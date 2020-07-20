Son Dakika | Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası! Online görüşme sızdı...

BEŞİKTAŞ DA CENK TOSUN'U İSTİYOR 'İki yönlü transfer savaşı' şeklinde sunulan haberinde diğer tarafında ise Beşiktaş var... Daha önce siyah-beyazlı formayı giymiş ve İngiltere'ye transfer olan Tosun için, Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ın da 29 yaşındaki oyuncuyu geri istediği, Fenerbahçe ile bir savaş içerisine girdiği bilgisi de okuyuculara aktarıldı.