Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso kimdir?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. İşte transfer süreci ve Rita Alonso'nun paylaşımları...
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Transfer döneminin en flaş takımı Fenerbahçe'den bir imza daha geldi.
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Sarı lacivertli ekip, Las Palmas forması giyen stoper Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı.
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TRT Spor'un haberine göre Mauricio Lemos, Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza attı.
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Sarı-lacivertli kulüp transfer için Las Palmas'a 1,5 milyon Euro bonservis ödeyecek.
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Mauricio Lemos ise Fenerbahçe'de yıllık 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.
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Fenerbahçe'nin Las Palmas'tan kadrosuna kattığı yeni transferi Mauricio Lemos, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.
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Lemos, Amsterdam'dan kalkan uçakla saat 22.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaşmıştı.
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Las Palmas forması giyen stoper, kendisini karşılayan personel ile birlikte kendisini kalacağı otele götürecek olan arabaya gitmişti.
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24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu daha sonrasında ise bu araba ile birlikte havalimanından ayrılmıştı.
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Fenerbahçe Kulübü, Lemos ile son detayları görüştükten sonra oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirecek ve resmi sözleşme imzalayacak.
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Mauricio Lemos, 2017 yılında Barcelona'dan gelen transfer teklifini "Parayı değil, futbolu seçtim. Ben oynamak ve gelişimimi sürdürmek istiyorum. Bu yüzden Barcelona'ya gitmedim" sözleriyle reddettiğini açıklamıştı.
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Mauricio Lemos'un Fenerbahçe'ye transferinin ardından sevgilisi Rita Alonso sosyal medyada gündem oldu.
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Genç güzelin takipçisi sayısı kısa süre içinde arttı ve fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.
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İşte Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso'nun öne çıkan fotoğrafları...