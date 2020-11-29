Son Dakika | Derbide saha kenarı karıştı! Sergen Yalçın çılgına döndü...

MERT HAKAN DA DAHİL OLDU Yalçın'ın tepkisinin ardından Beşiktaş'ın teknik ekibinden bir isim daha aynı şekilde tepki gösterirken Fenerbahçe Kulübesi'nden Mert Hakan Yandaş 4. hakemin yanına gelip konuya dahil oldu.