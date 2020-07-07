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GeriFutbol Son dakika! Dorukhan Toköz, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Menajer Ahmet Bulut, Spor Arena'ya açıkladı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 18:08,

Son dakika! Dorukhan Toköz, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Menajer Ahmet Bulut, Spor Arena'ya açıkladı!

Gelecek sezon şampiyonluk hedefi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'ü transfer edeceği iddia edilmişti. Emre Belözoğlu'nun transfer için düğmeye bastığı belirtilirken Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut, Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu...

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Gelecek sezon Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

2EMRE BELÖZOĞLU HIZLI BAŞLADI
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EMRE BELÖZOĞLU HIZLI BAŞLADI

Sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden almıştı.

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Mert Hakan ile anlaşan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor.

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Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ın ardından Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek bir başka isim olan Emre Kılınç'ı da aramış ve Fenerbahçe'ye çağırmıştı.

5GÜNDEME GELEN SON İSİM DORUKHAN
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GÜNDEME GELEN SON İSİM DORUKHAN

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Dorukhan Toköz olmuştu.

62 MİLYON EURO...
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2 MİLYON EURO...

Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki orta saha için Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu ve 2 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

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Hatta Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut ile bir transfer görüşlmesi yaptığı öne sürülmüştü.

8AHMET BULUTTAN ÖZEL AÇIKLAMALAR
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AHMET BULUT'TAN ÖZEL AÇIKLAMALAR

Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet bulut, bu konuyla ilgili Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya özel açıklamalar yaptı.

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Bulut, Dorukhan Toköz’ün Beşiktaş ile olan sözleşmesinin 2021’de biteceğine dikkat çekerek, Dorukhan’ın gelecek sezon da Beşiktaş’ta devam edeceğinin sinyalini verdi.

10BİR GÖRÜŞME YOK
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'BİR GÖRÜŞME YOK'

Ahmet Bulut, Dorukhan için Fenerbahçe ile veya Emre Belözoğlu ile bir görüşmesinin olmadığını söyledi.

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Ahmet Bulut'un Spor Arena'ya yaptığı açıklamalar şu şekilde:

12ÇIKAN HABERLERİN ASLI YOK
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'ÇIKAN HABERLERİN ASLI YOK'

"Dorukhan konusunda Fenerbahçe ile ilgili bir gelişme yok, Dorukhan’ın Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı var çıkan haberlerin aslı yok"

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'Beşiktaş olmasaydı Dorukhan Toköz ismi olmazdı!'

Gazetemizin Beşiktaş muhabiri İsmail Er, siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Dorukhan Toköz ile ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu.

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