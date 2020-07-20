MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası! Online görüşme sızdı...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası! Online görüşme sızdı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 20 Temmuz 2020 - 14:45,

Son Dakika | Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası! Online görüşme sızdı...

Vedat Muriqi'nin takımdaki geleceğinin sorgulanır hale gelmesinin ardından Fenerbahçe'de golcü operasyonu başladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1SICAK GELİŞME
Abone Olgoogle-news

SICAK GELİŞME

Süper Lig'de şampiyonun belli olmasının ardından takımların transfer politikalarına dair yeni iddialar sızmaya devam ediyor. İşte Fenerbahçe'de yaşan son sıcak gelişme...

2BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON
Abone Olgoogle-news

BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Medipol Başakşehir 33. hafta mücadelesinde karşılaştığı rakibi Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda şampiyonluğunu resmen ilan etti.

3KOLLAR SIVANDI
Abone Olgoogle-news

KOLLAR SIVANDI

Önümüz hafta oynanacak karşılaşmalarla Süper Lig'de sezon tamamlanırken, kulüpler gelecek sezon için kollarını çoktan sıvamış durumda.

4TRANSFER ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ
Abone Olgoogle-news

TRANSFER ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ

Bu sezon beklenenin üzerinde performans gösteren kulüplerin yanında, beklentilerin çok altında bir performansla kötü bir tablo çizen kulüpler çalışmalarına hız vermiş durumda...

5FENERBAHÇE BOYUN EĞDİ
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE BOYUN EĞDİ

Bu kulüplerden olan Fenerbahçe'de 33. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş, sarı-lacivertliler sezonun son derbisinde rakibine 2-0 ile boyun eğmişti.

6KÖTÜ İSTATİSTİKLER TAT KAÇIRDI
Abone Olgoogle-news

KÖTÜ İSTATİSTİKLER TAT KAÇIRDI

33. hafta sonunda topladığı 50 puanla 7. sırada kalan sarı-lacivertlilerin bu sıralama ile ligi tamamlayacağı kesinleşirken, kötü istatistiklerle de öne çıkıyor.

7HATA YAPMA LÜKSÜ YOK
Abone Olgoogle-news

HATA YAPMA LÜKSÜ YOK

61 yıl sonra ilk kez üst üste 2 sezon ilk 5'in içerisinde yer alamayan Sarı Kanarya'da gelecek sezon hata yapılma lüksü yok.

8FLAŞ İSİM GÜNDEME GELDİ
Abone Olgoogle-news

FLAŞ İSİM GÜNDEME GELDİ

Bu sebepten olacak ki transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe için gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, flaş bir isim gündemde.

9
Abone Olgoogle-news

CENK TOSUN İDDİASI

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, sarı-lacivertliler Beşiktaş'tan 22.50 milyon Euro bonservis bedeli ile Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan ve an itibarıyla Crystal Palace forması giyen Cenk Tosun ile yakından ilgileniyor.

10ONLINE GÖRÜŞME SÖYLENTİSİ
Abone Olgoogle-news

ONLINE GÖRÜŞME SÖYLENTİSİ

Hatta, sarı-lacivertlilerin müstakbel sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun, Everton'ın tecrübeli sportif direktörü Marcel Brands ile online olarak bir görüşme sağladığı ana gündem maddesi Cenk Tosun olan görüşmede Yerry Mina ve Bernard isimlerinin de tartışıldığı yazıldı.

11ALİ KOÇ İŞARET ETMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

ALİ KOÇ İŞARET ETMİŞTİ

Daha önce Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un bu görüşmeyi destekleyen "Bize net bir golcü lazım" sözleri de bu görüşmeyi doğrular nitelikte...

12BEŞİKTAŞ DA CENK TOSUNU İSTİYOR
Abone Olgoogle-news

BEŞİKTAŞ DA CENK TOSUN'U İSTİYOR

'İki yönlü transfer savaşı' şeklinde sunulan haberinde diğer tarafında ise Beşiktaş var... Daha önce siyah-beyazlı formayı giymiş ve İngiltere'ye transfer olan Tosun için, Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ın da 29 yaşındaki oyuncuyu geri istediği, Fenerbahçe ile bir savaş içerisine girdiği bilgisi de okuyuculara aktarıldı.

13CARLO ANCELOTTI TAKIMDA İSTEMİYOR
Abone Olgoogle-news

CARLO ANCELOTTI TAKIMDA İSTEMİYOR

Everton'ın tecrübeli menajeri Carlo Ancelotti'nin daha önce Cenk Tosun için gelecek planları arasında olmadığına dikkat çekilen haberde, oyuncunun takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal dahilinde olduğu da yazıldı.

14BİZİ ŞAMPİYON YAPABİLİR
Abone Olgoogle-news

"BİZİ ŞAMPİYON YAPABİLİR"

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın takıma birçok yönden takviyeler yapılmasını istediği, hatta Yalçın'ın Cenk Tosun için "Bizi şampiyon yapabilir" dediği de biliniyordu.

15CENKLE BİZZAT GÖRÜŞTÜ
Abone Olgoogle-news

CENK'LE BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Bu transfer için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bizzat devrede olduğu Cenk'le görüşerek ikna etmeye uğraştığı da gelen bilgiler arasında. (A Spor)

16MUKAVELESİ SÜRÜYOR
Abone Olgoogle-news

MUKAVELESİ SÜRÜYOR

Cenk Tosun'un kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi