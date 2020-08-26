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Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 13:10 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso kimdir?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso sosyal medyada gündem oldu. Rita Alonso kimdir?

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. İşte transfer süreci ve Rita Alonso'nun paylaşımları...

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Transfer döneminin en flaş takımı Fenerbahçe'den bir imza daha geldi.

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Sarı lacivertli ekip, Las Palmas forması giyen stoper Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı.

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TRT Spor'un haberine göre Mauricio Lemos, Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza attı.

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Sarı-lacivertli kulüp transfer için Las Palmas'a 1,5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

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Mauricio Lemos ise Fenerbahçe'de yıllık 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.

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Fenerbahçe'nin Las Palmas'tan kadrosuna kattığı yeni transferi Mauricio Lemos, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.

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Lemos, Amsterdam'dan kalkan uçakla saat 22.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaşmıştı.

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Las Palmas forması giyen stoper, kendisini karşılayan personel ile birlikte kendisini kalacağı otele götürecek olan arabaya gitmişti.

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24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu daha sonrasında ise bu araba ile birlikte havalimanından ayrılmıştı.

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Fenerbahçe Kulübü, Lemos ile son detayları görüştükten sonra oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

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Mauricio Lemos, 2017 yılında Barcelona'dan gelen transfer teklifini "Parayı değil, futbolu seçtim. Ben oynamak ve gelişimimi sürdürmek istiyorum. Bu yüzden Barcelona'ya gitmedim" sözleriyle reddettiğini açıklamıştı.

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Mauricio Lemos'un Fenerbahçe'ye transferinin ardından sevgilisi Rita Alonso sosyal medyada gündem oldu.

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Genç güzelin takipçisi sayısı kısa süre içinde arttı ve fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.

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İşte Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso'nun öne çıkan fotoğrafları...

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