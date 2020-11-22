Son Dakika | Fatih Terim ve Abdullah Avcı'yı karşı karşıya getiren transfer!

Trabznospor'da göreve başlayan Abdullah Avcı, takımı ayağa kaldırabilmek için transfer çalışmalarına hızlı başladı. Avcı, ilk transferi için Fatih Terim ile karşı karşıya geldi.Özellikle orta sahaya mutlaka takviye gerçekleştiremek isteyen Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı’nın gelmeden önce yapılan son temaslarda bu yönde fikir belirttiği kaydedilmişti.Abdullah Avcı, Trabzonspor'a imza töreninde orta saha transferini değerlendirebileceklerini söylemişti. Avcı'nın istediği ilk isim ise belli oldu.Takımı ve şehri yakından tanıyan isimleri kadroya kazandırmak isteyen Avcı, La Liga takımlarından Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'nun alınmasını istedi.2 yıl önce Trabzonspor'dan 6 milyon Euro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olan milli futbolcu Okay Yokuşlu, tekrar Türkiye'ye dönmeye çok yakın.İspanyol basını da Trabzonspor'un eski futbolcusu Okay Yokuşlu'yu yeniden kadrosuna katmak istediğini ifade etti.Teknik direktör değişikliğine giden Celta Vigo'da Okay Yokuşlu'nun geleceğinin belirsiz olduğu ancak futbolcunun ayrılığının sürpiz olmayacağı belirtildi.Milli futbolcu ile sezon başında Galatasaray da çok ciddi bir şekilde ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.Hatta Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Okay için bir teşebbüsümüz oldu. Okay'ı istedik, istiyorum da ama bildiğim kadarıyla Celta Vigo takımının bırakma niyeti yok ifadelerini kullanmıştı.Orta sahasını devre arasında güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın da Trabzonspor gibi Okay Yokuşlu için tüm şartları zorlaması bekleniyor.Geçen sezon Celta Vigo'nun değişilmezleri arasında yer alan Okay, bu sezon ise gözden düştü.La Liga'da 10 haftada sadece 5 kez forma şansı bulabilen 26 yaşındaki futbolcu, iki maçta 90 dakika oynayabildi. Okay, geçen sezon ise ligde 26 maçta forma giymişti.Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın çok istediği milli futbolcu hakkında Celta Vigo'nun son kararı bekleniyor.