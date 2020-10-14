Son Dakika | Fatih Terim istedi, Beşiktaş'tan Galatasaray'a bedavaya transfer! Gökhan ve Caner'in ardından....

Yaz transfer döneminde hamleleriyle eleştirilen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.Süper Lig'de 4 maçta 7 puan toplayabilen sarı-kırmzıılı takımın, Ocak transferi öncesindeki sürpriz planı ortaya çıktı.Galatasaray, transfer döneminde Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna katmıştı.Sarı-kırmızılılar, kiralık oyuncularla birliklte tam 23 oyuncuyu da takımdan göndermiş ve ciddi bir değişime gitmişti.Ancak transferin son günlerinde beklenen hamlelerin yapılmaması sebebiyle yönetim, taraftarların eleştirisine maruz kalmıştı.Galatasaray yönetimi, bu kez çalışmalara erken başladı ve Beşiktaş'ın yıldız ismine talip oldu.Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, verdiği zam oranını beğenmeyen Dorukhan Toköz sözleşme yenilemeyi reddetti.Genç oyuncunun durumunun Galatasaray cephesi tarafından yakından takip edildiği belirtildi.Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'tan ayrılma durumu ortaya çıkması durumunda oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giymesi için tüm önlemleri almaya çalışıyor.Yönetimin önümüzdeki günlerde milli futbolcu için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin, yeni sözleşme tekliflerini reddederek sezon başında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.2018 yılında 150 bin Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan, kısa süre içerisinde gösterdiği başarılı performansla milli takıma kadar yükseldi.Bu sezon siyah-beyazlı formayla 6 maçta görev alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 asist kaydetti.A Milli Futbol Takım'ımızın formasını da 7 kez terleten başarılı futbolcunun 1 golü bulunuyor.