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Futbol
Haber Giriş: 06 Şubat 2020 - 14:31, /

Son Dakika | Fatih Terim ve annesi, gözyaşlarını tutamadı! Talat Terim...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen yıl 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim'in kabri başında gözyaşlarını tutamadı.

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Fatih Terim'in babası Talat Terim, ölümünün 1. yılında Adana’daki kabri başında anıldı. Adana Asri Mezarlığı'nda mevlit okutulurken Fatih Terim, annesi Nuriye Terim ve eşi Fulya Terim ile birbirine sarılarak ağladı.

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Terim’im kızı Buse Terim Bahçekapılı’nın da mevlit sırasında gözyaşı döktüğü görüldü.

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Mevlide Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile Teknik Direktör Uğur Tütüneker'in yanı sıra aile yakınları katıldı.

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O anlar objektiflere böyle yansıdı...

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