Son Dakika | Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası! Online görüşme sızdı...
Vedat Muriqi'nin takımdaki geleceğinin sorgulanır hale gelmesinin ardından Fenerbahçe'de golcü operasyonu başladı.
SICAK GELİŞME
Süper Lig'de şampiyonun belli olmasının ardından takımların transfer politikalarına dair yeni iddialar sızmaya devam ediyor. İşte Fenerbahçe'de yaşan son sıcak gelişme...
KOLLAR SIVANDI
Önümüz hafta oynanacak karşılaşmalarla Süper Lig'de sezon tamamlanırken, kulüpler gelecek sezon için kollarını çoktan sıvamış durumda.
FENERBAHÇE BOYUN EĞDİ
Bu kulüplerden olan Fenerbahçe'de 33. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş, sarı-lacivertliler sezonun son derbisinde rakibine 2-0 ile boyun eğmişti.
HATA YAPMA LÜKSÜ YOK
61 yıl sonra ilk kez üst üste 2 sezon ilk 5'in içerisinde yer alamayan Sarı Kanarya'da gelecek sezon hata yapılma lüksü yok.
9