Uruguaylı öğrencisinin sakatlığına ilişkin olarak yeni ofsayt kuralını eleştirdi.
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EMRE AKBABA ÖRNEĞİ
"Maalesef Emre Akbaba gibi, aynı yerden Muslera'nın ayağı kırık. Andone'nin de bağları kopuk. Özellikle Muslera, Andone ile berabere çok önemli bir kayıp. Bu kuralın en ağır darbesini yiyenlerden birisi Muslera. İkisi de sezonu kapattı. Daha uzun da olacak sakatlıkları."
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"BARİZ OFSAYT..."
"Kural 'Devam' diyor ama 1,5 metre iki oyuncu bariz ofsayt. Çek artık ama bayrağı, başka yerlerde çektiğin gibi... Kural oynat diyor ama nereye kadar, ayağı kırılıncaya kadar mı?"
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YENİ KURAL NE DİYOR?
Yeni uygulamaya göre; VAR ile birlikte yan hakemlerin yakın pozisyonlarda ofsayt bayraklarını kaldırmayıp pozisyonun bitimini beklemeleri isteniyor.