Son Dakika | Eski NBA yıldızı Nate Robinson olay oldu! Bir anda yere yığıldı...
NBA'in eski yıldızlarından Nate Robinson, boks kariyerine çok kötü bir başlangıç yaparken izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.
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Boks dünyası 15 yıl sonra ringlere dönen Mike Tyson'ı konuşurken aynı gece eski NBA yıldızı Nate Robinson'un da kariyerinin ilk boks maçı oynandı.
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Amerikalı ünlü boksör Mike Tyson 15 yıl aranın ardından 54 yaşında ringlere dönerken Roy Jones ile karşı karşıya geldi. 54 yaşındaki Mike Tyson ile 51 yaşındaki Roy Jones Jr. arasında yapılan boks karşılaşması berabere tamamlandı.
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TARİHİ MAÇ ÖNCESİ SÜRPRİZ KAPIŞMA
Bu tarihi karşılaşma öncesinde ise yine çok merak edilen bir maç oynandı...
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ESKİ NBA YILDIZI VE YOUTUBE FENOMENİ
Eski NBA oyuncusu Nate Robinson ile YouTube fenomeni Jake Paul ringde kozlarını paylaştı.
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'YAŞAYAN EN İYİ ATLET BENİM'
Nate Robinson, yaşayan en iyi atlet olduğunu göstermek için ringlere çıkacağını duyurmuş ve ''NBA'deki kardeşlerimi ringde temsil edeceğim'' demişti.
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Üç kez NBA smaç şampiyonu olan ve bir dönemin en gözde oyuncuları arasında yer alan Nate Robinson, bu iddialı açıklamaları yapmasına rağmen büyük bir hayal kırıklığına uğradı.
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HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI
YouTube fenomeni Jake Paul, daha ikinci raundda Robinson'u nakavt etti. Robinson, Paul'dan aldığı yumruk darbesiyle bir anda yere yığıldı.
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UZUN SÜRE YERDE KALDI
Uzun bir süre yerde kalan Nate Robinson, kalkmakta çok güçlük çekerken izleyicileri de bir hayli korkuttu.
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SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI
Robinson, dövüşün ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada iyi durumda olduğunu ve kendisini merak edenlere teşekkür ettiğini söyledi. Eski basketbolcu, boks kariyerinin ilk maçı hakkında ise ''İstediğim gibi olmadı'' dedi.
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'BİZİ TEMSİL EDEN YOKMUŞ'
NBA'in ünlü isimleri Stephen Curry, Joel Embiid ve Paul Pierce, sosyal medyadan Robinson'u desteklerken Nick Young, mağlubiyetin ardından ''NBA'i temsil eden birisi yokmuş'' yorumunda bulundu.
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3 KEZ SMAÇ ŞAMPİYONU OLMUŞTU
Robinson 2005 NBA Draft’ında 21. sırada seçilerek lige girmiş, 1,75 metrelik boyuna karşın Smaç Yarışması’nı üç kez kazanmıştı.
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Jake Paul ise YouTube kariyeriyle tanınıyor. Genç yaşta ünlü olan Paul daha önce başka YouTuber'lar ile ringe çıkmış ve hünerlerini ringde göstermişti.
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Genç youtuberın geniş bir hayran kitlesi var.
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Nate Robinson'un boks kariyerine devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu...