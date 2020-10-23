Son Dakika | Fatih Terim'den flaş Fatih Öztürk kararı!

VAKİT KAYBEDİLMEYECEK Geri dönüş sürecine burada devam eden 34 yaşındaki kalecinin TFF lisansı kulüp tarafından çıkarılmıştı. Beklenenden hızlı iyileştiği belirtilen tecrübeli eldiven, Aralık ayında takıma katılabilirse, vakit kaybedilmeden forma kendisine teslim edilecek.