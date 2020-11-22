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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Kasım 2020 - 12:28 | 

Son Dakika | Fatih Terim ve Abdullah Avcı'yı karşı karşıya getiren transfer!

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, ilk transferini yapabilmek için Fatih Terim ile karşı karşıya geldi...

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Trabznospor'da göreve başlayan Abdullah Avcı, takımı ayağa kaldırabilmek için transfer çalışmalarına hızlı başladı. Avcı, ilk transferi için Fatih Terim ile karşı karşıya geldi.

2AVCI GELMEDEN ÖNCE DE İSTEMİŞTİ
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AVCI GELMEDEN ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

Özellikle orta sahaya mutlaka takviye gerçekleştiremek isteyen Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı’nın gelmeden önce yapılan son temaslarda bu yönde fikir belirttiği kaydedilmişti.

3TAKIMDA GÖRMEK İSTEDİĞİ İLK İSİM
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TAKIMDA GÖRMEK İSTEDİĞİ İLK İSİM

Abdullah Avcı, Trabzonspor'a imza töreninde orta saha transferini değerlendirebileceklerini söylemişti. Avcı'nın istediği ilk isim ise belli oldu.

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Takımı ve şehri yakından tanıyan isimleri kadroya kazandırmak isteyen Avcı, La Liga takımlarından Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'nun alınmasını istedi.

5TÜRKİYEYE DÖNMEYE ÇOK YAKIN
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TÜRKİYE'YE DÖNMEYE ÇOK YAKIN

2 yıl önce Trabzonspor'dan 6 milyon Euro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olan milli futbolcu Okay Yokuşlu, tekrar Türkiye'ye dönmeye çok yakın.

6İSPANYOLLAR DA DUYURDU
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İSPANYOLLAR DA DUYURDU!

İspanyol basını da Trabzonspor'un eski futbolcusu Okay Yokuşlu'yu yeniden kadrosuna katmak istediğini ifade etti.

7AYRILIK VAKTİ...
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AYRILIK VAKTİ...

Teknik direktör değişikliğine giden Celta Vigo'da Okay Yokuşlu'nun geleceğinin belirsiz olduğu ancak futbolcunun ayrılığının sürpiz olmayacağı belirtildi.

8GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ
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GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Milli futbolcu ile sezon başında Galatasaray da çok ciddi bir şekilde ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

9FATİH TERİM İTİRAF ETMİŞTİ
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FATİH TERİM İTİRAF ETMİŞTİ

Hatta Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Okay için bir teşebbüsümüz oldu. Okay'ı istedik, istiyorum da ama bildiğim kadarıyla Celta Vigo takımının bırakma niyeti yok" ifadelerini kullanmıştı.

10DEVRE ARASI...
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DEVRE ARASI...

Orta sahasını devre arasında güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın da Trabzonspor gibi Okay Yokuşlu için tüm şartları zorlaması bekleniyor.

11BU SEZON GÖZDEN DÜŞTÜ
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BU SEZON GÖZDEN DÜŞTÜ

Geçen sezon Celta Vigo'nun değişilmezleri arasında yer alan Okay, bu sezon ise gözden düştü.

12SADECE 2 KEZ...
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SADECE 2 KEZ...

La Liga'da 10 haftada sadece 5 kez forma şansı bulabilen 26 yaşındaki futbolcu, iki maçta 90 dakika oynayabildi. Okay, geçen sezon ise ligde 26 maçta forma giymişti.

13SON KARAR...
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SON KARAR...

Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın çok istediği milli futbolcu hakkında Celta Vigo'nun son kararı bekleniyor.

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Arşiv | Abdurrahim Albayrak'tan Okay Yokuşlu açıklaması

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