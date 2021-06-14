MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: EURO 2020'de Patrick Schick 1980'den bu yana en uzak mesafeden atılan gole imza attı (İskoçya - Çekya)
GeriFutbol Son Dakika: EURO 2020'de Patrick Schick 1980'den bu yana en uzak mesafeden atılan gole imza attı (İskoçya - Çekya)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 14 Haziran 2021 - 17:49 | 

Son Dakika: EURO 2020'de Patrick Schick 1980'den bu yana en uzak mesafeden atılan gole imza attı (İskoçya - Çekya)

Son dakika haberi... EURO 2020'ye Patrick Schick'in golü damga vurdu. D Grubu'nda İskoçya ile karşılaşan Çekya'nın golcü futbolcusu, kaydettiği golle turnuva tarihine geçmeyi başardı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

1980'den bu yana en uzak mesafeden atılan gol ve hikayesi...

2

EURO 2020 D Grubu'nda İskoçya ile Çekya karşı karşıya geldi.

3

Maça ev sahibi İskoçya favori çıkmıştı ancak Çekya, karşılaşmanın iki yarısında bulduğu gollerle ev sahibine büyük bir şok yaşatarak sahadan 2-0 galip ayrıldı.

4

Karşılaşmanın 42. dakikasında Çekya, Vladimir Coufal'ın ortasında Patrik Schick'in kafa vuruşuyla golü buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

5İNANILMAZI BAŞARDI

İNANILMAZI BAŞARDI!

Mücadelenin ikinci yarısında ise Schick, turnuvanın belki de en güzel golünü kaydetti.

6

Dakikalar 52'yi gösterirken İskoçya'nın atağını durduran Çekya'da Patrik Schick, kalecinin önde olduğunu görerek yaklaşık 45 metreden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

7

Harika golün ardından Çekya büyük sevinç yaşarken, tribündeki İskoç taraftarlarda üzüntü hakim oldu.

81980DEN BU YANA İLK KEZ

1980'DEN BU YANA İLK KEZ

Schick'in attığı bu gol, 1980 yılından bu yana turnuvada atılan en uzak mesafeli gol olarak kayıtlara geçti. Golün mesafesi ise 45.4 metre...

9ADINI SAMPDORIADA DUYURDU

ADINI SAMPDORIA'DA DUYURDU

Sparta Prag altyapısında yetişen 25 yaşındaki golcü, Sampdoria'da gösterdiği performansla 2018 yılında 42 milyon euroya Roma'ya transfer oldu.

10

Büyük umutlarla transfer olmasına karşın hayal kırıklığı yaratan Schick, Roma tarafından önce RB Leipzig'e kiralandı.

11

Geçtiğimiz sezon başında 26.5 milyon euro bonservisle Bayer Leverkusen'in yolunu tutan Schick, toplamda 36 maçta forma giydi ve 13 gol atıp 2 asist yaptı.

12

24 kez Çekya forması giyen Patrik Schick, İskoçya'ya attığı gollerle toplam gol sayısını 12'ye yükseltti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi