Son Dakika: Fenerbahçe'ye uçan orta saha, Beşiktaş'ın yeni golcüsü, Galatasaray'ın 3. transferi, Trabzonspor - Güne damga vuran transfer haberleri

OZAN, VEDAT, TAKAS... İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu Ozan Tufan için İtalyan kulübü Lazio’dan yönetime ciddi bir teklif geldi.Lazio kulübü 17 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’den satın aldıkları Vedat Muriç için, Ozan Tufan karşılığında Sarı-Lacivertli kulübe 3 ana teklifte bulundu.

1- Ozan Tufan’ın bonservisine karşılık 5 milyon Euro nakit para+Vedat Muriç’in bonservisi.

2- Ozan Tufan’ın bonservisi için 15 milyon Euro nakit para + Vedat Muriç’i bir seneliğine bedelsiz olarak kiralama imkanı.

3- Ozan Tufan bonservisi için 16 milyon Euro nakit para... Vedat Muriç ile ilgili ise kiralama içinse yıllık 2.5 milyon Euro para almak. (Ajansspor)