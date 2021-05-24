Son Dakika: Fenerbahçe'ye uçan orta saha, Beşiktaş'ın yeni golcüsü, Galatasaray'ın 3. transferi, Trabzonspor - Güne damga vuran transfer haberleri
Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de sezon bitti, gözler EURO 2020 ile birlikte transferde. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la birlikte diğer kulüpler çalışmalara şimdiden başladı.
BALOTELLİ - ADANA DEMİRSPOR
26 yıl sonra Süper Lig'e yükselerek büyük bir başarı elde eden Adana Demirspor, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Taraftarlar merak etmesin, önemli transferler yapacağız. Bu takımı yukarı çıkaracağız" derken dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli'ye teklif yaptıklarını açıkladı.
UMUT MERAŞ - TRABZONSPOR
Savunmanın sağını Roma’dan Bruno Peres ile güçlendiren Trabzonspor, sol tarafa da nokta atışı bir transfer yapacak. Bu doğrultuda pek çok oyuncuyla görüşen Bordo-Mavililer’de iki isim ön plana çıkıyor: Birger Meling ve Umut Meraş... Nimes’in Ligue 1’den küme düşmesinin ardından görüşmeler hızlanırken, Meling için 1.5 milyon Euro gözden çıkarıldı. Fransız kulübü ise 3-4 milyon Euro arası bir rakamdan kapıyı açtı. Fakat Norveçli sol bekin Trabzonspor’un teklifine sıcak bakması nedeniyle bonservis için istenen rakamın aşağı çekilmesi söz konusu. (Fanatik)
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