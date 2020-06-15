Son Dakika | Fernando Muslera'nın ameliyat tarihi belli oldu! Acı tesadüf...

EMRE AKBABA ÖRNEĞİ "Maalesef Emre Akbaba gibi, aynı yerden Muslera'nın ayağı kırık. Andone'nin de bağları kopuk. Özellikle Muslera, Andone ile berabere çok önemli bir kayıp. Bu kuralın en ağır darbesini yiyenlerden birisi Muslera. İkisi de sezonu kapattı. Daha uzun da olacak sakatlıkları."