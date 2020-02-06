Son Dakika | Fatih Terim ve annesi, gözyaşlarını tutamadı! Talat Terim...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen yıl 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim'in kabri başında gözyaşlarını tutamadı.
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Fatih Terim'in babası Talat Terim, ölümünün 1. yılında Adana’daki kabri başında anıldı. Adana Asri Mezarlığı'nda mevlit okutulurken Fatih Terim, annesi Nuriye Terim ve eşi Fulya Terim ile birbirine sarılarak ağladı.
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Terim’im kızı Buse Terim Bahçekapılı’nın da mevlit sırasında gözyaşı döktüğü görüldü.
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Mevlide Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile Teknik Direktör Uğur Tütüneker'in yanı sıra aile yakınları katıldı.