Son Dakika | Dünya futbolunu sarsacak takas! Ronaldo'nun yeni takımı...
Juventus'ta Pirlo'nun oyun sistemine uymadığı bilinen Cristiano Ronaldo'nun gelecek yaz dünya futbolunu sallayacak bir takasla transfer olacağı belirtildi. İşte transferin detayları...
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Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği Avrupa futbolunda en çok konuşulan konuların başında geliyor. Portekizli yıldızın İtalyan devinden ayrılması gündemde.
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Juventus'ta sezon başı göreve gelen Andrea Pirlo'nun oynatmak istediği sistemle bir türlü uyum sağlayamadığı görülen Ronaldo'nun transferiyle ilgili bomba bir haber geldi.
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Real Madrid'den ayrılması gündemdeyken de Ronaldo'nun eski takımı Manchester United'a gideceği iddia edilmiş ancak Portekizli yıldız İtalya'yı da fethetmek için Juventus'a gitmiş ve şampiyonluklarına ve gollerine Çizme'de devam etmişti.
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İtalya ve İngiliz basınında çıkan haberlerde Pirlo'nun oynatmak istediği takım oyununda topu sürekli kendine isteyen Ronaldo'nun yerinin olmadığı ifade edilmişti.
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Buna ek olarak koronavirüs salgını sebebiyle düşen gelirlerden ötürü Juventus'un Ronaldo'nun yüksek maaşından çıkmak istemesi de ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.
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DÜNYAYI SARSACAK TAKAS!
Ronaldo-Juventus cephesinde bunlar yaşanırken Portekizli yıldızın eski takımı Manchester United'da da Paul Pogba sıkıntısı yaşanıyor.
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2016 yazında Juventus'tan Manchester United'a 105 milyon Euro karşılığı transfer olan Fransız futbolcu beklenen performansı bir türlü gösterememiş ve eleştirilerin hedefi olmuştu.
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Pogba'nın menajeri Mino Raiola, geçtiğimiz günlerde oyuncusunun Manchester United'daki günlerinin sona erdiğini ve takımdan ayrılmasının büyük ihtimal olduğunu söylemişti.
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İngiliz basınında çıkan haberde Juventus'un Manchester United ile Ronaldo-Pogba takasını görüşeceği ifade edildi.
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Şampiyonlar Ligi'nde grupan çıkamayan ve büyük hayal kırıklığı yaşatan Manchester United'ın eski yıldızı Ronaldo'yu kariyerinin son yıllarında yeniden takıma kazandırarak camiaya yeniden hava katmak amacında olduğu belirtildi.
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Daha önce çıkan haberlerde Manchester United'ın ana sponsorlarından biri olan Amerikan otomobil markası Chevrolet, CR7'nin kulübe geri dönüşünü finanse etmek istediği söylenmişti.
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Amerikan markası Chevrolet, Ronaldo'nun Juventus'a transferiyle Jeep markasının satışlarının arttığını gözlemledi ve bu transfer için harekete geçmişti.
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Haberde Chevrolet'in yıldız futbolcunun haftalık 500 bin sterlinlik (5 milyon 196 bin Lira) maaşını ödemek için United'a finansal destekte bulunacağı ifade edilmişti.
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RONALDO DA İSTİYOR
Juventus'ta Pirlo'nun oynatmak istediği sistemden hoşlanmadığı bilinen Ronaldo'nun da Manchester United'a dönmek istediği, hatta takımı yeniden zirveye taşımak için başka transferler yapılmasını yönetimden istediği gelen haberler arasında.
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GEORGINA RODRIGUEZ İLE EVLENECEK
Öte yandan Cristiano Ronaldo, geçen yaz nişanlandığı sevgilisi Georgina Rodriguez ile gelecek yaz aylarında evlenmesi bekleniyor.