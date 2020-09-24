Son Dakika | Diletta Leotta ilk kez konuştu! Zlatan Ibrahimovic...
Milan forması giyen Zlatan Ibrahımovic ile aşk yaşadığı öne sürülen İtalyan spiker Diletta Leotta konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.
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Gündeme bomba düşen yasak aşkla ilgili birinci ağızdan ilk açıklama geldi. Diletta Leotta sessizliğini bozdu, işte o sözler...
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Spor dünyasının en ünlü kadın spikerleri arasında yer alan İtalyan güzel Diletta Leotta, ülkesinde magazin sayfalarının manşetlerinden düşmüyor.
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Diletta Leotta, bir süredir aşk yaşadığı ve koronavirüs pandemisi sürecinde birlikte karantinaya girdiği boksör sevgilisi Daniele Scardina ile olaylı şekilde ayrılmıştı.
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Karantinanın sona ermesi ve İtalya'da liglerin başlaması çiftin arasını açmıştı. Diletta Leotta kariyerini ön plana alarak aşk hayatına ara vermişti.
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Ancak özel hayatıyla gündemden düşmeyen spor spikeri Diletta Leotta'nın Daniele Scardina'dan sonra yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.
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Diletta Leotta'nın dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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Ibrahimovic ile Diletta, İtalya'daki karantina döneminde bir reklam filminde tanışmışlardı.
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İtalya'da haftalık olarak yayın yapan "Chi" dergisinin kapağında "Yazın sürpriz çifti" başlığıyla verilen haberde ikilinin Sardunya Adası'nda bulunan bir restoranda baş başa akşam yemeği yediği yazılmıştı.
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Bu iddia sonrasında Zlatan Ibrahimovic'in 18 yıldır evli olduğu eşi Helena Seger ile sorun yaşayabileceği yazılmaya başlanmıştı.
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Zlatan cephesinden açıklama gelmezken, Leotta'nın menajeri ise "Reklam işbirliği için bir araya gelmiş iki profesyonel insan ve ortada ilişki yok" ifadeleriyle haberi yalanlamıştı.
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Yaşanan bu çalkantılı sürecin ardından Diletta Leotta sessizliğini bozdu ve hem Zlatan Ibrahimovic hem de Daniele Scardina hakkında ilk kez konuştu.
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Diletta Leotta, evli bir adamla birlikte olmanın kendi etik ilkelerine ayrı olduğunu ifade ederek Zlatan Ibrahimovic ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı.
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Güzel spiker ayrıca Daniele Scardina ile ayrılık sürecinde basına yansıyanların doğru olduğunu kabul etti.
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"Daniele Scardina ile yaşadığımız ilişkiye dair yazılan hiçbir şeyi inkar edemem. Hayatımdaki en büyük aşklardan biriydi ancak bitti."
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"Evli bir adamla ilişki yaşamak benim prensiplerime ve değerlerime göre kabul edilemez bir şey. Zlatan hakkında doğru olan tek şey bu."