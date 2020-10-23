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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 08:54 | 

Son Dakika | Fatih Terim'den flaş Fatih Öztürk kararı!

Galatasaray'da sular durulmuyor. Teknik heyet, yönetim ve oyuncular arasında yaşanan krize bir de Fatih Öztürk problemi eklendi.

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1HATASI OLAY OLMUŞTU
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HATASI OLAY OLMUŞTU

Galatasaray'da Muslera'nın yerine Ocak ayına kadar kalenin emanet edildiği Fatih Öztürk'ün Alanyaspor maçında yaptığı inanılmaz hatanın ardından Fatih Terim'den flaş karar. İşte detaylar...

2SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI
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SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI

Galatasaray'da Muslera'nın yerine Ocak ayına kadar kalenin emanet edildiği Fatih Öztürk, Alanyasporlu Babacar’ın frikiğinde çaresiz kalmış Fatih’in gol öncesindeki görüntüsü sosyal medyayı sallamıştı.

3KÖŞEYİ FAZLA AÇTI...
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KÖŞEYİ FAZLA AÇTI...

Golü yediği köşeyi fazlasıyla açan Fatih Öztürk, gole davetiye çıkarırken Galatasaray 1-0 öndeyken Alanyaspor'un kazandığı frikikte kaleyi koruduğu direğe kadar gelerek pozisyon aldı ve Senegalli golcü Babacar da bu ikramı geri çevirmeyerek meşin yuvarlağı fazla zorlanmadan filelere gönderdi.

4BÜYÜK TEPKİ GÖSTERİLDİ
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BÜYÜK TEPKİ GÖSTERİLDİ

Galatasaray'da Fatih Öztürk'e en büyük tepki maçın 90. dakikasında gelirken Alanyaspor'un baskı kurduğu anlarda topu kontrol eden Fatih Öztürk, yavaş hareketlerde bulunmuş ve locadan maçı izleyen taraftarlar oyuncuya büyük tepki göstermişti.

5TARAFTARLAR DUYDU
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TARAFTARLAR DUYDU

Bu tepkiler yayıncı kuruluştan maçı izleyen taraftarların da kulağına giderken sosyal medyada büyük tepkiler oluştu. Sosyal medyada 'Keşke kale direğine yapışsaydın çok uzak kalmışsın', 'Fatih Öztürk öndeymişiz gibi vakit geçiriyor' şeklinde yorumlar yapılmıştı.

6FATURA KESİLİYOR
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FATURA KESİLİYOR

Sahadaki kötü sonuçların faturası, kaleci Fatih Öztürk'e kesiliyor. Özellikle Alanyaspor karşısında yediği hatalı frikik golünden sonra gözden düşen 33 yaşındaki file bekçisi, formasını kaptırmak üzere.

7OKAN HAZIR OL
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"OKAN HAZIR OL"

Fanatik'te yer alan habere göre; Teknik patron Fatih Terim'in, kaleci antrenörleriyle görüşme yaptığı ve Okan Kocuk'a, "Hazır ol" talimatı verdi.

8İLK 11E DÖNEBİLİR
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İLK 11'E DÖNEBİLİR

Geçen sezon Muslera sakatlandıktan sonra kaleyi devralan, ancak performansı vasatın altında kalan genç eldiven, bu haftaki Erzurum deplasmanında ilk 11'e dönmeyi hedefliyor.

9GÖZLER MUSLERADA
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GÖZLER MUSLERA'DA

Galatasaray'da dört gözle beklenen isim ise kuşkusuz Fernando Muslera. Annesini kaybeden ve kulüpten özel izin alan Uruguaylı file bekçisi, bir süredir ülkesinde.

10VAKİT KAYBEDİLMEYECEK
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VAKİT KAYBEDİLMEYECEK

Geri dönüş sürecine burada devam eden 34 yaşındaki kalecinin TFF lisansı kulüp tarafından çıkarılmıştı. Beklenenden hızlı iyileştiği belirtilen tecrübeli eldiven, Aralık ayında takıma katılabilirse, vakit kaybedilmeden forma kendisine teslim edilecek.

11GERÇEK ORTAYA ÇIKMIŞTI
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GERÇEK ORTAYA ÇIKMIŞTI

Spor Arena'nın ulaştığı bilgiye göre; Transfer döneminde Galatasaray, Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurmak için iki kaleci adayı belirlemişti. İki kaleci arasında kalan sarı kırmızılılar son anda Fatih Öztürk'ü tercih etmişti.

12SCOUT EKİBİ TERCİH ETMİŞ
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SCOUT EKİBİ TERCİH ETMİŞ

Galatasaray'ın Fatih Öztürk'le birlikte Samsunspor kalecisi Nurullah Aslan'ı ciddi şekilde transfer etmek istediği öğrenilmişti. Ancak scout ekibinin tavsiyesi üzerine Fatih Öztürk isminde karar kılındı.

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Nurullah Aslan Galatasaray'ın kapısından dönmüş

Transfer döneminde Galatasaray, Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurmak için iki kaleci adayı belirlemişti. İki kaleci arasında kalan sarı kırmızılılar son anda Fatih Öztürk'ü tercih etti. Galatasaray'ın Fatih Öztürk'le birlikte Samsunspor kalecisi Nurullah Aslan'ı ciddi şekilde transfer etmek istediği öğrenildi. Ancak scout ekibinin tavsiyesi üzerine Fatih Öztürk isminde karar kılındı.

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