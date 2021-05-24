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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'ye uçan orta saha, Beşiktaş'ın yeni golcüsü, Galatasaray'ın 3. transferi, Trabzonspor - Güne damga vuran transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 - 10:14 | 

Son Dakika: Fenerbahçe'ye uçan orta saha, Beşiktaş'ın yeni golcüsü, Galatasaray'ın 3. transferi, Trabzonspor - Güne damga vuran transfer haberleri

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de sezon bitti, gözler EURO 2020 ile birlikte transferde. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la birlikte diğer kulüpler çalışmalara şimdiden başladı.

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İşte günün en çok konuşulan transfer haberleri...

2BALOTELLİ - ADANA DEMİRSPOR

BALOTELLİ - ADANA DEMİRSPOR

26 yıl sonra Süper Lig'e yükselerek büyük bir başarı elde eden Adana Demirspor, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Taraftarlar merak etmesin, önemli transferler yapacağız. Bu takımı yukarı çıkaracağız" derken dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli'ye teklif yaptıklarını açıkladı.

3UMUT MERAŞ - TRABZONSPOR

UMUT MERAŞ - TRABZONSPOR

Savunmanın sağını Roma’dan Bruno Peres ile güçlendiren Trabzonspor, sol tarafa da nokta atışı bir transfer yapacak. Bu doğrultuda pek çok oyuncuyla görüşen Bordo-Mavililer’de iki isim ön plana çıkıyor: Birger Meling ve Umut Meraş... Nimes’in Ligue 1’den küme düşmesinin ardından görüşmeler hızlanırken, Meling için 1.5 milyon Euro gözden çıkarıldı. Fransız kulübü ise 3-4 milyon Euro arası bir rakamdan kapıyı açtı. Fakat Norveçli sol bekin Trabzonspor’un teklifine sıcak bakması nedeniyle bonservis için istenen rakamın aşağı çekilmesi söz konusu. (Fanatik)

4

MAKSİMOVİC - FENERBAHÇE

Fenerbahçe, transfer sezonunu büyük bir ihtimalle stoper takviyesi ile açacak. Sarı-Lacivertli kurmayların bir süredir peşinde olduğu ve Napoli ile olan sözleşmesi de sona eren Nikola Maksimovic transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.

5SZALAİ - LAZİO

SZALAİ - LAZİO

Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede takıma uyum sağlayarak herkesin büyük beğenisini kazanan Attila Szalai'nin talipleri artmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de gösterdiği performansın yanı sıra ülkesi Macaristan Milli Takımı'nın da ilk 11'inin değişmez isimleri arasında yer alan Szalai için İtalyan ekibi Lazio'nun devreye girdiği öğrenildi. Fener, Macar oyuncusunu 20-25 milyon Euro gibi bir rakama ancak elinden çıkarmayı düşünüyor

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6ORİGİ - BEŞİKTAŞ

ORİGİ - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken gündeme bomba bir isim geldi... İngiliz medyası, Siyah-Beyazlılarla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İngilizler'e göre Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Belçikalı Divock Origi, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor... 2014 yılından beri Liverpool'da oynayan 26 yaşındaki santrforun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor… Haberde ayrıca Beşiktaş'ın yıldız golcüyü kiralamak istediği vurgulandı. Origi'nin güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

7CORNELİUS - TRABZONSPOR

CORNELİUS - TRABZONSPOR

Karadeniz ekibinin yetkilendirdiği ekip 3. kez İtalya’ya giderken, Bruno Peres ve Gervinho’nun hafta içinde Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor. Serie A’da son maçların oynanmasının ardından süreç hızlanırken, her iki futbolcunun yanı sıra Cornelius da bu ikiliye dahil edilebilir. Bordo-Mavililer, anlaştığı oyuncularla resmi sözleşme imzaladıktan sonra tatile çıkmaları için izin verecek. Fırtına, sezon hazırlıklarına 28 Haziran’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başlayacak. (Fanatik)

8NOVAK - PRAG

NOVAK - PRAG

Trabzonspor'daki futboluyla büyük beğeni kazanan ancak Fenerbahçe'deki ilk sezonunda beklentilerin altında kalan Filip Novak'a talip çıktı...Fanatik'te yer alan habere göre; geçen sezon sol bekteki forma savaşında üstünlüğü Caner Erkin'e kaptıran Novak, yeni sezonda da Fenerbahçe'de düzenli olarak süre alacağını pek düşünmüyor.Çek oyuncunun, ülkesinin önde gelen takımlarından Sparta Prag'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında yer alıyor. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor.

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9ALPASLAN VE AYTAÇIN ARDINDAN KENAN

ALPASLAN VE AYTAÇ'IN ARDINDAN KENAN

Galatasaray'da, daha önce de gündeme gelen Kenan Karaman'la tekrar temas kuruldu. Bir süre önce Beşiktaş'la görüşen, Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen milli forvete, "Kimseye söz verme, bizden haber bekle" mesajı gönderildi.

10SALİH UÇAN - BEŞİKTAŞ

SALİH UÇAN - BEŞİKTAŞ

Aytemiz Alanyaspor’da geride bıraktığımız sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Salih Uçan, kulübüyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Kara Kartal’ın radarına girmişti. 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmelerin ardından el sıkışan Siyah-Beyazlılar’ın, yaptığı ön anlaşmanın detayları belli oldu. Beşiktaş’ın, yıldız futbolcuyla 3 yıllığına anlaşma sağladığı ve transferin oyuncunun resmi olarak boşa çıkacağı 1 Haziran’da duyurulmasının planlandığı kaydedildi. (Fanatik)

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11HALİL EL YAKTI

HALİL EL YAKTI

Galatasaray’ın devre arasında İngiltere’nin Brentford takımından kiraladığı Halil Dervişoğlu’nun sarı kırmızılı kulüpte kalma ihtimali neredeyse sıfıra indi... Özellikle Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed’in yokluğunda görev aldığı maçlarda başarılı olan ve bunun sonucunda A Milli Takım’ın EURO 2020 aday kadrosuna davet edilen 20 yaşındaki santrforun bonservisi tam anlamıyla el yakıyor! Galatasaray’ın yanı sıra Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da talip olduğu Halil için Brentford Kulübü’nün 10 milyon Euro’nun altında bir teklifi değerlendirmeye dahi almayacağı belirtildi.

12OZAN, VEDAT, TAKAS...

OZAN, VEDAT, TAKAS...

İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu Ozan Tufan için İtalyan kulübü Lazio’dan yönetime ciddi bir teklif geldi.Lazio kulübü 17 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’den satın aldıkları Vedat Muriç için, Ozan Tufan karşılığında Sarı-Lacivertli kulübe 3 ana teklifte bulundu.
1- Ozan Tufan’ın bonservisine karşılık 5 milyon Euro nakit para+Vedat Muriç’in bonservisi.

2- Ozan Tufan’ın bonservisi için 15 milyon Euro nakit para + Vedat Muriç’i bir seneliğine bedelsiz olarak kiralama imkanı.

3- Ozan Tufan bonservisi için 16 milyon Euro nakit para... Vedat Muriç ile ilgili ise kiralama içinse yıllık 2.5 milyon Euro para almak. (Ajansspor)

13TERİMİN RAPORU

TERİM'İN RAPORU

Tecrübeli teknik adam, Henry Onyekuru'nun da opsiyonunun kullanılmaması yönünde görüş bildirdi. Fatih Terim ayrıca Arda Turan, Emre Akbaba ve Ryan Donk'la yeni sözleşme yapılmasını da istedi. Gedson Fernandes ile Halil Dervişoğlu'nun da takıma yeniden kazandırılması yönünde bilgi raporda yer aldı. Dış transferde ise Aytaç ve Alpaslan öncelikli transferler.

FATİH TERİM'İN YENİ ADRESİ İÇİN FLAŞ İDDİA
14DJENEPO FENERBAHÇE

DJENEPO FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin İngiliz kulübüyle temasa geçtiği ve Malili futbolcunun transfer şartlarını sorduğu iddia edildi. 2019 yılında Standard Liege'den Southampton'a 15.7 milyon Euro karşılığında transfer olan Djenepo şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yarattı. Premier Lig'de çıktığı 35 maçta sadece 3 gol ve 2 asistlik katkı yapabilen 22 yaşındaki futbolcu gözden çıkarılmış durumda. Fenerbahçe'nin ilk hedefinin Djenepo'yu kiralamak olduğu ancak oyuncu satışından iyi bir gelir elde edilmesi halinde 7-8 milyon Euro'nun gözden çıkarılabileceği öğrenildi. (Takvim)

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