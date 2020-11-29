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GeriFutbol Son Dakika | Derbide saha kenarı karıştı! Sergen Yalçın çılgına döndü...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Kasım 2020 - 20:37 | 

Son Dakika | Derbide saha kenarı karıştı! Sergen Yalçın çılgına döndü...

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği derbide Sergen Yalçın, hakem kararı sonrası çok öfkelendi.

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Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlarken siyah-beyazlılar ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

2HAKEME TEPKİ
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HAKEME TEPKİ

İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dördüncü hakeme tepki gösterdi.

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İlk yarının son bölümlerinde maçın hakemine tepki gösteren Yalçın, sarı kartla cezalandırılırken ilk yarının bitmesinin ardından Sergen Yalçın soluğu 4. hakemin yanında aldı.

4ATAĞIMI NEDEN KESİYORSUN
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"ATAĞIMI NEDEN KESİYORSUN?"

İlk yarıda Pelkas'ın sarı kart gördüğü pozisyonda Yalçın, pozisyonun avantaja bırakılmaması nedeniyle tepki gösterirken bu pozisyonu hatırlatarak "Benim atağımı niye kesiyorsun" tepkisi gösterdi.

5MERT HAKAN DA DAHİL OLDU
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MERT HAKAN DA DAHİL OLDU

Yalçın'ın tepkisinin ardından Beşiktaş'ın teknik ekibinden bir isim daha aynı şekilde tepki gösterirken Fenerbahçe Kulübesi'nden Mert Hakan Yandaş 4. hakemin yanına gelip konuya dahil oldu.

6ORTALIK KARIŞTI
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ORTALIK KARIŞTI

Bunun üzerine Beşiktaş teknik ekibinden bir isim Mert Hakan Yandaş'a "Sana ne oluyor" deyince ortalık karıştı.

7SOYUNMA ODASINA GERGİN GİRDİLER
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SOYUNMA ODASINA GERGİN GİRDİLER

Yedek kulübeleri her iki tarafı da sakinleştirirken taraflar soyunma odasına gergin şekilde girdi.

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