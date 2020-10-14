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GeriFutbol Son Dakika | Fatih Terim istedi, Beşiktaş'tan Galatasaray'a bedavaya transfer! Gökhan ve Caner'in ardından....
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 19:12 | 

Son Dakika | Fatih Terim istedi, Beşiktaş'tan Galatasaray'a bedavaya transfer! Gökhan ve Caner'in ardından....

Transfer döneminin son günlerinde hamle yapmaması sebebiyle en çok konuşulan kulüp olan Galatasaray'ın dev planı ortaya çıktı.

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Yaz transfer döneminde hamleleriyle eleştirilen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

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Süper Lig'de 4 maçta 7 puan toplayabilen sarı-kırmzıılı takımın, Ocak transferi öncesindeki sürpriz planı ortaya çıktı.

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Galatasaray, transfer döneminde Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna katmıştı.

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Sarı-kırmızılılar, kiralık oyuncularla birliklte tam 23 oyuncuyu da takımdan göndermiş ve ciddi bir değişime gitmişti.

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Ancak transferin son günlerinde beklenen hamlelerin yapılmaması sebebiyle yönetim, taraftarların eleştirisine maruz kalmıştı.

6GALATASARAY TALİP OLDU
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GALATASARAY TALİP OLDU

Galatasaray yönetimi, bu kez çalışmalara erken başladı ve Beşiktaş'ın yıldız ismine talip oldu.

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Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, verdiği zam oranını beğenmeyen Dorukhan Toköz sözleşme yenilemeyi reddetti.

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Genç oyuncunun durumunun Galatasaray cephesi tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

9ALBAYRAK DEVREYE GİRDİ
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ALBAYRAK DEVREYE GİRDİ

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'tan ayrılma durumu ortaya çıkması durumunda oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giymesi için tüm önlemleri almaya çalışıyor.

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Yönetimin önümüzdeki günlerde milli futbolcu için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

11GÖKHAN GÖNÜL VE CANER ERKİN GİBİ...
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GÖKHAN GÖNÜL VE CANER ERKİN GİBİ...

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin, yeni sözleşme tekliflerini reddederek sezon başında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

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2018 yılında 150 bin Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan, kısa süre içerisinde gösterdiği başarılı performansla milli takıma kadar yükseldi.

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Bu sezon siyah-beyazlı formayla 6 maçta görev alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 asist kaydetti.

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A Milli Futbol Takım'ımızın formasını da 7 kez terleten başarılı futbolcunun 1 golü bulunuyor.

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