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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 15:06 | 

Fenerbahçe istedi ama Trabzonspor imzayı attırıyor

Emre Belözoğlu bizzat görüşmüştü...

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Fenerbahçe, Mbwana Samatta'dan sonra ikinci forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Sarı-Lacivertliler'in ismi Edinson Cavani, Mario Mandzukic ve Nikola Kalinic gibi dünyaca ünlü isimlerle anılmıştı.

3KALINIC YALANLANMIŞTI
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KALINIC YALANLANMIŞTI

Fenerbahçe Kulübü daha sonra resmi sitesinden yaptığı açıklamayla başkan Ali Koç'un Fali Ramadani ve Nikola Kalinic ile bir araya geldiği haberlerini yalanlamıştı.

4ZE LUIS DE OLMADI
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ZE LUIS DE OLMADI

İkinci forvet için adı geçen isimlerden biri olan Ze Luis'le ilgili olarak ise Porto kulübü daha önce kadro dışı bıraktığı golcü oyuncuyu takıma dahil edip oyuncunun lisansını çıkarmıştı.

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Porto'nun bu hamlesinin ardından oyuncuyu kadroda tutma kararı verdiği ve en azından bu transfer döneminde Ze Luis'in takımdan ayrılmayacağı yönünde yorumlar yapılmıştı.

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Kanarya sezon başında ise AEK'in golcüsü Marko Livaja ile uzun süre ilgilenmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

7EMRE BELÖZOĞLU, MARKO LIVAJA İLE GÖRÜŞTÜ
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EMRE BELÖZOĞLU, MARKO LIVAJA İLE GÖRÜŞTÜ

Yunan basını ise Emre Belözoğlu ve Marko Livaja arasında geçen görüşmeyi şu ifadelerle duyurmuştu:

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"Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu, yaklaşık iki ay önce Livaja ve menajeriyle birlikte masaya oturdu. Belözoğlu, Lemos'un da menajeri olan Vicenzo Cavaliere ile Livaja'nın transferine ilişkin konuştu.

9OCAK AYINDA GÖRÜŞECEĞİZ DENDİ
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'OCAK AYINDA GÖRÜŞECEĞİZ' DENDİ

O görüşmede Livaja'ya 2.2 milyon euro ve 1.5 milyon euro imza parası önerdiler. Fenerbahçe'nin sunduğu teklifi AEK veremiyordu.

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Hatta Fenerbahçe, oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmak istiyordu. Ancak bu olmadı ve tüm görüşmeler Temmuz 10 itibariyle durdu.

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Bunun ardından Fenerbahçe diğer adaylara yöneldi ancak Livaja'ya 'Ocak ayından itibaren yeniden görüşeceğiz' dedi.

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Müzakerelerin durmasının ardından Fenerbahçe, Samatta'yı kadrosuna dahil ettiğini açıkladı."

13TRABZONSPOR DEVREYE GİRDİ
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TRABZONSPOR DEVREYE GİRDİ

Bu arada Marko Livaja transferiyle ilgili çarpıcı bir gelişme daha yaşandı.

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Trabzonspor, Hırvat golcü için devreye girerek Yunan ekibine teklif yaptı. Bordo-Mavililer, AEK'e oyuncuyu bonservisi ile almak istediğini ve ödemeyi de vadeye bölerek yapmayı önerdi.

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Hücumun her bölgesinde oynayabilen 27 yaşındaki Hırvat oyuncunun kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor, 5 Ekim'e kadar transferi sonlandıramazsa devre arasında yeniden harekete geçecek. (Takvim)

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İşte Samatta'nın Fenerbahçe idmanındaki golleri

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