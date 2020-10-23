Son Dakika | Fatih Terim'den flaş Fatih Öztürk kararı!
Galatasaray'da sular durulmuyor. Teknik heyet, yönetim ve oyuncular arasında yaşanan krize bir de Fatih Öztürk problemi eklendi.
HATASI OLAY OLMUŞTU
Galatasaray'da Muslera'nın yerine Ocak ayına kadar kalenin emanet edildiği Fatih Öztürk'ün Alanyaspor maçında yaptığı inanılmaz hatanın ardından Fatih Terim'den flaş karar. İşte detaylar...
KÖŞEYİ FAZLA AÇTI...
Golü yediği köşeyi fazlasıyla açan Fatih Öztürk, gole davetiye çıkarırken Galatasaray 1-0 öndeyken Alanyaspor'un kazandığı frikikte kaleyi koruduğu direğe kadar gelerek pozisyon aldı ve Senegalli golcü Babacar da bu ikramı geri çevirmeyerek meşin yuvarlağı fazla zorlanmadan filelere gönderdi.
TARAFTARLAR DUYDU
Bu tepkiler yayıncı kuruluştan maçı izleyen taraftarların da kulağına giderken sosyal medyada büyük tepkiler oluştu. Sosyal medyada 'Keşke kale direğine yapışsaydın çok uzak kalmışsın', 'Fatih Öztürk öndeymişiz gibi vakit geçiriyor' şeklinde yorumlar yapılmıştı.
"OKAN HAZIR OL"
Fanatik'te yer alan habere göre; Teknik patron Fatih Terim'in, kaleci antrenörleriyle görüşme yaptığı ve Okan Kocuk'a, "Hazır ol" talimatı verdi.
GÖZLER MUSLERA'DA
Galatasaray'da dört gözle beklenen isim ise kuşkusuz Fernando Muslera. Annesini kaybeden ve kulüpten özel izin alan Uruguaylı file bekçisi, bir süredir ülkesinde.
GERÇEK ORTAYA ÇIKMIŞTI
Spor Arena'nın ulaştığı bilgiye göre; Transfer döneminde Galatasaray, Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurmak için iki kaleci adayı belirlemişti. İki kaleci arasında kalan sarı kırmızılılar son anda Fatih Öztürk'ü tercih etmişti.
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